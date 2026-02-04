ラッシュジャパンがクラウド健康管理システム「mediment」を導入

メディフォン株式会社

医療機関向け遠隔医療通訳の提供や、企業の健康経営支援を行うメディフォン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：澤田真弓、以下「メディフォン」）は、この度、ラッシュジャパン合同会社 (LUSH JAPAN G.K.・以下「ラッシュジャパン」本社兼製造拠点：神奈川県愛甲郡愛川町）に、クラウド健康管理システム「mediment（メディメント）」を提供開始したことをお知らせいたします。

ラッシュジャパンは、英国発のナチュラルコスメブランドとして、「この地球をよりみずみずしく、豊かな状態で次世代に残す」というブランドパーパスを掲げています。ブランドを支える従業員のウェルビーイング向上を目指す健康経営に取り組む中で、健康管理業務のデジタル化やデータ活用における効率化の必要性を感じ、今回「mediment」を導入いただく運びとなりました。

■mediment導入の背景

ラッシュジャパンでは、これまで健康診断結果の紙ベース運用や、情報管理・データ活用における負荷が大きく、以下の点に課題を抱えていました。

1.紙ベースでの運用による業務負荷

健診結果の受領、データ化、分析、社内システム反映までの作業に多くの工数と時間がかかっていた。

2.情報管理におけるリスク

要配慮個人情報を取り扱う中で、既存システムでのデータ化作業において、データ化ミスや誤紐づけなど、情報管理上のリスクが懸念されていた。

3.データ活用の遅滞

健診データやストレスチェックデータなどを分析・活用するための準備作業に時間を要し、迅速な対応が難しい状況にあった。

■mediment導入により実現される効果

1. データ化業務の品質向上と迅速化

・健診結果のデータ化をアウトソースすることで、情報漏洩リスクや入力ミスを根本から防止

・東振協※独自コードなど特殊形式にも対応し、受診から就業判定までのリードタイムを短縮

・法定外項目（婦人科健診など）も含め、より柔軟な就業判定が可能に

2. ペーパーレス化とデータの一元管理

・健診結果のアップロードや従業員への結果配布の自動化により、紙運用からの脱却を促進

・過去データ（健診5年分、ストレスチェック2年分）も順次移行し、mediment上での一元管理を可能に

3. ストレスチェック運用の強化と健康経営への活用

・集団分析の自動集計・共有により、レポート作成業務や社内共有がスムーズに

・法定外項目のデータ管理と独自基準での評価により、エビデンスに基づく健康経営の推進をサポート

※…一般社団法人東京都総合組合保健施設振興協会

【ラッシュジャパン ご担当者様のコメント】

ウェルビーイングチーム スーパーバイザー/保健師 佐藤愛実

当社ではこれまで、健康診断結果の紙ベースでの運用や、データの有効活用に課題を感じておりました。「mediment」の導入により、健康診断結果だけでなく、ストレスチェックや休職者情報など、散らばっていた健康情報を一元管理できる体制が整いました。これにより、全社的な健康課題の抽出や、データに基づいた迅速な施策展開が可能になると期待しております。 また、従業員にとっても「自分の健康情報がひと目でわかる」利便性と、視覚的な見やすさは大きな魅力です。会社と従業員が共に健康への意識を高めるツールとして活用してまいります。

メディフォンは今後も「mediment」を通じて、ラッシュジャパンをはじめとする企業の健康経営を、安全かつ効率的なデータ管理の側面から後押ししてまいります。そして「すべての多様な人々が自分の意思で できるだけ長くいきいきと活躍する社会」の実現を目指してまいります。

◆メディフォン株式会社について

外国人患者受入れ支援サービス「mediPhone（メディフォン）」（https://mediphone.jp/）およびクラウド健康管理サービス「mediment（メディメント）」（https://mediment.jp/）を中心に、日本医療の国際化とDXを推進しています。「mediPhone」は医療機関のみならず自治体や医療団体など全国約88,000機関で導入され、外国人患者と医療従事者の言葉の壁を解消しています。

「mediment」は産業医面談や健診データ管理をデジタルで最適化し、約30万人の従業員の健康経営や予防医療を支えています。

“新しい多様な社会のための医療インフラ”の構築をミッションに掲げ、国籍や言語、働き方にかかわらず誰もが安心して医療にアクセスできる仕組みを提供し、人々が主体的に健康を守れる社会基盤づくりを目指します。

本社：〒107-0052 東京都港区赤坂6-14-2 赤坂倉橋ビル

設立：2018年6月

代表者：代表取締役CEO 澤田真弓

事業内容：医療通訳事業、健康管理SaaS事業、その他関連事業

URL： https://corp.mediphone.jp/company/