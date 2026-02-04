レトロゲーム管理「Retro Game Gather」が大型進化！カレンダーで『遊んだ記憶』をより鮮明に。検索や UI も大幅改善

Arcstella株式会社

Arcstella株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：風間 淳一郎）は、レトロゲーム特化型のコレクション管理・プレイ記録サービス「Retro Game Gather（以下、RGG）」において、2026年2月3日に最新アップデートとなるv1.2を公開いたしました。

RGGは所有しているゲームの管理はもちろん、「プレイ中」「クリア済み」といった進捗ステータスの管理、さらにはウィッシュリストによる購入検討までをワンストップで行えるWebサービス（PWA）です。20,000件以上の国内ゲームデータベースを検索し、誰でもお手軽に自身のライブラリを作成することができます。

サービスURL: https://retrogather.com

ドキュメント: https://docs.retrogather.com

v1.2変更内容: https://docs.retrogather.com/changelog/

【v1.2 アップデートの主要な3つの進化】

今回のアップデートでは日々の活動を時系列で振り返る「カレンダー概念」の導入、サイト内のあらゆる情報へ即座にアクセスできる「グローバルサーチ」、そして多様なデバイスでの利用を最適化する「UI / UX の大幅刷新」を実施。これまでの「資産管理」という枠組みを超え、ユーザーの日常のゲームライフを記録する「ライフログ」サービスへと進化しました。

1. 「カレンダー概念」の導入：ゲーム体験を時系列でつなぐ

レトロゲームは数が多いからこそ、いつ手に入れ、いつクリアしたかという『思い出』が埋もれがちです。RGGではそれを解決するためにカレンダー概念を導入しました。

月次カレンダーではゲーム購入日や購入予定日、プレイ中ゲームのクリア予定日などを「イベント」として表示。日々のプレイログと連動し、自分が「いつ何を買って、何を遊んだか」を視覚的に振り返ることが可能になりました。

2. 「グローバルサーチ」機能：サイト内のあらゆる情報へ 1 クリックで

最上部のヘッダーに常駐する新検索バーを用意しました。ゲームタイトルだけでなく、自身のライブラリ、プレイ記録、ゲーム、プラットフォーム、メニュー項目まで、サイト内のあらゆる情報を部分一致で横断検索し、それぞれの情報へ即座に移動できます。

データ量が増えても大丈夫、お手軽検索で迷うことなく目的の情報に辿り着けます。

3. 「UI / UX の大幅改善」：自分だけの「レトロゲームレイアウト」を構築

ユーザーの好みに合わせたパーソナライズ機能を大幅に強化しました。

カラーテーマの拡充

標準の 2 色から 8 色へ増加。「ハイスコアレッド」や「ゴールデンスター」など、レトロゲームへの愛着が湧く配色を選択可能です。新たにダークテーマスタイルも追加しており、ダークテーマ利用時の選択肢も大きく増えています。

デバイス別最適化

PC向けの「ワイドエリア」、タブレット向けの「拡張メニュー」、スマホ向けの「モバイルサポートメニュー」を新設。どのデバイスからでもショートカット遷移や必要とする機能へストレスなくアクセスできます。

自由なレイアウト

ダッシュボードのカードや各種メニューの表示・非表示、並び替えを自由に設定できるようになりました。カードの種類も増えているので自分の好みに合わせたレイアウトへいつでも簡単に調整できます。

【その他の注目の追加・改善機能】

属性管理の強化（ウィッシュリスト・プレイ記録）

所有ゲームだけでなく、ウィッシュリストやプレイ記録にも「即決」「完品狙い」「RTA」といった詳細な属性を設定できるようになりました。

属性はユーザー設定から表示・非表示、並び替えを自由に設定できます。プレミアム会員であれば属性の追加も可能です。

検索フィルタにも追加されるので、固有条件のゲームをより絞り込みやすくなります。

ゲームリンクの拡張

ゲーム詳細ページの右部へ表示されるゲームリンクや購入リンクをユーザー設定から拡張できるようになりました。

日頃利用しているサイトへのショートカットとしてぜひご利用ください。

【データベースが略称検索をサポートしました！】

RGGではリリース後も国内ゲームデータの改善を日々進めています。v1.2 より「どらくえ」や「めがてん」「もんはん」といった代表的なひらがな略称をサポートするようになりました

v1.2より前に会員となられた方はキャッシュ設定より「ゲームDBの再構築」をお試しいただくことで、略称に対応したデータベースを利用可能となります。

【機能一覧とプラン】

■ Free Plan（無料） これから管理を始める方に最適なプランです。

- 20,000タイトル以上のデータベース検索・利用- マイライブラリ管理（所有・状態メモ・タグ付け）- ウィッシュリスト（外部サイト連携リンク付き）- プレイステータス管理（プレイ中・クリア等）- 基本プレイログ記録

■ Premium Plan（月額500円） より深く、詳細に管理したいコアユーザー向けプランです。

【会社概要】

- シリーズ収集率などを可視化する「マイコレクション」- 所有ハードウェア（ゲーム機）の管理と連携- データベースにないゲームの独自登録（カスタムゲーム）- タグ管理等のより高度な機能

会社名: Arcstella株式会社 (Arcstella Inc.)

代表者: 風間 淳一郎

所在地: 東京都新宿区新宿1-36-2

設立: 2025年10月

事業内容: インターネットを利用した各種情報提供サービス、ソフトウェアの企画・開発・運用

URL: https://arcstella.com