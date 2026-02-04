内藤知香が #頂マーラータン公式アンバサダー｜サ飯アンバサダーに就任 (広報担当) @maratan_tokyo 元祖和製マーラータン

◻︎頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社

ネクスターホールディングス株式会社頂マーラータン公式アンバサダー（広報担当）として、内藤知香 が就任し、パートナーシップ契約を締結しましたことをこちらにお知らせいたします。SNSマーケティング事業を行うネクスター株式会社（本社：東京都 新宿区、代表取締役社長CEO：細田悠巨）のグループ会社である、頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社（本社：東京都新宿区、共同代表 齋藤悠）は、「頂マーラータン」の展開を基点に広がる総合食流通・販売事業を行っています。当社は、消費者に直接商品を届けるB2C事業として冷凍マーラータンのD2Cブランド『おうちでマーラータン』（ https://maratan.tokyo ）を運営する他、小売業・温浴施設や宿泊施設への卸を通じたB2B事業を展開しています。また、日本式・和製マーラータン発祥店である頂マーラータン新大久保本店を起点とし、地産地消をテーマに地域資源と連携したCOS（直営店舗）の展開、FC（フランチャイズ）展開を進めることで、食の川上から川下までを一気通貫で担う独自の店舗モデルを構築していきます。

Vision（未来像｜旗印）

「日本式・和製マーラータンを令和の新名物とし、日本食文化の新しい柱へ。」

Mission（存在意義｜なぜ私たちは存在するのか）

「我々は、マーラータンを日本の食文化の一つとして確立し、この和製マーラータンを「日本のマーラータン」の代表格に育て上げる。」

--- 蕎麦、うどん、らーめん、寿司のように、時代を超えて愛される食文化として刻み、人々の暮らしに驚きと健康を届け続ける。---

Value（価値観｜行動基準）

６箇条の内、１条はブランドメッセージ

1. Delicious & Beauty Komachi

【 お客様に 】

「 美味しく、美しく。」 薬膳をベースに、体に優しく、それでいて美味しい。毎日食べられる一杯を。

2. Next Innovation

【 味覚に 】

本場のスパイスや薬膳文化を尊重しつつ、日本独自の革新と時代を織り交ぜ、進化させていく。

3. Cultural Legacy

【 文化に 】

和製マーラータンが「 令和の新名物 」になる意識と責任を持って取り組む。

4. Sustainability

【 社会に 】

フードロス削減を推進、地域食材活用、社会に本気で貢献する。

5. Cool Japan

【 世界に 】

「 和製マーラータン 」が、日本の味として世界に認められるまで、我々は歩みをやめない。

6. Community & Experience

【 人生に 】

「サ飯」をはじめ、お風呂に食卓、地域・コミュニティを豊かにする体験を創造する。

◻︎頂マーラータンのD2Cブランド「おうちでマーラータン」とは

おうちでマーラータン とは

新宿区新大久保に本店を構える 本家「頂マーラータン新大久保本店」

この名店の味をおうちで簡単に味わえるようにした、新宿名物 唯一無二の日本式・和製マーラータンの冷凍食品D2Cブランドです。

この名店の味をおうちで簡単に味わえるようにした、新宿名物 唯一無二の日本式・和製マーラータンの冷凍食品D2Cブランドです。



日本人の口に馴染んだ絶品本格スパイス麻辣湯「おうちでマーラータン」は誰でも簡単に、時短で調理ができ、おいしいヘルシー＆ビューティーフードとして東京を中心に全国に話題が広がってきています。

◻︎頂マーラータン 医食同源の魅力

医食同源 頂マーラータン

・医食同源とは

「麻辣湯｜マーラータン」は、中国発祥のスープ料理で、薬膳スパイスを豊富に使用していることから「医食同源」の代表的な料理とされています。「医食同源」とは、食事と薬は根源が同じであり、日々の食事が健康維持や病気予防に重要な役割を果たすという考え方です。

