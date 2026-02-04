大型イベント施設前に「キッチンオリジン新横浜店」がオープン！

イオン株式会社

弁当・惣菜専門店「キッチンオリジン」「オリジン弁当」を展開するイオングループのオリジン東秀株式会社（本社：東京都調布市/代表：後藤 雅之）は、2月6日（金）10時に、キッチンオリジン新横浜店をオープンいたします。

キッチンオリジン新横浜店について

イベントやコンサートなどで賑わうこのエリアで、お出かけ中やお仕事中など様々なシーンで、皆さまが「食」を楽しめる存在になれればと考えております。キッチンオリジンでは、ご注文を受けてから調理するできたてのお弁当をはじめ、毎日店内で手づくりしているおにぎりやお惣菜、サラダなどを豊富に取り揃えております。ランチタイムはもちろん、音楽イベントやスポーツイベントの前後、ご自宅での夕食用にも幅広くご利用いただけます。また、モバイルオーダーやフードデリバリーサービスにも対応しており、便利にご注文頂けます。

新横浜エリアでお勤めの方やお住まいの方、そしてイベントで訪れる皆さまにとって、安心・便利にご利用いただけるお店を目指してまいります。皆さまのご来店を、心よりお待ちしております。

店舗概要

住所：〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-16-10

最寄り駅：横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜駅から徒歩7分 / 東急新横浜線 新横浜駅から徒歩9分 / JR横浜線 新横浜駅から徒歩11分

電話番号：045-594-6657

営業時間：8:00～21:00 (ラストオーダーは、20:45となります)

※オープン初日は午前10時に開店いたします。

オープン記念セール 商品概要

当店では、2月6日（金）から期間限定で、人気メニューがおトクに楽しめるオープン記念セールを実施します。

弁当・惣菜専門店「キッチンオリジン」「オリジン弁当」について

「オリジン弁当」は、1994年に、自分で自由に選べる量り売りのお惣菜がある新しいお弁当屋として誕生しました。店内調理にこだわり、毎日お店で心を込めて作っています。

「キッチンオリジン」は、2014年2月、東京都の池袋に誕生しました。商品の品揃えはオリジン弁当と同じのまま、女性のお客さまが親しみやすい落ち着いた店舗デザインへ一新。一部店舗には、イートインコーナーを設置しました。イートインコーナーでは、サクッと食事をすることができ、ライフスタイルに合わせて利用ができる使い勝手の良いお店です。

キッチンオリジン・オリジン弁当は、40種類を超えるお弁当を、直前調理で仕上げるオーダー弁当や、出来立てを店内に陳列する作り置き弁当として提供しています。お惣菜とサラダは、手に取りやすいよう適量に取り分け、パック詰めにして販売しています。

色んなお弁当やおにぎり、野菜をたくさん使ったお惣菜・サラダなど、毎日が楽しくなるラインナップです。いつものお食事や、なにか一品加えたいという時にも、ぜひ、キッチンオリジン・オリジン弁当をご利用ください。

LINE：https://lin.ee/unvjkip/

X：https://x.com/renge_PR

Instagram：https://www.instagram.com/kitchenoriginofficial/

オリジン東秀株式会社について

代表者：代表取締役社長 後藤 雅之

本社所在地：東京都調布市調布ヶ丘1-18-1 KDX調布ビル5F

設立：1966年（昭和41年）9月

事業内容：イオングループのオリジン東秀は、弁当・惣菜販売のオリジン事業や外食事業の運営、イオングループデリカ部門にオリジン商品を融合させるデリカ融合事業の展開を行なっております。

ブランド：キッチンオリジン/オリジン弁当/オリジンデリカ/れんげ食堂Toshu/武蔵野うどん小麦晴れ/鉄鍋焼きスパ ゲッティ

公式サイト：https://www.toshu.co.jp/