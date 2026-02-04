【新サービス】AI領収書管理「アオイロリンク」提供開始、確定申告準備の時間を90%削減

Benri LLC

合同会社Benri（本社：米国カリフォルニア州、代表：谷口流生）は、フリーランス・個人事業主向けAI領収 書管理サービス「アオイロリンク」の提供を開始しました。本サービスはAIによる金額・日付・店舗名の抽出、インボイス制度対応のT番号照合を一括処理します。ベータ版では確定申告 準備時間90%削減、処理精度98%、ユーザー満足度4.8/5を達成。月額0円から利用可能です。

URL：https://www.aoirolink.jp

開発背景

国内のフリーランス人口は500万人を超え、増加傾向が続いています。一方、毎年の確定申告時期には多くの個人事業主が領収書整理に追われ、本業の時間が圧迫されています。

2023年10月に開始したインボイス制度により、適格請求書発行事業者のT番号確認という新たな事務作業も発生しました。電子帳簿保存法への対応も求められる中、経理業務の負担は年々増加しています。

アオイロリンクは、これらの課題をAI技術で解決し、個人事業主が本業に集中できる環境を提供します。

サービス概要

主な機能

領収書取り込み（4つの方法）

- 手動アップロード：PDF・画像ファイルをドラッグ&ドロップ

- LINE連携：写真を送信するだけで即時処理

- Chrome拡張機能：ECサイトからワンクリックで取得（近日公開）

- Gmail自動収集：メール内の領収書を自動検出（近日公開）

インボイス制度対応

国税庁データベースとT番号を自動照合し、適格請求書発行事業者を確認。

外貨自動換算

リアルタイム為替レートで外貨建て領収書を円換算。

電子帳簿保存法対応

法令に準拠したファイル名（日付_取引先_金額）へ自動変換。

会計ソフト連携

freee、マネーフォワード、弥生へCSVエクスポート。Google Driveバックアップにも対応。

料金プラン

今後の展開

2026年内にChrome拡張機能およびGmail自動収集機能を正式リリース予定。Amazon、楽天、モノタロウなど主要ECサイトからのワンクリック領収書取得に対応します。