この考えを象徴する麻辣湯は、スパイスの効果によって体を温め、消化を助けるとともに、健康のためのバランスのとれた食事として広く愛されています。

・グルテンフリー春雨

麻辣湯にはでん粉を使用した春雨が用いられており、グルテンフリーの選択肢としても注目を集めています。そのため、健康志向の方やグルテンに敏感な方にも適した料理です。

・ヘルシースープ

これに加えて、「おうちでマーラータン」はとてもヘルシーで、簡単に調理が可能です。自宅で手軽に本格的な味わいを楽しめるだけでなく、冷蔵庫にある残り食材を加えることで、栄養価をさらに高めることができます。ダイエットや健康管理の取り組みの一環としても最適で、多くの人々に親しまれています。「おうちでマーラータン」は、忙しい日々の中でも健康を意識した食生活を手軽に実現できる優れた選択肢です。

・国産食材へのこだわり

スープの食材は国産地鶏、徳島県の柚子、鹿児島県のトビウオ（焼きあご）、愛知県の八丁味噌にこだわり、付属の春雨は奈良県で製造されている無漂白のオリジナル麺です。



詳しくは是非ホームページと各SNSを御覧ください。

公式HP：

公式Instagram：

公式X：

◻︎アンバサダー就任の背景と概要

世界中で注目される麻辣湯

近年、日本国内でも専門店の増加やSNSでの発信を通じて、「麻辣湯｜マーラータン」は健康志向の高い層を中心に注目を集めています。

「頂マーラータン」の特徴である低カロリー・低糖質・グルテンフリーという設計は、健康とおいしさの両立を目指すブランドの姿勢を象徴しており、花椒のしびれと唐辛子の辛さが楽しめる点が支持されてきています。

「頂マーラータン」は、こうした広がりを一過性のブームで終わらせるのではなく、マーラータンを“日常に選ばれる食”として根付かせたいという想いのもと、今回公式アンバサダーとしてパートナーシップを締結させていただきました。

今後も新商品の開発や品質の向上にも力を入れていき、全国の皆様にお届けできるように、内藤知香 とともに情報を発信していきます。

◻︎内藤知香 からのコメント

内藤知香です。

SNSを中心に活動しながら、YouTubeの野球番組でMCアシスタントをしています。

私はEXPO2025とミャクミャクが大好きで、万博関連の発信をしていく中で

“ミャクミャクマーラータン”をきっかけにおうちでマーラータンと出会い、想像を超える味と罪悪感のないヘルシーさにまんまとハマってしまいました。

また、アスリートフードマイスターとして見ても

おうちでマーラータンはヘルシーかつ栄養満点で、食事を我慢するのではなく“楽しく食べられる”点がとても魅力的だと感じています。

アンバサダーとして、忙しい日常の中でも自分を大切にしながら楽しめる食の選択肢として、その魅力を私らしく発信していきたいです。

内藤知香 公式Instagram @naito_haruka

内藤知香 公式Instagram @naito_haruka

◻︎ステマ防止ガイドラインをチェック

ステルスマーケティング防止法におけるガイドラインの遵守

頂マーラータン

2023年10月1日から景品表示法に基づき、ステルスマーケティングなど事業者が第三者に依頼・指示を出して行う広告表示に対する規制が強化されました。

弊社ではクリエイターとの取引においてNDA（秘密保持契約）締結とともに、消費者庁が定めるステルスマーケティング防止ガイドラインの確認を徹底し、企業が安心してご依頼いただけるサービス展開を拡大して参ります。

一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示を規制

（令和５年３月２８日内閣府告示第１９号） 不当景品類及び不当表示防止法（昭和三十七年法律第百三十四号）第五条第三号の規定に 基づき、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」を次のように指定し、令和五年十月一日から施行する。

「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」

事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの。

◻︎サウナ｜温浴業界でのサ飯として「頂マーラータン」の注目

消費者庁が定めるガイドライン :https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing商標登録済：「サ飯大使(TM)️」「サ飯アンバサダー(TM)️」サウナ専用マーラータン「サ飯マーラータン」

