アズビル、SharePoint × WOVN.io で社内ポータルサイトを多言語化

Wovn Technologies株式会社（以下 WOVN）が提供する Web サイト多言語化 AI ソリューション『WOVN.io（ウォーブン・ドットアイオー）』が、アズビル株式会社（本社：東京都千代田区、社長：山本 清博、以下、アズビル）の社内ポータルサイトに導入されました。海外事業拡大に向けて、日本語から英語・簡体字・韓国語へ、また英語から日本語・簡体字へと複数の元言語コンテンツを WOVN.io で多言語化することで、海外拠点を含むグループ全体の社内コミュニケーションの活性化を目指します。

■海外事業拡大に向け、社内情報基盤を再構築し、社内コミュニケーションの活性化を目指す

アズビルは、1906年に技術商社として事業を開始し、現在はビル・工場・住宅分野において計測・制御技術を活用した製品やサービスを提供しています。

現在、アズビルは15カ国に海外拠点を構え、生産から販売までグローバルに事業を展開しています。海外拠点には約2,400人の従業員が在籍しており、中期経営計画においても海外事業の成長を重要テーマとして掲げています。その実現に向けて、海外拠点を含めた社内コミュニケーションの強化が求められていました。

従来、海外拠点向けの社内ポータルサイトは英語のみで運用されており、中国や東南アジアなど、同社の売上比率が高い地域においては、言語面のハードルから利用されにくい状況にありました。また、日本語サイトとは別に HTML で構築され、情報システム部門が管理していたため、情報更新までにコミュニケーションコスト・時間がかかり、多言語対応においても翻訳工数やコスト面での負担が大きく、発信できるコンテンツが限定されていました。その結果、日本本社からの一方通行の情報発信が中心となり、海外拠点間の情報共有や相互のコミュニケーションが生まれにくいという課題を抱えていました。

これらの課題を解決するため、アズビルは社内ポータルサイトを刷新し、SharePoint を基盤とすることで、各部門が主体的に情報を更新できる体制を整えました。あわせて、より多くの言語で、より幅広い情報を、運用負担を抑えながら届ける手段として、WOVN.io を導入しました。

本社発信の日本語コンテンツに加え、海外拠点発信の英語コンテンツも元言語となりうる中で、日本語および英語を元言語とした多言語化に柔軟に対応できる WOVN.io を採用いただいたことで、導入後は、社内ポータルサイトの海外拠点の利用人数は従来と比べて3倍以上に拡大しており、サイト上での情報発信を希望する部門も増加しています。さらに、ESGに関わる環境保全活動をはじめとした各海外拠点での取り組みが共有されるようになり、双方向コミュニケーションが生まれ始めています。

■ WOVN.io 導入の決め手

下記3点が WOVN.io 採用の決め手となりました。

- SharePoint への導入が可能WOVN.io は、お客様のサイト環境に応じた柔軟な導入方式を提供しています。アズビルが社内ポータルサイトの基盤として採用した SharePoint に対しても、専用プラグインによりスムーズな導入を実現しました。- 運用工数を抑えながら、迅速な情報発信を実現WOVN.io の導入により、従来の人力翻訳に比べて、多言語対応にかかる負担を大きく軽減しています。日本語・英語のコンテンツを起点とした多言語展開により、無理のない運用体制で迅速な情報発信を継続できるようになりました。- 導入から運用まで、寄り添った伴走型サポートを提供WOVN.io はさまざまな業界の18,000を超える Web・アプリに導入いただいており、豊富な事例から得たノウハウをもとに専任担当者による伴走支援を提供しています。同社の運用体制に合わせて、元言語を日本語と英語の2言語とする運用方法についても丁寧にサポートし、安心して運用できる点を評価いただきました。

■導入サイトについて

アズビルの社内ポータルサイト（SharePoint）に導入され、日本語・英語の2言語を起点に多言語化しています。

- 日本語 → 英語・簡体字・韓国語- 英語 → 日本語・簡体字

■今後の展望

アズビルでは、海外事業拡大に向けて、社内ポータルサイトをグローバル全体でのコミュニケーションの1つの基盤として一層拡充し、より多くの従業員がアクセス・発信できる環境づくりを進めていきます。

WOVN は、企業の多言語での情報発信を支えるソリューションの提供を通じて、組織全体での情報共有とコミュニケーションの強化を支援してまいります。

WOVN.io は、「企業のグローバリゼーションを、AI で加速する」をミッションに、Web サイトを最大45言語・79のロケール（言語と地域の組み合わせ）に多言語化し、海外戦略・訪日外国人・在留外国人対応を成功に導く多言語化 AI ソリューションです。大手企業をはじめ18,000サイト以上へ導入されています。既存の Web サイトに後付けすることができ、多言語化に必要なシステム開発・多言語サイト運用にかかる、不要なコストの圧縮・人的リソースの削減・導入期間の短縮を実現します。

