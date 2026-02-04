【クリニック向けウェビナー】選ばれるクリニックになるためのSEO設計を解説！

株式会社オロパス

SEOツール「パスカル」の開発・提供を行う株式会社オロパスは、2026年2月10日（火）に、クリニック向けに集患のためのSEO設計を解説するウェビナーを開催いたします。

詳細を見る :https://www.pascaljp.com/blog/?p=13979

ホームページはあるもののお問い合わせや来院が思うように増えない、広告を止めると集患が止まってしまうといった悩みを抱えるクリニックは少なくありません。



その背景には、患者さんが実際にどのような不安や症状をきっかけに検索し、どの段階で来院を検討しているのかを十分に捉えきれていないことがあります。

診療科名や地域名での検索に加えて、検索数は少なくともより来院に近い患者さんのパーソナライズ化されたキーワードの対策をしていくことが重要です。



本ウェビナーでは、症状や治療への不安といった患者目線の検索行動を起点に、選ばれるクリニックになるためのSEO設計の考え方を、具体例を交えて解説します。

忙しいクリニック運営の中でも、今後どこに力を入れるべきかを整理し、集患につなげるための判断のヒントを提供します。

登壇者情報

マーケティングリーダー

熊谷 誠

過去に2,000本以上のSEOコンテンツを制作し、その後はSEOディレクターとして複数のオウンドメディアの運用を担当。

パスカルとの出会いをきっかけに「SEO設計を仕組み化できるツール」としての可能性に魅了され、オロパスへ入社。

現在は、パスカルのマーケティングリーダーおよび記事作成代行サービスの責任者として、企業ごとの検索戦略に合わせた構成・制作支援を行っている。

記事作成代行においては、多くの上位表示・CV獲得につながるコンテンツ実績も多数。

こんな方におすすめ

- ホームページはあるのに、なかなか患者さんが増えないと感じている方- 広告を出していないと集患が止まってしまう状況を脱したい方- 他のクリニックと比べて、自院の強みがうまく伝わっていないと感じている方- 今ホームページに載せている情報が、患者さんの不安にきちんと答えられているか分からない方- 忙しくて手を付けられず、これから何を優先すべきか整理したいと考えている方

ウェビナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/75553/table/103_1_114102344205df09d032b707b5dcc4c6.jpg?v=202602041121 ]

SEOツール『パスカル』について

「パスカル」は、誰でも一定の定量数値をもとに、高品質なSEO、GEO(LLMO)対策が行えるツールです。

内部対策・外部対策・競合分析など、SEOの基本機能はもちろんのこと、キーワード選定や新規記事作成・既存記事のリライト支援からAI時代に必須なAI引用対策機能まで、日々のSEO、GEO(LLMO)業務を効率化するための機能を幅広く備えています。



製品版と同じ全機能が使える4日間の無料体験をご用意しておりますので、ぜひこの機会に「パスカル」をお試しください。

▼詳しくはこちら

https://www.pascaljp.com/

WEB制作会社を始め一般事業会社など、これまで2,800社以上にご導入いただいており、SEOの効果は、アンケートで「85％以上」の方が実感されています。

▼パスカルの無料体験申込（4日間）はこちら

https://www.pascaljp.com/form/freetrial.html