Shopify向けお気に入り機能アプリ「お気に入り｜CI-Wishlist」をリリース

コロニーインタラクティブ株式会社

コロニーインタラクティブ株式会社（本社：大分県大分市、代表取締役社長：田上 知之、以下当社）は、Shopify向けお気に入り機能アプリ「お気に入り｜CI-Wishlist」を正式リリースしました。本アプリは、ユーザーが商品を「お気に入り」として保存できる機能を、Shopifyストアに簡単に導入できるツールです。海外製アプリが多いShopifyアプリ市場において、日本語でのサポート対応を提供しており、国内事業者でも安心して導入いただけます。

アプリをインストールする :https://apps.shopify.com/ci-wishlist?locale=ja

開発背景

Shopifyでは海外製アプリが多く、サポートやUIが英語のみというケースも一般的です。そのため国内ストア運営者からは、「導入や設定に不安がある」「困ったときに相談しづらい」という声が多く寄せられていました。

こうした課題を踏まえ、当社は”日本語で安心して使える、お気に入り機能アプリ”として「お気に入り｜CI-Wishlist」を開発。

誰でもすぐに導入でき、ブランドの世界観を損なわない高いデザイン性を備えています。

アプリの主な特徴

【日本語サポート対応（国内事業者も安心）】

設定方法や不明点など、すべて日本語でサポート可能。海外アプリのハードルを解消します。

【ブランドに馴染むデザインの柔軟性】

アイコン・色・文言・配置を自由にカスタマイズ可能。

【ノーコードで導入完了】

インストール後すぐにお気に入り機能を利用開始。

【ゲストユーザーも利用可能】

会員登録なしでお気に入り保存ができ、ユーザー体験の向上に寄与します。

【購入導線を最適化】

お気に入り登録商品の一覧表示により、再訪時の検討をスムーズに。

期待される効果- 気になる商品の保存により離脱防止・回遊性向上- 再訪・購入を促す購買機会の最大化- 日本語サポートにより導入ハードルの低減- コーディング不要による運用工数の削減- デザイン統一によるブランド体験の向上

アプリ情報

- 名称：お気に入り機能アプリ「お気に入り｜CI-Wishlist」- 価格：月額＄5 USD～（7日間無料体験つき）- サポート対応言語：日本語

アプリをインストールする :https://apps.shopify.com/ci-wishlist?locale=ja

コロニーインタラクティブ株式会社について

会社名：コロニーインタラクティブ株式会社

本社所在地：大分県大分市金池町2-1-10 ウォーカービル大分駅前7F

代表者：代表取締役 田上 知之

事業内容：ECサイト構築・保守運用、ウェブサイト企画・構築・運用、デジタルマーケティング企画・運用、各種コンサルティング

URL：https://colony-i.com/

制作実績：https://colony-i.com/projects/