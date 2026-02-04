【お知らせ】経営者向け新コミュニティ「Next PRO Market Club」発足！

株式会社IR RoboticsNext PRO Market club

IR Robotics株式会社は、経営者向け新サービス「Next PRO Market Club」を2026年2月1日に発足しました。本サービスは、Tokyo PRO Marketを含む上場準備や成長戦略を検討する経営者を対象に、実践的な情報提供、専門家との交流、経営者同士のネットワーク形成を支援する会員制コミュニティです。現在、入会・お問い合わせを受け付けています。

「Next PRO Market Club」とは

上場準備や成長フェーズにある経営者を対象に、実践的な情報提供・経営者同士のネットワーク形成・専門家との接点創出を目的とした会員制コミュニティです。

サービスサイトへ :https://next-ipo-club.jp/next-pro-market-club/

サービス開始の背景

IR Robotics株式会社は、これまで経営者向けコミュニティ「Next IPO Club」を運営し、同コミュニティから本則市場へ38社の上場を支援してまいりました。

近年では、上場の選択肢としてPRO Marketへの注目が高まっており、実際に「Next IPO Club」からも、直近で3社がPRO Marketへ上場するなど、PRO Market上場を選択する企業が増加しています。

また、昨年のPRO Market上場社数は2024年50社、2025年46社と過去最多水準となり、

さらに2024年には福岡証券取引所におけるPRO Market市場の開始、今後は札幌でのPRO Market市場開設も予定されるなど、地方市場を含めたPRO Marketの整備・拡大が進んでいます。

一方で、本則市場における上場基準や運用は年々高度化しており、本則上場の難易度は継続的に上昇しています。

こうした環境変化を受け、IR Roboticsでは、PRO Marketという選択肢を正しく理解し、将来の成長戦略に活かしたい経営者を対象に、PRO Marketに特化した新コミュニティ「Next PRO Market Club」を発足することといたしました。

「Next PRO Market Club」の5つのサービス

- 会員限定の月例IPOセミナー講師は上場企業の経営者- 証券会社、監査法人など専門機関の紹介- 分科会セミナー（オンライン）講師は各分野の専門家- 会員限定グループにIPO関連情報を配信- 月例IPOセミナー後の講師を囲む懇親会- IPOに関する個別相談

こんな経営者の方におすすめです

プロマーケット上場の意義

- 上場に向けたリテラシーを高めたい経営者- 将来的に本則市場での資金調達を視野に入れている経営者- PRO Market上場を成長戦略の一環として検討している経営者

Next PRO Marketへの上場には、以下のようなメリットがあります。

上場企業としての社会的信用の獲得

金融機関からの与信向上

大手企業との取引における信用力向上

採用活動における企業信頼性の向上

加えて、上場準備を通じて管理体制の強化、ガバナンスの整備、経営の健全化が進み、

結果として中長期的な事業成長につながる点も大きな特徴です。

今後の展開

IR Roboticsでは、「Next PRO Market Club」を通じて、単なる情報提供にとどまらず、

経営者の意思決定を支援し、企業成長を後押しするプラットフォームへと発展させてまいります。

お問い合わせ先

Next PRO Market Clubへのご入会・サービス詳細につきましては、

下記よりお気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせフォーム】https://next-ipo-club.jp/next-pro-market-club/

会社概要

社名：株式会社IR Robotics

代表：金 成柱

本社：東京都千代田区麹町5-3-23 WeWork日テレ四谷ビル9階

事業内容：上場企業および上場準備企業を対象に、メディア運営を軸としたIR支援と、経営者向けコミュニティ運営によるIPO・M&A成長支援、さらにCxOクラスに特化した人材紹介・採用ブランディング支援を展開

会社HP： https://ir-robotics.co.jp/

【お問い合わせ先】

株式会社IR Robotics

コンサルティング事業部

Next PRO Market Club 事業責任者 小山内 篤

メール：next-ipo-club@ir-robotics.co.jp

