【兵庫県豊岡市】2025「植村直己冒険賞」記者発表のお知らせ【2/12】

豊岡市

兵庫県豊岡市では、当市出身で世界的な冒険家である植村直己さんの精神を継承し、不撓不屈の精神によって未知の世界を切り拓き、人々に夢と希望、そして勇気を与えてくれた創造的な行動(業績)を行った方に「植村直己冒険賞」を贈っています。

30回目を迎える今回、次はどのような景色が、私たちの既存の価値観を塗り替えてくれるのでしょうか。

ぜひ会場にお越しいただき受賞者の生の声をお聞きください。また、YouTubeで同時配信も予定しています。会場にお越しになれない方は配信をご覧ください。

日 時：2026年２月12日（木）14：00～

会 場：⑴東京会場「明治大学 グローバルフロント グローバルホール（１階）」

東京都千代田区神田駿河台1-1

⑵豊岡会場「豊岡市立府中小学校」

兵庫県豊岡市日高町野々庄934

※豊岡会場では東京会場の様子を中継し、植村直己さんの母校の児童が観覧します。

配 信：YouTube https://youtube.com/live/aJ2EhWJI_Rs(https://youtube.com/live/aJ2EhWJI_Rs)

協 賛：明治大学社会連携機構

植村直己さんが明治大学山岳部出身であることから、同校の協力をいただいています。

注：東京会場の撮影可能場所は会場内（グローバルホール）のみ。建物の外観等は撮影禁止です。

注：問い合わせ先は豊岡市のみとなります。会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

なお、取材並びに報道につきましては、会場の都合上、事前申込が必要となります。誠に恐れ入りますが、２月９日（月）までに下記の二次元コード、またはURLからお申込をお願いいたします。

申込フォーム https://ttzk.graffer.jp/city-toyooka/smart-apply/surveys-alias/bokensho(https://ttzk.graffer.jp/city-toyooka/smart-apply/surveys-alias/bokensho)

【問い合わせ先】

豊岡市役所 日高振興局 地域振興課 地域振興係

〒669-5391 兵庫県豊岡市日高町祢布920

電話：0796-21-9056

豊岡市ロゴマーク取材申込フォーム二次元コードYouTube配信二次元コード