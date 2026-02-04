大和自動車交通、葛飾区亀有に賃貸住宅完成

大和自動車交通株式会社

大和自動車交通株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：大塚一基）は、所有不動産の有効活用と付加価値向上を目的として進めている不動産建替えプロジェクトの第1弾として、東京都葛飾区亀有の物件が完成したことをお知らせいたします。

当社は、東京でタクシー・ハイヤー事業を展開する旅客運送事業者であると同時に、保有不動産を活用した不動産事業も展開しています。交通インフラを担う企業としての安定経営を支える取り組みの一つとして、老朽化した保有物件の建替え・高度利用を進めており、本物件は現在進行中の4棟建替えプロジェクトの最初の完成物件となります。

「Daiwa Grace Maison 亀有」外観、エントランスおよび居室内

■ 物件の特徴

本物件は、「街にとけ込んだ建物外観」をコンセプトに、周辺環境との調和を意識したデザインを採用しました。また、日々の生活を支え、安心して暮らせる住環境の実現を目指しています。1階には小型スーパー「まいばすけっと」が出店し、日常の買い物を建物内で完結できる環境を整えることで、住まいを起点とした暮らしを支えるとともに、入居者のみならず地域の皆さまの生活を支える拠点となることを目指しています。

■ 物件概要

■防災設備について

- 物件名 ：Daiwa Grace Maison 亀有- 所在地 ：東京都葛飾区亀有4-27-1- 交通 ：JR常磐線 亀有駅 徒歩12分- 構造 ：鉄筋コンクリート造6階建て- 総戸数 ：21戸（内店舗1）- 間取り ：1LDK（4戸）・2LDK（13戸）・3LDK（3戸）- 想定ターゲット層：単身者・DINKS・ファミリー- 主な設備・仕様 ：Wi-Fi設置、防犯カメラ（エレベーター内含む）、エントランスオートロック、宅配ボックス、ゴミ集積場、防災備蓄倉庫、駐輪場（バイク4台・自転車42台）- 周辺環境 ：徒歩5分圏内に小学校・公園あり- 竣工 ：2026年1月28日建物名プレートエレベーターホールおよび防犯カメラ映像モニター

本物件には、葛飾区の条例に基づき、防災備蓄倉庫を設置しています。災害時における入居者の安全・安心に配慮するとともに、地域の防災体制の一助となる設備整備を行いました。当社は公共交通を担う企業として、事業活動を通じた社会的責任（CSR/ESG）を意識しつつ、今後の不動産事業においても、各地域の制度や要請に適切に対応しながら、安心・安全な住環境づくりに努めてまいります。

■今後の展望

当社は、旅客運送事業を中核としながら、不動産事業による収益基盤の安定化を図り、持続的な企業価値向上を目指してまいります。現在進行中の建替えプロジェクトについても、順次竣工していく予定です。

■会社概要

会社名 ：大和自動車交通株式会社

住所 ：東京都江東区猿江2丁目16番31号

設立 ：1939年9月13日

代表者 ：大塚一基

事業内容：ハイヤー・タクシー業、不動産業

HP ：https://www.daiwaj.com/