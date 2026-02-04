90歳にして現役のビジネスマンである著者が、お金や成果を超えた「人生を面白くする働き方」の極意を伝授

株式会社 青春出版社

人生100年時代といわれる現在、多くの人が長く働き続けることを求められている。

しかし「なぜ働くのか」「どのように働けばよいのか」という本質的な問いへの答えを持

っている人は、少ないのではないだろうか。

あなたが20代なら、自分のキャリアをどう築いていけばよいか悩んでいるかもしれない。

30代、40代なら、家族との時間と仕事のバランスに苦慮しているかもしれない。50代なら、

定年後の人生設計に不安を感じているかもしれない。

この本は、そんなあなたのための一冊だ。（はじめにより）

人生100年時代、あなたは「誰のために」「何のために」働くのか。90歳にして現役のビジネスマンである著者は、いまも週5で通勤し、「定年前より定年後のほうが、ずっと楽しい」と語る。そこには、お金や成果を超えた「人生を面白くする働き方」の極意があった――ベストセラー『定年前後の「やってはいけない」』著者による、誰も教えてくれなかった仕事術。

本書の目次

著者プロフィール

郡山史郎（こおりやま しろう）

1935年生まれ。株式会社CEAFOM代表取締役社長。

一橋大学経済学部卒業後、伊藤忠商事を経て、1959年ソニー入社。73年米国のシンガー社に転職後、81年ソニーに再入社、85年取締役、90年常務取締役、95年ソニーPCL社長、2000年同社会長、02年ソニー顧問を歴任。04年、プロ経営幹部を紹介する株式会社CEAFOMを設立し、代表取締役に就任する。人材紹介業をおこなう傍ら、これまでに5000人以上の定年退職者をサポート。著書に、ベストセラーとなった『定年前後の「やってはいけない」』ほか、『定年格差』『井深大と盛田昭夫 仕事と人生を切り拓く力』(小社刊)などがある。

書籍情報

君の仕事は誰のため？

著者：郡山史郎

発売日：2026年2月4日

定価：1,287円（税込）

ISBN：978-4-413-04741-8