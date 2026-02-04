自動車・医療・半導体業界必見：トレーシング用QRコードを極小・高精細に！ 超小型高品位レーザーマーカー「LMS2-IR100A」発売

株式会社光響

株式会社光響は、従来のファイバーレーザーマーカーでは難しかった素材へのマーキングを可能にした、次世代型の超小型高品位レーザーマーカー（LMS2-IR100A）を発売します。

レーザーを知る、光響独自開発の光学系を新たに使用することにより、多様な対象物に対して深く・細く・熱影響の少ない高品位なマーキングを可能にしています。同クラスのファイバーレーザーマーカーでは対応が難しかった小型QRコードなど、視認性が重視される用途においても、シャープなマーキングを実現します。

自動車業界、医療業界、半導体業界などで必須になりつつあるトレーシング目的のQRコードを、極限まで小型かつ高精細にマーキングできる製品です。

このコンパクトな筐体（W105 × D379.2 × H110 mm）に、コントローラー・電源を内蔵しており、設置スペースを大幅に削減することができます。AC100～240 V電源に対応し、低消費電力（120 W以下）で運用できるため、最小コストでの設置・運用が可能です。

光響では難易度の高いマーキングについても、レーザーを知るスタッフがご相談を承ります。品質面・導入前後の技術サポート体制も万全で、お客様の用途や課題に応じた最適なレーザーマーカーをご提案します。

以下までお気軽にお問い合わせください。

■製品概要

製品名：超小型高品位レーザーマーカー

型式：LMS2-IR100A

価格：お問い合わせください

納期：お問い合わせください

URL：https://www.symphotony.com/marker/lms2-ir100a/

■ お問い合わせ先

株式会社 光響 レーザープロセシング部

担当：赤坂

お問い合わせフォーム：https://www.symphotony.com/lasermarker_contact/

Tel : 070-3965-2571 （平日9時～18時、土日祝日は除く）

メール：marker-inquiry@symphotony.com]

■ 製品イメージ

■ 印字・加工事例

従来のレーザーマーカーでは難しかった微細なマーキングも、本製品は高精細なマーキングを実現します。

■コントローラーボックス不要の超小型サイズで設置スペースを最小化

■ 外形寸法 (本体)