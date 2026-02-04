【ホテルニューオータニ佐賀】毎回話題のパンイベント、3月21日（土）開催 中国料理「大観苑」と初コラボレーション
※画像はイメージです。
ホテルニューオータニ佐賀（佐賀市与賀町1-2、総支配人 江越 久隆）では、開催のたびに満席となる人気のパンイベントを、2026年3月21日（土）に開催いたします。今回は初の試みとして、中国料理「大観苑」とのコラボレーションを実施いたします。
https://www.kys-newotani.co.jp/saga/restaurant/greenbreeze/bread-buffet/
目の前で仕上げる“ブーランジェショー”とともに楽しむ、新感覚パンビュッフェ
当日は、ホテル自慢のブーランジェと中国料理「大観苑」料理長がタッグを組み、中国料理の技と発想を活かした“ここでしか味わえない”オリジナルメニューをご提供いたします。
油淋鶏やエビマヨ、角煮など中国料理の定番をパンスタイルにアレンジしたメニューに加え、超ミニサイズのパンがずらりと並ぶ「プティパンバー」も登場。
見て、選んで、味わって楽しい、この日限りのパンビュッフェをご堪能ください。
ここでしか味わえないラインアップ
【ブーランジェショー 大観苑コラボメニュー】
油淋鶏バーガー 柚子風味/おとなの海老カツバーガー チリソース
エビマヨドッグ/上海風焼きそばパン/大観苑特製角煮まん
チーズとバジル“辛くない”麻婆なすピッツァ
【プティパンのパンバー】
生食パン（プレーン/チーズ/コーン/かぼちゃ/トマト/いちご/オレンジ/レモン/クルミ/抹茶/黒糖/チョコ）
キッシュ（ベーコン＆コーン/サーモン＆トマト）
パイ（マカロニグラタン/ポテトグラタン）
ラスク（カレー/チーズ/めんたい）
フィセル
カンパーニュ
ソフト塩パン
ノアレザン
ドーナツ（きな粉/シュガー）
デニッシュ（いちご＆ホイップ）
【クッキングサービス】
ショコラクロワッサン＆バニラアイス
※パンメニューのほか、お食事メニューやドリンクもご用意しております。
※食材の入荷状況によりメニュー内容が変更になる場合がございます。
開催概要
ニューオータニの絶品ブレッド パンビュッフェ ～大観苑コラボレーション～(https://www.kys-newotani.co.jp/saga/restaurant/greenbreeze/bread-buffet/)
■ホテルニューオータニ佐賀
日時 2026年3月21日（土）
時間 11:00 / 13:00（各回90分制）
料金 大人 \5,500
小学生 \3,000
未就学児\1,000
※税金、サービス料共
場所 鳳凰の間（M2）
ご予約・キャンセルについて
オンライン予約（Web割引あり）(https://www.tablecheck.com/shops/newotani-saga-greenbreeze/reserve?menu_lists=6656f02e515386fce794d080&start_date=2026-03-21&num_people=1&start_time=11:00)または電話予約
※ご予約の2日前以降のキャンセルは、予約代金の100％のキャンセル料を頂戴いたします
※当日の予約の変更や遅延は、店舗までご連絡をお願いいたします
※席のご指定はご遠慮ください
問合せ 0952-25-9002（レストラン予約 10:00～18:00）