当ブランドは、サウナ前後の食事「サ飯」として、医食同源のマーラータンを提供し、健康を意識した新しい食文化を提案しています。漢方を取り入れた薬膳スープである麻辣湯とサウナの組み合わせは、東洋医学的な親和性が高く、健康促進とQOL（生活の質）の向上に寄与することを目指しています。当社の「サ飯マーラータン」は、発汗で失われるミネラル（マグネシウム、カリウム、ナトリウム）を効率的に補給できる設計です。具体的には、マグネシウムやカリウムを多く含む「あおさ」と、「⽢藷澱粉」や「馬鈴薯澱粉」を原料とした「生春⾬」を使用することで、美味しさと健康効果を両立させています。この商品は、スパイスの力で内面からも整え、サウナ時間をより魅力的で健康的な体験へと導きます。この取り組みにより、「サ飯 ≒ 健康的でヘルシー」という新しい価値を創出し、社会全体の健康促進に貢献してまいります。

◻︎「頂マーラータン」お取り扱い施設へ、強力なマーケティングサポートの提供

取り扱い施設のPRを"おうちでマーラータン｜頂マーラータンアンバサダー｜サ飯大使(TM)️"に無償で打診可能です。

取り扱い施設のPRを"おうちでマーラータン｜頂マーラータンアンバサダー｜サ飯大使(TM)️"に無償で打診可能です。

おうちでマーラータンには200名以上のアンバサダーが在籍しており、その累計フォロワー数は2000万人以上に達します。商品をお取り扱いいただいた温浴施設には、アンバサダーによるPRの打診も行います。

◻︎全国の温浴・サウナ施設へ「サ飯マーラータン（サウナ専用マーラータン）」を好評提供中

「サ飯マーラータン（サウナ専用マーラータン）」とはカラダの内から、更なる、ととのいを。サウナで失ったミネラルを補給できる

・商品名

サ飯マーラータン（サウナ専用マーラータン）

・特徴

サウナ時の発汗で失われるマグネシウム、カリウム、ナトリウムを美味しく補給できるマーラータンです。マグネシウムやカリウムを多く含む「あおさ」と、「甘藷澱粉」や「馬鈴薯澱粉」を原料とした「生春雨」を使用しています。サウナ後の発汗によるミネラル補給に最適です。また、30種類以上のオリジナルブレンドスパイスを配合しています。

・ブランド

頂マーラータン・おうちでマーラータン

・ブランド

頂マーラータン・おうちでマーラータン

・味

国産鶏の淡麗鶏汁と国産焼きあご出汁のWスープは絶品です。オリジナルの極太のもちもち生春雨は未体験の食感と美味しさです。

◻︎温浴施設の皆様へ

・施設への提供方法

スープと春雨を冷凍の状態でお送りさせていただきます。

・施設での調理方法

誰でも簡単に調理できます。

冷凍スープを片手鍋で沸騰させ、具材と春雨を入れ、３分煮込むだけで完成します。

・トッピング食材は廃棄寸前の食材でもOK

食材は、野菜、お肉、幅広い食材を利用できます。

詳細資料（PDFファイルをダウンロードできます）

◻︎サステナブルとウェルビーイングの力で、『美味しく、美しく。』を未来へ。

SDGsから進化し、食・地域・人のエネルギーを巡らせる──頂マーラータンが描く「循環する食文化」の未来

https://prtimes.jp/a/?f=d29866-248-764b62ce3b49cdc03ea015fe52692d79.pdf頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社 ウェルビーイング（Well-being）

頂マーラータンは、これまでの「食品ロス削減（SDGs12.3）」という“ロスを出さない”取り組みから進化し、食・地域・人のエネルギーを巡らせて新しい価値を生み出す「循環する食文化」の創出に取り組んでいます。

我々のマーラータン事業では、

「おうち」という個人向けのコンセプト

「卸」というサウナ施設や飲食店への提供

「店舗」全国にご当地マーラータンを展開する

という３つの側面を持っています。

日常生活で冷蔵庫に残ってしまった野菜やお肉などを細かく刻んで、当店特製の薬膳スープに加えることで、家庭や飲食施設では余った野菜やお肉が薬膳スープとして蘇り、

店舗では地域の生産者の食材が地産地消（Local Production for Local Consumption）の一杯としてローカルの魅力を再発見させるマーラータンの提供をしています。



