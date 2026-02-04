日本最大級の小説コンテスト入賞作を含む新刊6点、2月5日（木）発売！女性向け異世界小説「ベリーズファンタジー」

スターツ出版株式会社

小説投稿サイト「野いちご」「Berry‘s Cafe」「ノベマ！」を運営するスターツ出版株式会社 （本社：東京都中央区、代表取締役社長：菊地修一）は、異世界ファンタジーの単行本レーベル『ベリーズファンタジー』の新刊を2月5日(木)に発売開始いたします。

■ 新刊情報 https://www.berrys-cafe.jp/bookstore/berrys-fantasy/202602

＜日本最大級の小説コンテスト入賞作＞

『転生したら、退場予定の悪妃になりまして それより子ども達を甘やかしたくて仕方がないんです』

著者：イシクロ、イラストレーター：すずむし

価格：税込1,485円（本体1,350円+税）、ISBN：978-4-8137-9573-5

【あらすじ】 「まずいわ…！」初夜当日、とある小説の悪妃に転生したことを思い出したエメリア。我が子（ヒロイン）を虐めて自らも退場するモブ母だが、そんな未来は断固拒否！エメリアは初夜で予定通り身籠るも、王宮を抜け出しひそかに出産。生まれた娘に愛情を注ぎ育てる。しかし娘が3歳になったある日、夫である皇帝ギルフォードと再会し、親子3人で暮らすことに。しかも愛なき政略結婚のはずが、夫の様子がどこか変で…？子ども達を愛でたり前世知識で無自覚に活躍したり、物語を予想外の展開に運ぶ、無自覚聖母な悪役皇妃の愛され大逆転ファンタジー！

『「無価値」と捨てるのは結構ですが、私の力は「本物」だったようですよ？

～離縁された転生令嬢、実は希少魔法の使い手でした～』

著者：川崎悠、イラストレーター：みるちょ

価格：税込1,485円（本体1,350円+税）、ISBN：978-4-8137-9572-8

【あらすじ】 公爵令嬢・アーシェラは「役立たず」な植物魔法しか使えず家族から冷遇されてきた。厄介払いとして結婚させられるが、夫にも虐げられた末「使えない」と離縁される。孤独に絶望していると転生の記憶が蘇り――好きに生きよう！と新天地へ。偶然出会った捨て子と楽しく暮らしながら、今世にない野菜や花を魔法で作り売り出すと大反響！不作の領地もあっという間に救ってしまい、アーシェラの名は国中に広がってゆく。一方、彼女を手放した元夫たちは領地の経営難で悲劇のどん底に…。「無能令嬢」が前世知識とチート魔力で最高の幸せを掴む、大逆転！

『妹に奪われたので、この度めでたく都合のいい婚約者をやめることにしました

～欲に溺れた愚かなあなた方の、幸せな未来をお祈りします～』

著者：あさづき ゆう、イラストレーター：吉田ばな

価格：税込1,485円（本体1,350円+税）、ISBN：978-4-8137-9574-2

【あらすじ】 国のために精霊の森を守り、膨大な魔力が欠乏するほど酷使され続けた公爵令嬢・ローレッタ。ようやく愛する婚約者の元に帰ると、義妹と不貞を働いてた挙句、愛などおろか“世継ぎの道具”扱いをしてくる。「ならば、婚約破棄しましょう」――裏切られたローレッタは、これまでの人生をリセットすることに！味方になってくれた最強魔術師のもとで仕事を任せられ才能を発揮したり、憧れだった街で自由を満喫したり…新たな居場所で輝きを取り戻していく。一方、元婚約者は歯車が狂いだし、ローレッタの偉大さに気づき始めて…？

『忘れ去られた「おまけ令嬢」なので、家族の愛は望みません』

著者：みこみこ、イラストレーター：羽公

価格：税込1,485円（本体1,350円+税）、ISBN：978-4-8137-9576-6

【あらすじ】 双子の兄の「おまけ」として育った伯爵令嬢アイリス。兄ばかり可愛がる両親、嗜虐的な姉から虐げられ、18歳で孤独な最期を迎えた――はずが、目を覚ますと10歳の自分に戻っていた。今世ではもう家族の愛など期待しない。2度目の人生は自分らしく生きると誓ったアイリスは、共に不遇な運命を辿るはずの忠実なメイドのマリーを救い、家族の運命をも変えていく。アイリスが充実した学園生活を謳歌する一方、彼女を冷遇してきた家族は自らの行動を後悔することになり…？孤独だった虐げられ令嬢が本当の幸せを掴む、感動の人生大逆転ファンタジー！

『十年間放置されたお飾り妻ですが、義息子さえいれば貴方の愛など不要です』

著者：魚谷、イラストレーター：黒檀帛

価格：税込1,485円（本体1,350円+税）、ISBN：978-4-8137-9575-9

【あらすじ】 幼い頃から虐げられていた侯爵令嬢・フリーデ。父の命令で冷徹辺境伯のもとに嫁ぐも、初夜どころか早々に戦に出てしまい、10年もの放置生活を送る。蔑ろにされる人生に我慢の限界を迎えたフリーデはついに離縁を切り出すが…夫が突然、天使のような男の子・ユーリを連れてきて!?そこでようやくフリーデは自分が転生者で、ここが前世の愛読書の世界であること、ユーリが不遇な人生を歩むことを思い出す。ユーリの可愛さに母性が爆発したフリーデは、「夫に愛はなくても、ユーリを幸せにするため！」と一念発起し継母として大活躍！気づけば夫の様子もなんだか変で…？

『一夜限りの旦那様、身籠りましたがお構いなく。』

著者：及川えり、イラストレーター：woonak

価格：税込1,485円（本体1,350円+税）、ISBN：978-4-8137-9577-3

【あらすじ】 「結婚はなかったことにしてくれ」――皇太子妃となったオリヴィアは、初夜の翌日に夫から離縁を告げられる。そして国を追われた矢先、まさかの懐妊が発覚！ひとり産み育てることを決意する。数年後、愛する息子・ノアとともに隣国で慎ましくも穏やかな日々を送っていたオリヴィアだったが、ひょんなことから皇帝となったアドルフと再会する。これまで手を尽くしてオリヴィアを探していた彼は思いがけない行動にでて…!?実は当時、彼はオリヴィアを害する勢力から守ろうとしてくれていたことを知る。戸惑いつつも、彼から注がれる実直な愛に頑なだったオリヴィアの心は次第に絆されていき…？

