転職、異動、転勤、出向…新しい環境でも、最速で結果を出すための7つのステップを紹介!『即戦力!』 2月4日発売

P＆G、日本マクドナルド、ヘンケルなど8社を渡り歩いて活躍し、現在はファミリーマートのCMO（チーフ・マーケティング・オフィサー）などを務める足立光氏の新刊『即戦力! 転職、転勤、出向、異動するときに読む本』が、2月4日にダイヤモンド社から発売となります。

『即戦力! 転職、転勤、出向、異動するときに読む本』足立光：著 ダイヤモンド社：刊

■転職、異動、転勤、出向…「よそ者」が新しい環境で信頼されて結果を出すための、7つのステップ

これまで日本では終身雇用を前提に、一つの会社で定年まで勤め上げることが一般的でした。年次や在籍期間に応じて役割や責任の幅が広がり、時間をかけて経験を積み重ねながら成長していく。そうした働き方が、多くのビジネスパーソンにとってごく当たり前のキャリアモデルとされてきました。

しかし現在では、その流れが大きく変わってきています。専門性を深めつつ自らの市場価値を高める働き方が広がり、より自分に合った環境や役割を求めて「転職」することは、自然なキャリア形成の一手段となっています。

さらに企業側に目を向けると、事業環境の変化に対応するため組織の再編・改編が一般化し、転勤、異動、出向といった配置転換も頻繁に行われています。こうした中で「新参者」として新たな職場・環境に身を置く際に、自分がどのように振る舞えば結果を出すことができるのか、頭を悩ませている人も多いのではないでしょうか。

本書『即戦力!』には、そうしたビジネスパーソンが最速で結果を出すためのノウハウが体系的にまとめられています。著者はP＆G、日本マクドナルド、ヘンケルなど名だたる企業8社を渡り歩きながら、業績をV字回復させるなどの実績を残してきた「転職の達人」足立光氏。自身の経験を踏まえながら、職場の同僚や取引先との関係の作り方、セルフブランディングの方法など、新しい環境で結果を出すための7つのステップを解説しています。

すべてのビジネスパーソンが、転職、転勤、異動、出向で最大限の力を発揮するために、どのような行動をしていけばいいのか。その答えを導いてくれる1冊となることでしょう。

■本書の内容（一部抜粋）

・「新しいことをやります」と言わない

・社内外のキーマンを探す

・「前の職場はこうだった」は禁句

・社内より先に、取引先との関係を変える

・新天地で「できていない」ことを見定める

・「ちょっと勉強中」は、せいぜい90日

・暗いリーダーはいらない

・機が熟したら思い切った手を打つ

■『即戦力! 転職、転勤、出向、異動するときに読む本』

著者：足立光

定価：1,870円（税込）

発売日：2026年2月4日

発行：ダイヤモンド社

判型：四六判並製・218頁

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/4478123616

■著者プロフィール：足立光（あだち・ひかる）

株式会社ファミリーマート エグゼクティブ・ディレクター、CMO／CCRO。P&Gジャパン株式会社、ブーズ・アレン、株式会社ローランド・ベルガー、シュワルツコフ ヘンケル株式会社社長・会長、株式会社ワールド執行役員、日本マクドナルド株式会社上級執行役員・マーケティング本部長、株式会社ナイアンティック シニアディレクター プロダクトマーケティングを経て、2020年10月より現職。日本マクドナルド時代は、同社のV字回復の立役者のひとりとして活躍。株式会社I-neの社外取締役、M-Force株式会社のパートナー、スマートニュース株式会社や生活協同組合コープさっぽろ等のマーケティング・アドバイザーも兼任。著書に『圧倒的な成果を生み出す「劇薬」の仕事術』（ダイヤモンド社）、『「300億円赤字」だったマックを六本木のバーの店長がV字回復させた秘密』(WAVE出版)などがある。オンラインサロン「足立光の無双塾」主宰。