私たちは、食を通じて「もったいない」を「ありがたい」へ変える再生のデザイン（Design for Regeneration）を実践しています。

この考え方の根幹にあるのは、「地球を守る」から「一緒に癒える」へと発想を転換するリジェネラティブ（Regenerative）の思想です。



薬膳の知恵と土地の風土、そして人の営みを融合させることで、自然・身体・文化の調和を取り戻し、「食べること」そのものをウェルビーイング（Well-being）へと昇華させます。

頂マーラータンは、一杯のスープを通じて自然・人・地域のエネルギーを巡らせる循環装置です。

地域の食材や人の想いがスープに溶け込み、そこからまた新しい出会いや文化が生まれる。

私たちは、この一杯を通して「つくる人・食べる人・地域が元気になる循環」を広げていきます。

その先にあるのは、

地域の資源を活かすサーキュラー・テリトーリオ（Circular Terroir）、

地球にやさしいネイチャーポジティブ・ブランド（Nature Positive Brand）、

そして人と地域の再生をつなぐリジェネラティブ・ホスピタリティ（Regenerative Hospitality）

頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社は、

「食べることが、地球と地域、そして人を癒す行為になる」社会を目指しています。

サステナブルな地産地消とウェルビーイングの力で、

『美味しく、美しく。』を未来へとつなぐ──それが私たちの使命です。

◻︎新宿区エコ事業者連絡会に加入

頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社 新宿区エコ事業者連絡会

頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社は、このたび新宿区エコ事業者連絡会に加入いたしました。

これにより、地域とともにフードロス削減・環境保全・サステナブルな食文化の推進に取り組んでまいります。

新宿区エコ事業者連絡会とは

【概要】

新宿区エコ事業者連絡会とは、区と事業者が協力し、地球環境の保全について取り組む会であり、区と事業者及び、事業者同士の情報交換の場となっています。 事務局は区の環境対策課で担当しており、会の企画・運営にあたっては、区と事業者の方々で調整を行います。

現在の会員登録数は約80事業者で、事例発表や情報交換、環境保全に関する見学会などを実施します。

【目的】

新宿区の環境、及び地球環境の保全に寄与することを目的とし、環境保全に関する調査研究および環境関連の知識・情報等の普及を図り、環境保全を推進する。

【活動内容】

1．環境保全に関する取組の事例発表、情報交換会

2．環境保全に関する調査研究および普及啓発

3．会員の相互交流

◻︎本件に対する問い合わせ

おうちでマーラータン株式会社

二瓶 寛史（ニヘイヒロフミ）

メールアドレス： hirofumi@nexter.tokyo

◻︎ネクスターブランドゥホールディングスについて

ネクスターブランドゥホールディングスネクスター株式会社

ネクスターブランドゥホールディングスは、14期目を迎えるネクスター株式会社（SNSマーケティング）を主軸に、グループ会社では、システムコンサルティング、農林漁村発イノベーション（6次産業化支援）、創業20年の公的機関・金融機関に実績豊富なクリエイティブ制作、Web／アプリ開発支援、UGC、共創IP・縦型ショートドラマ製作スタジオ、D2C／P2Cブランド事業、創業10年の日本式・和製マーラータン事業など、ソーシャルメディアを中心とした多岐にわたる事業の純粋持株会社です。

事業会社名 ： 頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社

責任者名 ： 日本式・和製マーラータンB2C｜B2B｜COS｜FC事業

責任者名 ： 共同代表取締役 細田悠巨、齋藤悠 取締役 二瓶寛史、宮田隆啓

持株会社名 ： ネクスターブランドゥホールディングス 株式会社

英語表記 ： Nexter Inc.｜Nexter bran-do Holdings

本社所在地 ： 東京都 新宿区 大久保 3-8-3 住友不動産新宿ガーデンタワー LaTour Shinjuku Garden 29F

代表者名 ： 代表取締役社長 CEO 細田悠巨

スタッフ数 ： 42名（グループ合計・業務委託、アルバイト含む）

資本金 ： 1億 2,428万 4,842円（グループ合計・資本準備金含む

公式HP ： https://nexter.tokyo/

公式X ： @nexter_tokyo https://twitter.com/nexter_tokyo

公式Instagram ： @nexter_tokyo https://www.instagram.com/nexter_tokyo/