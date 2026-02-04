【兵庫県豊岡市】2025「植村直己冒険賞」記者発表のお知らせ【2/12】

豊岡市

　兵庫県豊岡市では、当市出身で世界的な冒険家である植村直己さんの精神を継承し、不撓不屈の精神によって未知の世界を切り拓き、人々に夢と希望、そして勇気を与えてくれた創造的な行動(業績)を行った方に「植村直己冒険賞」を贈っています。


　30回目を迎える今回、次はどのような景色が、私たちの既存の価値観を塗り替えてくれるのでしょうか。


　ぜひ会場にお越しいただき受賞者の生の声をお聞きください。また、YouTubeで同時配信も予定しています。会場にお越しになれない方は配信をご覧ください。



日　時：2026年２月12日（木）14：00～



会　場：⑴東京会場「明治大学　グローバルフロント　グローバルホール（１階）」


　　　　　東京都千代田区神田駿河台1-1


　　　　⑵豊岡会場「豊岡市立府中小学校」


　　　　　兵庫県豊岡市日高町野々庄934


　　　　※豊岡会場では東京会場の様子を中継し、植村直己さんの母校の児童が観覧します。



配　信：YouTube　https://youtube.com/live/aJ2EhWJI_Rs(https://youtube.com/live/aJ2EhWJI_Rs)



協　賛：明治大学社会連携機構　


　　　　植村直己さんが明治大学山岳部出身であることから、同校の協力をいただいています。


　　注：東京会場の撮影可能場所は会場内（グローバルホール）のみ。建物の外観等は撮影禁止です。


　　注：問い合わせ先は豊岡市のみとなります。会場へのお問い合わせはご遠慮ください。



　なお、取材並びに報道につきましては、会場の都合上、事前申込が必要となります。誠に恐れ入りますが、２月９日（月）までに下記の二次元コード、またはURLからお申込をお願いいたします。



申込フォーム　https://ttzk.graffer.jp/city-toyooka/smart-apply/surveys-alias/bokensho(https://ttzk.graffer.jp/city-toyooka/smart-apply/surveys-alias/bokensho)



【問い合わせ先】


豊岡市役所 日高振興局 地域振興課 地域振興係


〒669-5391　兵庫県豊岡市日高町祢布920


電話：0796-21-9056　




