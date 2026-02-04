円谷フィールズホールディングス株式会社「全社配信を確実に届ける」情報周知チャンネルの確保へ NewCommunicator Proプランを導入

株式会社コミュニティオ

株式会社コミュニティオ（本社：東京都中央区、代表取締役：嶋田健作 以下「コミュニティオ」）は、円谷フィールズホールディングス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長グループCEO：山本英俊 以下「円谷フィールズホールディングス」）において、社内情報配信の効率化および周知到達率向上を目的としてNewCommunicator(以下、ニューコミュニケーター) のProプランが導入されたことをお知らせいたします。

導入の背景

円谷フィールズホールディングスでは、社内ポータルサイトへの掲載や一斉メールによる情報共有を行ってきましたが、低い開封率や情報周知に課題を抱えていました。また、従来利用していたグループウェアによる配信には、お知らせ機能や承認フローなど運用上の利便性はあるものの、「全従業員への確実な情報伝達」という効果については満足のいくものではありませんでした。

このような課題認識を持ちつつ、「Teams全社一斉配信」とGoogle検索したことで出合ったのがニューコミュニケーターでした。Teamsをプラットフォームとして確実に情報を届けることに特化したSaaSニューコミュニケーターは、円谷フィールズホールディングスの長年の課題への最適解となり得るソリューションとして目に留まったのでした。さらに、Microsoft社が提供していたオープンコードによる類似サービスである Company Communicator のサポートが2025年3月末で終了することも、導入推進の後押しとなりました。

運用体制としては、全社でおよそ1,000名規模の従業員に向けて、情報システム部門・総務・人事・IR・営業の5部門が発信元となる配信オペレーションが想定されました。ニューコミュニケーターは、アプリ管理者が配信グループ分けを施すことによって下書きや配信結果分析閲覧をグループ内にのみ共有可能とする「グループ分け機能」を備えています。さらにProプランでは、配信される情報が発信元別に最大5つの受信チャットに振り分けられます。複数部門で同一アプリの運用であっても、受信者にとっては配信部署毎に個別指定された専用チャットに配信メッセージが振り分けられる利点から、Proプランの導入を決めて頂きました。

ご担当者様のコメント

「社内情報の確実な伝達手段を模索する中で、Teamsをコミュニケーションプラットフォームの軸として運用している当社にとってニューコミュニケーターは唯一無二のソリューションだと感じました。旧来の仕組みでは、承認フローなど一部機能は便利でしたが、開封率に課題がありました。ニューコミュニケーターの導入によって配信の開封率は格段に上昇しました。また、部門毎の配信グループ管理によって、効果的な情報発信体制の構築が進んでいます。

さらに、コミュニティオの柔軟性と即応性を兼ね備えた高い技術力と細やかなカスタマーサクセス体制にも高い信頼を寄せています。これからさらにSaaSのソリューションを尖らせて、私たちユーザーにとってもっともっと便利なアプリとして発展してもらえることを期待しています。」（円谷フィールズホールディングス株式会社 情報システム部 渡邉貴弘様）

コミュニティオでは、円谷フィールズホールディングス様の運用ニーズにお応えすべく、今後とも継続しての機能強化やサポート体制の充実を図り、企業の情報発信力向上に貢献してまいります。

ニューコミュニケーター待望の変数差し込み機能

Teamsからの「全社宛ての一斉配信」や宛先を絞り込んだ「ターゲット配信」を実現したニューコミュニケーターに、ついに「変数差し込み機能」が実装されました。メッセージ内に“宛名”をはじめ、属性に応じた“個別情報”を差し込むことができるから、一斉配信されるメッセージが“あなた宛て”となります。パーソナライズ配信機能実現への第一歩。もちろん、全てのプランでご利用頂けます。

プロダクトのご紹介

チームズにありそうでなかった全社一斉配信機能「NewCommunicator(ニューコミュニケーター)」

Teams から一斉配信とセグメントを絞り込んだターゲット配信が可能となる機能です。配信メッセージに対する受信者の開封率や、リンククリック履歴の捕捉も可能。複数チャットへの出し分けも実現しました。Teamsを中心としたDXにも最適です。

【サービスURL】 https://newcommunicator.jp/(https://newcommunicator.jp/)

■導入をご検討の方

導入のご相談やデモの依頼は以下よりお気軽にお問合せください。

お問合せ - 各種お問合せ(https://newcommunicator.jp/contact)

コミュニティオについて

コミュニティオは、「ワークとライフをワクワクに」をミッションに掲げ、働き方改革を支援するSaaSプロバイダーとして、インナーコミュニケーションに関わる新しいソリューションを提供しています。ゲーム会社のR&D部門からスピンアウトした高い技術力と、導入支援から運用浸透と目標達成までを伴走するカスタマーサクセス体制で、世界企業の組織強化を担うコミュニケーションを支えています。

社名 ：株式会社コミュニティオ

本社所在地 ：東京都中央区日本橋二丁目1番17号 丹生ビル2階

代表者 ：代表取締役 嶋田健作

資本金 ：1億円

設立 ：2019年3月19日

HP ：https://communitio.jp/



