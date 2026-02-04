小児科オンライン診療サービス『あんよ』、がドラッグストア『トモズ』と提携で処方薬受け取り可能店舗を拡大

ジークス株式会社

小児科にかかりたい子育て世帯と在宅で働く医師をつなぐオンライン診療サービス「あんよ」を運営するジークス株式会社（愛知県名古屋市、代表取締役 : 村上嘉一 葛上海翔、以下「当社」）は、首都圏中心にドラッグストア・調剤薬局を展開する株式会社トモズ（東京都文京区、代表取締役社長：角谷真司、以下トモズ）と提携し、処方薬受け取り可能店舗を拡大いたします。

「あんよ」サービスサイト：https://www.annyo.jp/

■「あんよ」とは

あんよは、小児科にかかりたい子育て世帯と在宅で働きたい医師をつなぐオンライン診療サービスです。本サービスは2度の実証実験を経て、2023年6月から当社が拠点を置く愛知県内で正式に開始いたしました。愛知県以外でも全国16都道府県で医療証の適応が行え、これまで多くの患者様にご利用いただいております。

※16都道府県以外にお住まいの方もご利用いただけますが、医療費の一部を一時的にご負担いただいた上で、後日お住まいの自治体の窓口での償還手続きが必要となります。

■トモズが展開する１７7店舗で処方薬の『対面受け取り』が可能に

当社はこれまで、患者様が受診後により気軽に短時間で本サービスにて処方された薬を受け取ることができる体制を整えるため、提携薬局の拡大に力を入れてまいりました。

関東圏でのサービスニーズ増加に伴い、新たにトモズが展開する１７7店舗にて、薬の『対面受け取り』が可能となりました。

【会社概要】

会社名：ジークス株式会社

本社所在地：愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1－3JRゲートタワー27F 名古屋大学オープンイノベーション拠点

設立日：2019年9月

資本金：1億円

代表者：代表取締役Founder 村上嘉一、代表取締役社長 葛上海翔

事業内容：オンライン診療システム「あんよ」の開発・運営

コーポレートサイトhttps://www.gecs.tech/

サービスサイト https://www.annyo.jp/