【静岡県沼津市】「第100回　みどりまつり」出店者・協賛者を募集します

沼津市役所





　沼津市では、令和８年４月に、花と緑のまちづくりを目的とした「第100回　みどりまつり」を開催するにあたり、出店者及び協賛者を募集します。


　昭和48年に始まった、本市最大の花と緑の祭典の節目を盛大に祝うべく、会場の規模を拡大するとともに、各種ステージイベントの実施など、充実した企画と出店により、これまで以上に多くの人が花と緑に親しむ機会となることを目指します。


　本イベントは例年１万人を超える来場者があり、本年度開催の第99回では、2日間合計で12,900人が来場しました。



１　日　　時　　１日目：令和8年4月25日(土) 10:00～16:00


　　　　　　　　２日目：令和8年4月26日(日) 10:00～15:00



２　場　　所　　キラメッセぬまづ　多目的ホール１・２・３（沼津市大手町1-1-4）



３　募集内容　　・花や緑に関する展示、販売、ＰＲができる人


　　　　　　　　・フラワーアレンジメントや寄せ植えなど花や緑を使った教室が開催できる人


　　　　　　　　・飲食物の販売ができる店舗


　　　　　　　　・協賛して頂ける企業や団体　等



４　募 集 数　　花や緑：50店舗程度、飲食関連：30店舗程度、教室：20講座程度　等



５　申込方法　　・市ホームページに掲載する申込フォーム


　　　　　　　　・市ホームページまたは市役所５階緑地公園課にある所定の申込書類を緑地公園課まで提出


　※アドレス　https://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/sumai/park/topics/midorimatsuri.htm



６　申込期限　　・出店：令和8年2月13日（金）


　　　　　　　　・協賛：令和8年2月27日（金）



７　そ の 他　　詳細は、市ホームページまたは市役所５階緑地公園課にある募集要項を御確認いただくか、お問い合わせください。　