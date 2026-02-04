【新卒採用】大学内広告 2026年4月以降掲載分の申込み受付を開始

株式会社キャンパスサポート

学食トレイ広告をはじめとする各種大学内広告は、2028年卒の新卒採用・インターンシップ広報や、低学年からの企業ブランディングに最適な媒体として多くの企業様にご活用いただいています。

■「大学内広告」とは

キャンパス内の食堂・購買（店舗）など、学生の生活導線上にある媒体へ広告を掲出できる企画です。

自然に視界へ入りやすく、高い訴求効果が期待できるほか、大学やキャンパス、学部などターゲットを細かく設定した出稿が可能です。

売り手市場が加速する中、大学内で認知向上を図る企業が増加しており、学生との自然な接点づくりが注目されています。

大学生協の食堂等で展開するため、対象を大学生に限定して、高い訴求効果が見込めます。■大学内広告 商品ラインナップ

【１】学食トレイ広告

・食事をするたびに目にするため、視認率・刷り込み効果の高い媒体

・全国300以上の大学で実施可能



【２】ポスター広告

・食堂・購買・書籍部周辺など、多様なスペースへ掲出

・低価格で多数の大学へ展開可能

・他媒体とのメディアミックスに最適



【３】デジタルサイネージ広告

・食堂・購買の大型サイネージ、または施設入口の自動ドアサイネージの2種

・動画または静止画を 3～10分間隔 で放映



【４】広告付き割りばし配布

・学食・購買で配布可能

・食事時に必ず視認され、視認率はほぼ100％

・国産間伐材を使用し、森林保全に貢献



【５】食堂協賛企画

・学生がワンコインで食事ができる「100円夕食」を企業協賛にて提供

・認知向上だけでなく、学生からの好意度向上にも寄与

・2025年5～7月に 全国22大学・30食堂で実施

▼食堂協賛企画 メディア掲載（2026年1月／2025年11月）：

１）鹿児島大学生活協同組合：https://campussupport.co.jp/news-100yendinner_kagoshima-u/

２）宮崎大学生活協同組合：https://campussupport.co.jp/news-100yendinner_miyazaki-u/

■学内広告 お申込み企業様の声（効果、実施理由）

1番人気の学食トレイ広告デジタルサイネージ広告（実施大学拡大中）

これまで 200社以上 の企業様にご利用いただいております。

（新卒採用以外にも大学生・Z世代向け商材の販促としても活用可能）

●「内定者から学食トレイ広告を見て自社を認知したという声を聞き、今後より多くの大学で展開していきたいと考えている。」（BtoB／コンサルティング）

●「100円夕食（食堂協賛企画）を通じて学生からの社名認知度が上がっているのがアンケート結果から見て取れる。 また、社会貢献活動としての取り組みとその効果を社内外に発信できていてありがたい。」（BtoB／ソフトウェア）

●「アプローチが難しい地方国公立の学生に向けて、まず社名を知ってもらうための施策として継続して実施していきたい。」 （BtoB／メーカー）

【学食トレイ広告 価格改定のご案内】

昨今の諸経費高騰により、現行価格を維持することが困難となったため、サービス品質を維持・向上するべく価格改定を実施いたします。

ただし、3月31日（火）までにお申込書が到着した分は、改定前価格を適用いたします。

2027年3月掲載分までお申込みいただけますので、ぜひ改定前価格での出稿をご検討ください。

※詳細はお問い合わせください。

■お申込みスケジュールのご案内

新入生向け広報が効果的な4月から、夏インターン広報に適した7月までの申込締切日は以下の通りです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/46083/table/20_1_8e75f1254dae5ce59a520505f772f67b.jpg?v=202602041051 ]

ご希望大学によっては掲載枠が埋まる場合がございます。お早めのご相談をお願いいたします。

■株式会社キャンパスサポートについて

会社名：株式会社キャンパスサポート

所在地：東京都新宿区箪笥町43 新神楽坂ビル7階

代表者：松本 純

設立日： 2003年7月22日

会社HP：https://www.campussupport.co.jp/

■本件に関するお問合せ

株式会社キャンパスサポート 担当：齋藤、井口

〒162-0833 東京都新宿区箪笥町43 新神楽坂ビル7階

E-mail：koukoku@campussupport.co.jp

お問合せフォーム：https://campussupport.co.jp/daigakunaimedia/contact.html