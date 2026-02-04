小川大貴＆山田大記によるNPO法人ReFrame、クラウドファンディング「念願の常設子ども食堂をつくりたい！　#みんなの居場所」、目標達成にて終了！

スポチュニティ株式会社

チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都中央区、以下スポチュニティ）は、2025年12月1日より開始したNPO法人ReFrameのクラウドファンディングの支援募集プロジェクトにて、最終的な支援金額が11,022,900円（目標達成率110％）で終了したことをお知らせいたします。頂いた支援金は浜松市に開設する「多機能型常設子ども食堂」の初期整備費用に活用させていただきます。

https://spportunity.com/shizuoka/team/1093/detail/

1．目標の達成状況

応援の輪を拡げようプロジェクトを掲げ、2025年12月1日から開始したクラウドファンディングでは多くのご支援をいただき、最終日の2026年1月25日に目標としていた1,000万円まで達成し、終了いたしました。

支援者の皆様には多大なる温かいご支援を頂き、深く御礼を申し上げます。

達成金額：11,022,900円 / 10,000,000円（1st Goal）

目標達成率：110％

支援者数：419人

支援件数：495件

2．クラウドファンディングプロジェクト実行者様の声

この度は、NPO法人ReFrameのクラウドファンディングに本当にたくさんのご支援・ご協力をいただき、ありがとうございました。

皆さまのお力添えのおかげで、目標金額である 1,000万円を達成することができました。



私たちが活動の拠点としている浜松を中心としたこの地域にも、今なお支援を必要としている子どもや家庭が数多く存在しています。

経済的な理由、家庭環境による孤立など、表には見えづらいけれど、日常の中で困難を抱えている子どもたちがいます。

私たちは、そうした子どもや家族を支えるために「常設かつ多機能型子ども食堂」という形で、食の支援、学習支援、体験の機会、物資の支援などを通じて、多面的にサポートできる場所を作っていきます。

単に「ごはんを食べる場所」ではなく、心と身体の両方が育つ場所。

そして何より、子どもたちが安心して立ち寄れる“居場所”を、地域の中に根付かせていくことが私たちの目標です。

今回のクラウドファンディングは、私たちだけでは決して成し得なかった挑戦でした。

私たちの想いに共感してくださった皆さん一人一人の想いが、この結果に繋がったのだと強く感じています。

このご支援はゴールではなくスタートです。

ここからが、本当の意味での始まりだと思っています。

いただいたご支援を確実に形にし、子どもたちの未来につながる活動として責任をもって取り組んでいきたいとおもいます。

改めて、この挑戦に関わってくださったすべての皆さまに心から感謝申し上げます。

本当にありがとうございました。

そしてこれからも、NPO法人ReFrameの活動を

温かく見守っていただけたら幸いです。



NPO法人ReFrame 代表 小川大貴

3．プロジェクト結果及びスポチュニティが提供するデータ分析結果（一部公開）

▼支援募集期間を通じた支援数（折れ線）、及び支援金額（棒線）

＜今回のプロジェクトのサマリ＞

● NPO法人ReFrameは、小川大貴・山田大記が、ジュビロ磐田の選手時代から続けてきた児童養護施設や小児病棟への訪問活動の経験をもとに、2022年に立ち上げた団体です。ReFrameが目指すのは、食事の提供にとどまらず、学習支援・相談・地域交流などを通じて、子どもたちが日常の中で多様な体験を重ね、心身ともに成長できる居場所作りです。

そして、子育てに孤独を感じている保護者が、地域とつながりながら安心して過ごせる環境づくりにも取り組みます。今回、子どもたちや保護者が安心して立ち寄れる“居場所”として、「多機能型常設子ども食堂」を浜松に生み出すため、物件取得や施設整備、運営準備の費用をクラウドファンディングで募ることにしました。

● 12月1日のプロジェクト開始から、積極的なSNS投稿や地道な声掛けにより、順調に支援を頂き、途中途中でインスタライブや、支援者との交流会などを催しながら最終日の1月25日に1,000万円を超え、最終的に1,100万円超の支援をいただくことができました。

【会社・団体概要】

◆NPO法人ReFrame

所在地：静岡県浜松市中区田町228番地の5

設立：2022年

代表：小川大貴

ホームページ：https://reframe2022.org/

X：https://twitter.com/ReFrame2022?s=20

Instagram：https://www.instagram.com/reframe.npo/

※本クラウドファンディングのお問い合わせ先：info@reframe2022.org

◆スポチュニティ株式会社

所在地： 東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階

設立 ：2016年3月

ホームページ： https://www.spportunity.com/

公式Facebook：https://www.facebook.com/spportunity/

公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/Spportunity_JP

公式Instagram：https://www.instagram.com/spportunity/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@SpportunityOfficial

概要：「Sports×Opportunity」を理念に、「若者がチャレンジできる機会を与える」「若者に夢を与えるスポーツ団体を応援する」「スポーツで地方を元気にする」ことを通して平等な機会・夢を育む環境づくりを目指す、スポーツに特化したクラウドファンディングを提供するベンチャー企業。創業メンバーはグロービス経営大学院で学んだ同級生で、メンバーの大半がMBA生という変わった組織です。