【茨城県内初】学校法人八文字学園が沖縄県と「就職支援協定」を締結

八文字学園グループ（学校法人八文字学園）（所在地：茨城県水戸市／理事長：八文字 和宏）は、沖縄県と「就職支援に関する協定」を締結しました。本協定は、茨城県内の学校法人として初めて、沖縄県が推進する就職支援制度「りっか沖縄」を活用した広域的な就職支援を全学科対象で導入する取り組みです。

本学園は、本協定により、学生が沖縄県内でインターンシップや就職活動を行う機会を得られる環境整備を図るとともに、地域を越えたキャリア形成の支援を強化してまいります。

■ 「りっか沖縄」とは

沖縄県と「UIJインターン・就職支援協定」を締結

「りっか沖縄」は、沖縄県が実施する就職支援事業の中核となる就職支援ナビサイトおよび相談窓口です。

沖縄県内企業の情報提供、インターンシップ・就職相談、求人情報の発信、各種イベント（セミナー・合同企業説明会等）の案内などを、沖縄県内（那覇）および東京・大阪の相談窓口を通じて行っています。すべてのサポートは無料で利用できます。

この支援は、沖縄県外の若年者や学生に対し、沖縄でのインターンシップや就職活動の実践機会につながる情報・相談・企業マッチングを提供するものであり、地域を越えた就職機会の創出に貢献しています。

■ 協定締結の背景

近年、学生のキャリア選択は多様化し、自分の希望する働き方や生活環境を実際に体験したいというニーズが高まっています。八文字学園では、こうしたニーズに応えるべく、単なる求人情報提供に留まらず、現地でのインターンシップや生活体験を通じたキャリア形成の機会を創出する必要性を認識してきました。

沖縄県が長年にわたり展開してきた就職支援協定（「りっか沖縄」等）には、就職相談・企業情報提供・マッチング支援といった実践的な支援機能が整備されており、本学園のキャリア支援方針と高い親和性があると判断し、本協定の締結に至りました。

■ 協定の特徴

1. 全学科・多分野の学生が対象

本協定は、専門分野を問わず、全学科の学生が沖縄県内でのインターンシップ参加・就職機会を検討できる支援を展開します。

対象校（八文字学園運営校）：水戸ビジネス＆ホスピタリティ専門カレッジ（現：水戸経理専門学校）

水戸デジタル専門カレッジ（現：水戸電子専門学校）

専門学校水戸自動車大学校

専門学校水戸ビューティカレッジ

水戸看護専門学校

「沖縄で働く」を八文字学園で叶える2. 「りっか沖縄」を活用した実践的支援

本協定に基づき、本学園は沖縄県が運営する「りっか沖縄」と情報連携を強化し、以下の支援環境を整備します。

・沖縄県内企業およびインターンシップ情報の提供

・キャリア相談・企業マッチングへの参加機会案内

・現地でのインターンシップ・説明会実施支援

・学内でのガイダンス・就職イベントの実施

これにより、学生は沖縄でインターンシップを通じて働く経験や生活環境を体感しながら進路選択を深めることができます。

■ 支援のポイント

・体験型キャリア形成：沖縄で実際に働く・暮らす体験を通じて視野を広げることができます。

・相談・求人情報の一元化：りっか沖縄を通じてキャリア相談、企業情報、インターン情報を入手可能です。

・地域連携：沖縄県内企業との接点創出により、従来の就職支援では得られない広域的な就業機会の創出が期待されます。

■ 今後の学内展開

八文字学園では、本協定を活用し、以下の施策を順次実施していきます。

・インターン説明会の開催：「りっか沖縄」を活用した沖縄でのインターン応募方法や支援制度の案内。

・企業合同説明会（沖縄県内企業）：沖縄県内企業との接点をつくる場を提供。

・個別キャリアカウンセリング：沖縄でのインターン・就職を希望する学生への相談支援。

詳細なスケジュールは決定次第、改めてお知らせいたします。

【学校法人八文字学園】

創立：1956年（昭和31年）

所在地：〒310-0812 茨城県水戸市浜田2-16-12

理事長：八文字 和宏

認可：学校法人 1982年（昭和57年）

WEBサイト：https://www.mito.ac.jp

