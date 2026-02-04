RayNeo X3 Pro、先着10社限定 10％割引キャンペーン

株式会社シルバーアイ

株式会社シルバーアイ（本社：横浜市港北区新横浜2-14-4、以下シルバーアイ）は、当社が日本国内正規販売代理店を務めるARスマートグラス「RayNeo X3 Pro」について、2025年12月17日の販売開始以来、多くの反響をいただいており、このたび第2弾の入荷をしましたことをお知らせいたします。

これにあわせて、2026年2月9日（月）午前10時より、先着10社様限定で通常価格より10％割引となる特別キャンペーンを実施いたします。

詳細を見る :https://www.silver-i.co.jp/dx_iot/news/detail/?cd=000258

【キャンペーン概要】

・対象製品：RayNeo X3 Pro

・通常価格：181,800円（税別） ⇒ キャンペーン価格： 10％割引（163,620円／税別）

・適用条件

- 1社につき1台限り

- 先着10社様までの限定価格

- RayNeo X3 Proについて、新規にお問い合わせ・お見積依頼をいただく法人のお客様が対象

- 2026年2月9日（月）以降に提出されたお見積であること

- 2026年3月中に納入が完了する案件であること

本キャンペーンをご利用の際は、お見積依頼時に「10％割引キャンペーンのお知らせを見た」旨をお伝えください。該当のご申告をいただいた場合に限り、特別価格を適用いたします。

ただし、こちらのキャンペーンをご利用いただけるのは「先着 10社様」に限ります。

■ ご注意事項

※本キャンペーンは法人向けの企画となっており、個人のお客様への販売は行っておりません。

※キャンペーン開始前のお問い合わせ・お見積依頼は、割引適用の対象外となります。

※お見積依頼時に「10％割引キャンペーンのお知らせを見た」旨をお伝えください。

該当のご申告をいただいた場合に限り、特別価格を適用いたします。

Geminiの高度なマルチモーダル機能を統合した初のARグラスデバイスの一つであり、ユーザーエクスペリエンスを根本的に変革します。

RayNeo X3 Proは、軽量設計と高い視認性を両立したARスマートグラスとして、業務支援、現場作業、イベント、教育・研修用途など、幅広い分野での活用が進んでいます。

今回の第2弾入荷およびキャンペーンを通じて、より多くの企業様に実機をご体験いただける機会を提供してまいります。

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社シルバーアイ

DX/IoTソリューション担当：福田・宮田

WEBお問合せフォームはこちらから :https://silver-i.lmsg.jp/form/40083/24Lb9Bt4