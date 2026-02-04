広告業界の常識を覆す、「ゼロゼロキャンペーン」をLifunextが開始。先着100社限定でGoogle検索広告の初期費用・運用手数料を0円に

株式会社Lifunext

株式会社Lifunext（本社：東京都渋谷区、代表：田村 一将、以下Lifunext）は、Google検索広告の運用手数料を完全無料化する「運用手数料0円キャンペーン」を、先着100社限定で開始いたします。業界標準である運用手数料20%を完全に撤廃し、初期費用0円・運用手数料0円で提供。7ヶ月目以降も0円を継続します。中小企業や広告予算を抑えたい事業者にとって、Web広告の参入障壁を大幅に引き下げる画期的なサービスです。

※広告費は別途必要です（月額10万円以上）

▼サービス詳細

https://lifunext.com/lp/00campaign/index.html

■ なぜ今、運用手数料0円キャンペーンなのか？

デジタル広告市場の拡大に伴い、Web広告の需要は年々増加している一方で、以下のような課題が深刻化しています。

・運用手数料が高すぎる：広告費30万円に対して月6万円、年間72万円の手数料負担

・最低予算のハードルが高い：大手代理店は最低50万円～、中小企業は参入できない

・自社運用する時間がない：キーワード選定、入札調整、レポート作成に工数がかかる

・成果が出るか不安：初期費用10万円を支払って成果が出ない懸念

・広告代理店の対応が遅い：改善提案が遅い、実施まで時間がかかる

こうした課題を解決し、Web広告をもっと身近なものにするため、業界の常識を打ち破る「運用手数料0円キャンペーン」を開始しました。

■ 運用手数料0円キャンペーンの特長

1. 初期費用0円 × 運用手数料0円

従来の広告代理店では、初期費用5万円～10万円、運用手数料20%（広告費30万円の場合、月6万円）が当たり前でしたが、本キャンペーンでは運用手数料を完全無料化。年間72万円かかっていた運用手数料が、0円になります。

2. プロが全て実施、手間ゼロ

弊社にて培われたノウハウとAIと組み合わせて最適化。以下の業務を全て弊社で対応します。

・キーワード選定

・広告文作成

・入札調整・予算管理

・毎月の考察・改善提案

・月次レポート自動送付

お客様は結果を見るだけ。工数ゼロで広告運用が可能です。

3. オプションで配信面を拡大可能

Google検索広告に加え、Yahoo!、P-MAX、Demand Generationにも対応。配信面拡大時には、自社開発のバナー生成AI「Banavo（バナボ）」でクリエイティブ制作を効率化できます。

■ サービス内容

【基本プラン】

・初期費用：0円

・運用手数料：0円（7ヶ月目以降も継続）

・対応媒体：Google検索広告のみ

・提供内容：

- KW選定・広告文作成

- 毎月の考察・改善提案

- 入札調整・予算管理

- 月次レポート自動送付

・広告予算：10万円以上/月

・最低契約期間：6ヶ月

・広告費：前払い

・タグ埋設：お客様にて実施（代行希望の方：10,000円）

【オプション（任意）】

タグ埋設代行：10,000円（初回のみ）

デイリーレポート：2,000円/月

Yahoo!追加：3,000円/月

P-MAX追加：3,000円/月

Demand Generation追加：3,000円/月

バナー自動生成（Banavo）：9,800円/月 ※月50本生成、CTR平均1.5倍

追加媒体の初期入稿代行：20,000円/媒体

動画制作：要見積

LP制作（AI自動）：100,000円

LP制作（本格デザイン）：400,000円

アクション実施代行：10,000円/回

戦略壁打ちコンサル：50,000円/回

運用オペレーション丸投げ：80,000円/月

本格コンサルティング：200,000円/月

■ こんな企業様におすすめ

・運用手数料が高くて始められない

・自社で運用する時間がない

・成果が出るか不安で試したい

・広告代理店に不満がある

■ 先着100社限定特典

☑ 初期費用0円・運用手数料0円

☑ 7ヶ月目以降も0円を継続

▼今すぐお申し込み

https://lifunext.com/contact/service/

■ 今後の展開

今後は、顧客フィードバックをもとにサービスを改善し、業界標準を超える広告運用サポート体制を構築してまいります。また、Demand Generation、P-MAX、Yahoo!などの配信面拡大オプションや、自社開発のバナー生成AI「Banavo」との連携により、広告効果の最大化を支援してまいります。

■ Lifunextについて

Lifunextでは現在、Web広告運用、SEO対策支援をはじめ、それを支えるGoogle Analytics等のデータ活用支援や、Webサイトの運用を支えるUI/UX支援、それぞれに紐づく各種クリエイティブ制作まで、マーケティングDXを一気通貫で支援しております。また、スタートアップ向けに現状の課題を把握し、理想の状態とのギャップを埋める、伴走型の事業支援サービス戦略コンサルティングの提供も行っており、マーケティング領域の戦略設計から施策実行までをトータルサポートしております。

Web広告領域においては、パフォーマンス改善率90%を超える圧倒的な成果と企業の課題に踏み込んだコンサルティングを強みとしております。またデータ分析を軸としたコンサルティングを行いつつ、顧客目線で様々なソリューション提供ができるような組織を構築しております。

【株式会社Lifunext 概要】

❏ 会社名：株式会社Lifunext（ライフネクスト）

❏ 所在地：〒150-0011 東京都渋谷区東3-25-11 TOKYU REIT恵比寿ビル 6階

❏ 代表：田村 一将

❏ 事業内容：1.マーケティングコンサルティング、2.ブランディング支援、3.Web広告運用代行、4.SEO対策

❏ URL：https://lifunext.com/

❏ 本件に関するお問い合わせ先

Email：contact@lifunext.com

TEL：03-6456-2592