出来立てフルーツデザートを楽しめる新ブランド「フルーツベル」大丸心斎橋店が2月6日オープン
フルーツ デザート店「マルトメ・ザ・ジューサリー・パフェテリア」を運営するフルーツベル株式会社(本社：大阪府大阪市、代表取締役：谷地 大輔）は、2026年2月6日（金）、大阪・心斎橋エリアに新店舗「フルーツベル 大丸心斎橋店」をオープンいたします。
本店舗は、これまで展開してきた「マルトメ・ザ・ジューサリー・パフェテリア」の想いと製法を引き継ぎ、新ブランド「フルーツベル」として初の出店となります。大阪市内では3店舗目となる本出店では、百貨店立地ならではの利便性とともに、より多くのお客様に“出来立てフルーツデザート”の魅力をお届けしてまいります。
外観
「フルーツベル 大丸心斎橋店」では、“フルーツの鮮度を大切にし、オーダー後に一つひとつ仕上げる”というブランドスタイルを体現しています。180度見渡せるオリジナル設計の店内では、フルーツをカットし、仕上げていくライブ感を間近でご覧いただけます。
また、フルーツと調和する“自然な風合い”を意識した温かみのある空間設計により、百貨店地下でありながらも、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。
イートインスペースでは、出来立てのパフェやクレープをはじめ、フルーツを使用したドリンクやサンドイッチなどをご用意。お買い物の合間のティータイムや、日常のちょっとしたご褒美としてもご利用いただけます。
フルーツベルはこれからも、フルーツ デザートを通して、地域の皆さまに笑顔をお届けできるお店づくりを目指してまいります。
定番の「ミックスフルーツ」パフェとクレープ
季節の果実を楽しめる「ストロベリーフェア」
店舗概要
【オープン日】 2026年2月6日
【店舗名】 フルーツベル 大丸心斎橋店
【所在地】 〒542-8501 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店 本館 B2F
【営業形態】 イートイン / テイクアウト
【公式 HP】 https://fruits-belle.com/
フルーツベル株式会社 広報担当 西口
＜本件に関する報道関係の方のお問い合わせ＞
E-mail：info@marutomethejuicery.com