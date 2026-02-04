DATAZORA、MSX 2026「マーケソリューション 比較・導入展」に出展・独自ビッグデータによる企業活動シグナル ×AI名寄せで「今狙うべき企業」を特定する「KIJI」の最新機能を初公開
DATAZORA株式会社は、2026年2月18日（水）・19日（木）に東京ビッグサイト 南3・4ホールで開催される「MSX 2026 第5回 マーケソリューション 比較・導入展」に出展し、独自ビッグデータ企業活動シグナル×AIにより、営業・マーケティングの意思決定を高度化する「KIJI」の最新機能を初公開します。
KIJIを特に有用と感じていただけるユーザー
・営業担当者／事業開発担当者
企業活動シグナルをもとに、動いている企業を的確に狙いたい方
・営業マネージャー／営業責任者
属人化を排し、再現性ある新規開拓を実現したい方
・マーケティング／インサイドセールス担当者
リスト作成や企業リサーチの工数を減らし、商談創出に集中したい方
・営業企画／RevOps担当者
SFA／CRMに「次に狙う企業」の根拠データを組み込みたい方
・GTM（Go-To-Market）エンジニア
法人データを活用し、営業・マーケを横断する仕組みを実装したい方
・データエンジニア／アナリティクス担当者
法人データや独自ニュースAPIを自社基盤に統合したい方
・新規事業／アライアンス担当者
企業動向をデータで捉え、仮説検証を高速化したい方
・リサーチ／コンサルティング担当者
企業調査の質とスピードを両立させたい方
・調達部／購買部門担当者
取引先の変化を把握し、戦略的な調達判断を行いたい方
・金融機関 法人営業部
企業の成長兆候や資金ニーズを捉え、最適な提案を行いたい方
MSX 2026で初公開する新機能
今回の展示会では、以下の新機能を中心にご紹介します。
・AI対応型法人名寄せ機能
法人名、住所、電話番号、URL等の表記揺れをAIで自動統合し、正確な企業データ管理を実現
・中小企業データの網羅性強化
大企業だけでなく、中小企業・成長企業まで幅広くカバー
・企業リサーチエージェント
企業調査をAIが支援し、調査工数を大幅に削減
・HubSpot／Salesforce連携用API
SFA／CRMとシームレスに接続し、即実務に投入可能
・法人データおよび独自ニュースAPIの提供強化
ブースでの個別相談をご希望の方は、事前予約も可能です。
下記よりご予約ください。
https://eightexpo.eight-event.8card.net/login/
KIJI 法人データ基盤サイト
https://www.kiji.app/
DATAZORA株式会社 コーポレートサイト
https://www.datazora.com/