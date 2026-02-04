「SWIMMER」が博多阪急のバレンタイン催事とコラボレーション！2026年2月4日(水)スタートの「グミバレンタインパーク」に登場♪

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）がライセンスを取り扱っている大人気雑貨ブランド「SWIMMER」が、博多阪急で行われるイベント「グミバレンタインパーク」とコラボレーション！SWIMMERデザインのグミの持ち帰りBOXや特典のほか、バレンタインにグミと一緒に贈りたくなるようなSWIMMERのグッズコーナーも展開(ハート)2026年2月4日(水)～2月14日(土)まで、博多阪急1階 メディアステージにて開催です。ぜひチェックしてみてください♪

特設サイトはこちら！ :https://website.hankyu-dept.co.jp/hakata/h/2026/0113ourfaves/gumi.html

【開催概要】

イベント名称：「グミバレンタインパーク」

開催期間：2026年2月4日(水)～14日(土)※最終日は午後6時終了

開催場所：博多阪急 1階 メディアステージ

（住所：〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街1番1号）

イベントHP：https://website.hankyu-dept.co.jp/hakata/h/2026/0113ourfaves/gumi.html

SWIMMERデザインのノベルティが登場♪

SWIMMERデザインのグミボックスでグミをお持ち帰り(ハート)

グミルーレットに参加して運命のグミセットを選ぶと、SWIMMERデザインのグミボックスがもらえる！

※なくなり次第終了となります。

商品ご購入でステッカープレゼント！

バレンタインのギフトにピッタリなSWIMMERグッズも登場！

ぜひチェックしてみてください(ハート)

会場にて商品をお買い上げ＋博多阪急のInstagramをフォロー&投稿をリポストすると、ノベルティプレゼント！

１.コースター（先着100名様）

配布条件：会場にて商品をお買い上げ＋博多阪急のInstagramをフォロー&投稿をリポスト

※柄はお選びいただけません。

２.クリアファイル（小）（先着100名様）

配布条件：会場にて税込3,000円以上のお買上げ+博多阪急のInstagramをフォロー&投稿をリポスト

３.クリアファイル（大）（先着100名様）

会場にて税込5,000円以上のお買上げ+博多阪急のInstagramをフォロー&投稿をリポスト

※おひとり様1枚まで

※期間中、先着100名様までとなります。

※SWIMMER商品を含むお会計のみ適用となります。

※当日の会場でのレシート合算可。

※各ノベルティの重複のお渡しはできません。

例えば税込5,000円以上のお買上げの場合は「クリアファイル（大）」のみのお渡しとなり、それ以外のノベルティ（ファイル小・シークレットコースター）を合わせてお渡しすることはできません。

ノベルティの応募規約はこちら :https://www.hankyu-dept.co.jp/hakata/shopnews/detail/12683217_1813.html

【「グミバレンタインパーク」について】

「バレンタインはチョコだけじゃない!?今年は味も形も豊かなグミをシェア。」をテーマに展開するイベントです。

会場では50種類以上のグミが並び、バレンタインにちなんだグミゲームや商品が登場します。

【博多阪急について】

博多阪急は、九州の玄関口・博多駅直結の百貨店です。

「楽しさ九州No.1百貨店」をビジョンに、 お土産にぴったりのグルメ

最新ファッション、ライフスタイルアイテムなど暮らしを豊かにするモノ・コトをご提案します。

公式HP：https://www.hankyu-dept.co.jp/hakata/index.html

【SWIMMERについて】

「SWIMMER」（スイマー）は衣料、ファッション小物、バッグ、ポーチ、財布、インテリア、文具などの商品を展開する雑貨ブランドです。

動物やスイーツなどをモチーフにしたデザインが特徴となっており、デザインの可愛らしさから、幅広い年齢層のお客様に支持され1987年から約30年にわたり人気を博しました。2018年の展開終了後、新運営会社の【株式会社パティズ】にて2020年に復活。現在まで、当時のファンだけではなく新しいファン層からも支持されるブランドとして注目を浴びています。



【SWIMMER 公式SNS】

公式Instagram：＠swimmer_prom(https://www.instagram.com/swimmer_prom/)

公式X(Twitter)：@SWIMMER_Prom(https://x.com/SWIMMER_Prom)

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。

社名： アイピーフォー株式会社

本社所在地： 東京都豊島区西池袋5-1-3 メトロシティ西池袋

代表取締役： 小濱 剛

事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業

設立： 2002年05月

電話番号： 03-5951-1940

HP： https://www.ip4.co.jp/

問合先：rights@ip4.co.jp

(C)patty's co.,ltd.All rights reserved.