こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「ヤマハ バイクレッスン」2026年 開催について
〜オンロード：リターンライダー限定レッスン新設、オフロード：貸出車両をWR125Rへ〜
ヤマハ発動機販売株式会社は、二輪ライディングの基本を学べる「YRA（ヤマハライディングアカデミー）ヤマハ バイクレッスン」を、2026年は3月21日（土）東京サマーランド（東京・あきる野）から全国各地で開催します。これに伴い本日2月4日から、6月開催分までの前期申し込み受付を開始します。
【2026年ヤマハ バイクレッスンの新しい特徴】
■オンロードレッスン
1）リターンライダー限定レッスン新設：久しぶりにバイクに乗る方・またバイクに乗りたいと考えている方を対象に、安心・安全なバイクライフの再スタートをサポート
2）車両持ち込みレッスンの対象者拡大：Y-AMT搭載モデルオーナーからの要望を受けAT車両の参加が可能に
■オフロードレッスン
1）講習車両を「WR125R」へ変更：オフロードバイクならではの魅力を体感いただける、扱いやすさと走破性を両立し、楽しさを実感できるモデルを採用（ローダウン仕様もあり）
「YRAヤマハ バイクレッスン」は、ヤマハ製品を「安全に」「楽しく」「正しく」、そして「役立つように」お使いいただくことを目的とした安全普及活動です。主に免許を取得したばかりの初心者や公道走行に不安を感じている方、しばらくバイクから離れていたリターンライダーの方を対象に、二輪車を安全に長く楽しむライディングの基本をレクチャーします。車両をお持ちでない方も気軽に参加できるよう車両はもちろん、希望者には装具一式も用意、講師陣にはヤマハレーシングチームで活躍したライダーはじめ、公道走行に精通したベテランインストラクターを起用しています。
2026年もライディングの不安を解消し、楽しみながら上達を実感できる充実したプログラム（オンロード・オフロード）を別表の通り開催予定です。
■YRA ヤマハ バイクレッスン 概要
・対象
＜オンロード 車両貸出＞
MT-25を使用するので普通二輪免許（AT限定除く）以上保有者で二輪乗車に自信のない方
＜オンロード 愛車持込＞
小型二輪免許以上保有者でヤマハ国内正規取扱いモデルにて受講可能な方
＜オフロード 車両貸出＞
WR125Rを使用するので小型二輪免許（AT限定除く）以上保有者で二輪でのオフロード走行にチャレンジしたい、あるいはオフロード走行に自信のない方
・講習内容
オンロード・オフロードレッスン共に、「走る・曲がる・止まる」の基本をレッスン。（ライディングポジション確認、スタート時の操作方法、ブレーキ・クラッチ操作手順、低速時のバランス・操作方法、総合走行・まとめなど）
オンロードレッスンには、1）会場内でレッスンを行った後に公道ツーリングを体験するコース「オンロードレッスン＆ツーリング」、2）会場内でのレッスンのみの「オンロードレッスン」、3）会場内でのレッスンと走行技量測定を行うコース「オンロードレッスン（走行技量測定付き）」の3コースあり
・インストラクター
元ロードレースライダー・加藤 義昌、元スノーモビルライダー・中澤 裕伺、元モトクロスライダー・伊集院 忍、現役トライアルライダー・野崎 史高、現役ロードレースライダー前田 恵助、現役モトクロスライダー本田 七海など
・参加費 ※全コース昼食付、税込
＜オンロード 車両貸出＞
15,000円（35歳以下限定レッスンのみ10,000円）
＜オンロード 愛車持込＞
10,000円
＜オフロード 車両貸出＞
18,000円
・申し込み方法
My YAMAHA Motor Webから https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/yra/otona/
・問い合わせ先
YRA事務局 TEL.03-5713-1677 ※月〜金 9：30〜12：30 13：30〜18：00（弊社所定休日等を除く）
本件に関するお問合わせ先
ヤマハ発動機販売株式会社 YRA事務局 TEL.03-5713-1677
関連リンク
ヤマハ バイクレッスン：コース内容
https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/yra/otona/
ヤマハバイクレッスン：スケジュールと料金
