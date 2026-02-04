【創業17周年】YUWAERU創業祭を開催　～ポイント17倍 ＆ オリジナルノベルティプレゼント～

株式会社結わえる（本社：東京都千代田区/代表取締役CEO：荻野芳隆）は、創業17周年を迎えました。これまでのご愛顧への感謝を込めて、YUWAERUオンラインストア（https://nekase-genmai.com/）にて創業祭キャンペーンを実施しています。



代表取締役CEO 玄米社長　荻野芳隆 コメント

YUWAERUは、創業以来ずっと、ひとつの問いと向き合ってきました。 「どうすれば、生活習慣病のない世の中をつくれるだろうか。」 その答えとして辿り着いたのが、主食を玄米に変えることでした。 けれど玄米は、「体には良いが、おいしくない」という常識がありました。


その常識を覆したい。


玄米とは思えないほど、もっちもちで、毎日食べたくなるおいしさを実現したい。


そうして生まれたのが、寝かせ玄米(R)です。 この想いをかたちにするために、店舗、EC、卸、OEMへと事業を広げ、 自社工場で製造する「寝かせ玄米(R)ごはんパック」は、 いまでは累計2,100万食を超える商品へと成長しました。


17周年という節目を迎えられたのは、 日々の暮らしの中で、寝かせ玄米を選び続けてくださるお客さま一人ひとりの存在があってこそです。


心からの感謝を込めて、創業17周年の創業祭を開催いたします。


これからも、主食から世の中を変えていきます。



YUWAERU創業祭は2026年2月4日（水）0:00スタート！

1. 創業祭期間中はポイント17倍

オンラインストア会員のみなさまは、ご購入の際のポイントが17倍に！溜まったポイントは1ポイント＝1円で次回のお買い物にご利用いただけます。初めてのお買い物の際は会員登録をしてご利用ください。


2. オリジナルノベルティをプレゼント

創業祭期間中、総額8,000円以上ご購入で先着170名様にノベルティをプレゼント。YUWAERUのロゴが印字されたサテンリボンがかわいい巾着のノベルティです。毎日使う鞄の中の整理や、旅行の際にも大活躍！なくなり次第終了ですのでお早めに。


※お得な継続コース商品は、キャンペーン期間中に初回購入のご注文が対象となります。
※おひとり様1回までの適用となります。あらかじめご了承ください。




サテンのリボンが特徴のYUWAERUリジナル巾着


◆YUWAERUオンラインストア17周年創業祭


・購入時ポイント17倍


・総額8,000円以上でノベルティプレゼント


期間：2026年2月4日（水）0:00～2026年2月17日（火）23:59


https://nekase-genmai.com/



キャンペーンについて詳しくはこちらから :
https://nekase-genmai.com/topics_17anniversary


株式会社結わえる


「一日一膳、玄米生活」。主食を玄米に置き換えた体が喜ぶ食事と、好きなものを我慢しない心が喜ぶ食事を上手に組み合わせて、メリハリのある食生活を送る。100点の食生活は難しいけれど、70点でいいから継続していくことで、好きなものを我慢せずに健康的な食生活は実現できる、健康で豊かな気持ちいい世の中に繋がっていくと私たちは考えます。


これが玄米？！と誰もが驚くもっちもちの「寝かせ玄米(R)」を開発し、ごはんパックの自社工場製造、店舗、EC、卸OEMを展開しています。


※「寝かせ玄米(R)」は株式会社結わえるの登録商標です。




寝かせ玄米(R)ごはんパック




株式会社結わえる

所在地：東京都千代田区神田錦町3丁目20アイゼンビル6F


代表取締役CEO：荻野 芳隆


設立：2009年2月4日


事業内容：D2C事業【玄米ごはんパック製造、小売（EC）】、卸し・OEM、コンサルティング


URL：https://www.yuwaeru.co.jp/






