ÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Ívs¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¥á¥¿¥Ü¡¦ÈîËþ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Î°ã¤¤¤òÄ´ºº¡ª
¡¡ÂçÀµÀ½Ìô¤Ï2025Ç¯3·î¤ËÊÝ·ò»Õ¤ä´ÉÍý±ÉÍÜ»ÎÅù¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³À©ÅÙ¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¿¥Ü¥ê¥Ã¥¯¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à¡Ê°Ê²¼¡¢¥á¥¿¥Ü¡Ë¡¦ÈîËþ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë»ØÆ³¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤äÂÐ¾Ý¼ÔËÜ¿Í¤¬ÌäÂê¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼Â¾ð¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê»²¹Í¡§¡Ú¼ÂÂÖÄ´ºº¡Û¥á¥¿¥Ü¡¦ÈîËþ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¡Ë
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ËÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿Êý¤È¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Î¥á¥¿¥Ü¡¦ÈîËþ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦À¸³è½¬´·ÉÂÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë40¡Á70ºÐ¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¥á¥¿¥Ü¤ËÃåÌÜ¤·¤¿·ò¿Ç¡ÊÆÃÄê·ò¿Ç¡Ë¤Î·ë²Ì¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¡¢À¸³è½¬´·¤Î²þÁ±¤Ë¤è¤ëÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë»ØÆ³¤Î¤³¤È
¢£ÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÖÌÌÅÝ¤À¤«¤é¡×¡Ö´íµ¡´¶¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×
¡¡ÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ËÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï77.4¡ó¡¢¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ï22.6¡ó¤Ç¡¢Ìó4¿Í¤Ë1¿Í¤¬ÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄ´ºº¡¡Ë¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡×¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¡ÖÌÌÅÝ¤À¤«¤é¡×¡Ö´íµ¡´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤¬Â¿¤¯¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤È¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤Î·ò¹¯¤Ø¤Î°Õ¼±¤Î°ã¤¤¤Ï¡©
¡¡¥á¥¿¥Ü¡¦ÈîËþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡Ö²þÁ±¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ï¡Öµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤¹¤ëÊý¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤Î·ò¹¯¤Ç²þÁ±¤·¤¿¤¤ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÂÎ½Å¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤ÏÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¡¢¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤Î¤¤¤º¤ì¤Ç¤â²áÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤Î·Ð¸³¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡ÖÂÎ½Å¡×¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Î¾¼Ô¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤Ç¤Ï¡ÖÆâÂ¡»éËÃ¡×¤ä¡Ö·ì°µ¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤âÂ¿¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¡ÖÆâÂ¡»éËÃ¡×¤ÏºÇ¤âÂ¿¤¯µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢ÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤Î·Ð¸³¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Å»ë¤¹¤ë»ØÉ¸¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥¿¥Ü¡¦ÈîËþ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¶á¤¤¾Íè¤Ë¤Ï·ò¹¯¾å±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢ÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤Ç6.2%¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ç¤Ï19.5¡ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¥á¥¿¥Ü¡¦ÈîËþ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄ´ºº¢¡Ë
¢£¡ÖÆâÂ¡»éËÃ¡×¤È·ò¹¯¤Î´Ø·¸¤Ï¡©
¡¡ÆüËÜ¿Í¤Î»à°ø¤Î¾å°Ì¤Ë¤Ï¡¢¤¬¤ó¤Ë¼¡¤¤¤Ç¿´¼À´µ¤äÇ¾·ì´É¼À´µ¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£À¸³è½¬´·ÉÂ¤È¤Ï¡¢¿©»ö¤ä±¿Æ°Åù¤ÎÀ¸³è½¬´·¤ÎÍð¤ì¤¬È¯¾É¡¦¿Ê¹Ô¤Ë´Ø¤ï¤ë¼À´µ¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆâÂ¡»éËÃ¤ÏÀ¸³è½¬´·¤ÎÍð¤ì¤Ë¤è¤êÃßÀÑ¤·¤Þ¤¹¡£ÆâÂ¡»éËÃ¤¬²á¾ê¤ËÃßÀÑ¤¹¤ë¤È¡¢¹â·ìÅü¡¦¹â·ì°µ¡¦»é¼Á°Û¾ï¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÆâÂ¡»éËÃ¤Î²á¾êÃßÀÑ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î¤¦¤Á2¤Ä°Ê¾å¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤È¡Ö¥á¥¿¥Ü¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥á¥¿¥Ü¡×¤Î¾õÂÖ¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤¬¿Ê¹Ô¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¶¹¿´¾É¤ä¿´¶Ú¹¼ºÉ¡¢Ç¾Â´Ãæ¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê½ÅÂç¤Ê¼À´µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆâÂ¡»éËÃ¤ÎÃßÀÑ¤«¤éÏ¢º¿Åª¤ËÉÂµ¤¤¬È¯¾É¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¥É¥ß¥ÎÅÝ¤·¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¥á¥¿¥Ü¥ê¥Ã¥¯¥É¥ß¥Î¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÂ¡»éËÃ¤ò¸º¾¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹â·ìÅü¡¦¹â·ì°µ¡¦»é¼Á°Û¾ï¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆ°Ì®¹Å²½¤Ë¤è¤êÈ¯¾É¤¹¤ë¼À´µ¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê¾å¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢·ò¹¯¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Ï¡ÖÆâÂ¡»éËÃ¡×¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤Þ¤È¤á
¡¡¤´¼«¿È¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¼«¿È¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤·¡¢Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÌÌÃÌ¤¬Æñ¤·¤¤Êý¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌ¤ä¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ä¡¼¥ëÅù¤Î¼ê·Ú¤Ë¼«¿È¤Î·ò¹¯¤È¸þ¤¹ç¤¦ÊýË¡¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«¿È¤Î·ò¹¯¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹µ¡²ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ÂçÀµÀ½Ìô¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¥á¥¿¥Ü¡¦ÈîËþ¤äÆâÂ¡»éËÃ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³§¤µ¤Þ¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ´ºº¤Ë´Ø¤¹¤ë³µÍ×¡Û
Ä´ºº¼Â»Ü²ñ¼Ò¡§ÂçÀµÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¡ÊFastask¤òÍøÍÑ¡Ë
Ä´ººÆü¡§¡2025Ç¯1·î28Æü¡Á1·î30Æü¡¡¢2025Ç¯6·î23Æü¡Á6·î30Æü
Í¸ú²óÅú¿ô¡§¡£´£°ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷576¿Í¡¡¢£´£°ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷¡¡502¿Í
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»µ¡´Ø¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
ÂçÀµÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¿ä¿ÊÉô¡¡03-6382-7304
³áÅÄ¡¡´²Ê¸¡¡ h-kajita@taisho.co.jp
ÅÄÃæ¡¡½¨¼£¡¡ shuj-tanaka@taisho.co.jp