https://www2.yamaha-motor.co.jp/jp/yra/otona/index
ヤマハ発動機販売株式会社は、二輪ライディングの基本を学べる「YRA（ヤマハライディングアカデミー）ヤマハ バイクレッスン」を、2026年は3月21日（土）東京サマーランド（東京・あきる野）から全国各地で開催します。これに伴い本日2月4日から、6月開催分までの前期申し込み受付を開始します。
【2026年ヤマハ バイクレッスンの新しい特徴】
■オンロードレッスン
1）リターンライダー限定レッスン新設：久しぶりにバイクに乗る方・またバイクに乗りたいと考えている方を対象に、安心・安全なバイクライフの再スタートをサポート
2）車両持ち込みレッスンの対象者拡大：Y-AMT搭載モデルオーナーからの要望を受けAT車両の参加が可能に
■オフロードレッスン
1）講習車両を「WR125R」へ変更：オフロードバイクならではの魅力を体感いただける、扱いやすさと走破性を両立し、楽しさを実感できるモデルを採用（ローダウン仕様もあり）
「YRAヤマハ バイクレッスン」は、ヤマハ製品を「安全に」「楽しく」「正しく」、そして「役立つように」お使いいただくことを目的とした安全普及活動です。主に免許を取得したばかりの初心者や公道走行に不安を感じている方、しばらくバイクから離れていたリターンライダーの方を対象に、二輪車を安全に長く楽しむライディングの基本をレクチャーします。車両をお持ちでない方も気軽に参加できるよう車両はもちろん、希望者には装具一式も用意、講師陣にはヤマハレーシングチームで活躍したライダーはじめ、公道走行に精通したベテランインストラクターを起用しています。
2026年もライディングの不安を解消し、楽しみながら上達を実感できる充実したプログラム（オンロード・オフロード）を別表の通り開催予定です。
■YRA ヤマハ バイクレッスン 概要
・対象
＜オンロード 車両貸出＞
MT-25を使用するので普通二輪免許（AT限定除く）以上保有者で二輪乗車に自信のない方
＜オンロード 愛車持込＞
小型二輪免許以上保有者でヤマハ国内正規取扱いモデルにて受講可能な方
＜オフロード 車両貸出＞
WR125Rを使用するので小型二輪免許（AT限定除く）以上保有者で二輪でのオフロード走行にチャレンジしたい、あるいはオフロード走行に自信のない方
・講習内容
オンロード・オフロードレッスン共に、「走る・曲がる・止まる」の基本をレッスン。（ライディングポジション確認、スタート時の操作方法、ブレーキ・クラッチ操作手順、低速時のバランス・操作方法、総合走行・まとめなど）
オンロードレッスンには、1）会場内でレッスンを行った後に公道ツーリングを体験するコース「オンロードレッスン＆ツーリング」、2）会場内でのレッスンのみの「オンロードレッスン」、3）会場内でのレッスンと走行技量測定を行うコース「オンロードレッスン（走行技量測定付き）」の3コースあり
・インストラクター
元ロードレースライダー・加藤 義昌、元スノーモビルライダー・中澤 裕伺、元モトクロスライダー・伊集院 忍、現役トライアルライダー・野崎 史高、現役ロードレースライダー前田 恵助、現役モトクロスライダー本田 七海など
・参加費 ※全コース昼食付、税込
＜オンロード 車両貸出＞
15,000円（35歳以下限定レッスンのみ10,000円）
＜オンロード 愛車持込＞
10,000円
＜オフロード 車両貸出＞
18,000円
・申し込み方法
My YAMAHA Motor Webから https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/yra/otona/
・問い合わせ先
YRA事務局 TEL.03-5713-1677 ※月〜金 9：30〜12：30 13：30〜18：00（弊社所定休日等を除く）
※日時や開催会場、開催内容などの詳細は、YRA ヤマハ バイクレッスン サイトをご参照ください
本件に関するお問合わせ先
ヤマハ発動機販売株式会社 YRA事務局 TEL.03-5713-1677
関連リンク
ヤマハ バイクレッスン：コース内容
https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/yra/otona/
ヤマハバイクレッスン：スケジュールと料金
https://www2.yamaha-motor.co.jp/jp/yra/otona/index