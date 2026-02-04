¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ä¥Þ¥Ï ¥Ð¥¤¥¯¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Á2026Ç¯¤Ï5·î¤Ë°¤ÁÉ¡¢7·î¤Ë¿®½£¤Ç³«ºÅ¡Á
¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡ÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÆóÎØ¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Î´ðËÜ¤ò³Ø¤Ù¤ë¡ÖYRA¡Ê¥ä¥Þ¥Ï¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¥ä¥Þ¥Ï ¥Ð¥¤¥¯¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤ò5·î¤Ë°¤ÁÉ¤Ç¡¢7·î¤Ë¿®½£¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖYRA¥ä¥Þ¥Ï ¥Ð¥¤¥¯¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¤Ï¡¢ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½é¿´¼Ô¤äµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ë¥ê¥¿¡¼¥ó¥é¥¤¥À¡¼¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Î´ðËÜÁàºî¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢¾è¼Ö¤Ø¤ÎÉÔ°Â²ò¾Ã¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê·Ú¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦Áõ¶ñ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¡¢¼ÖÎ¾Âß½Ð¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°¦¼Ö¤ÇÁàºî¤ò³Ø¤Ù¤ë»ý¤Á¹þ¤ß¥ì¥Ã¥¹¥ó¡¢¸øÆ»¤òÁö¤ë¥ß¥Ë¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°ÉÕ¤¥ì¥Ã¥¹¥ó¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÀìÍÑ¥³¡¼¥¹¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ê¤É¡¢¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¸¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥³¡¼¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤â¡¢´ðËÜ¥ì¥Ã¥¹¥ó¸å¤Ë¥ß¥Ë¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ø½Ð¤«¤±¤ë¡Ø¥ª¥ó¥í¡¼¥É¥ì¥Ã¥¹¥ó¡õ¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡Ù¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼Æ±¹Ô¤Î°Â¿´´¶¤«¤é¸øÆ»Áö¹Ô¤Ë¼«¿®¤¬¤Ä¤¯¤È¹¥É¾¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¤µ÷Î¥¤òÁö¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤¬°ì¿Í¤Ç¤ÏÉÔ°Â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Í×Ë¾¤Ë±þ¤¨¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¼õ¹Ö·Ð¸³¼Ô¸ÂÄê¤Ç¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆ»ÁÄ¿À¼çºÅ¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤ò2025Ç¯¤Ë¿®½£¡¦¥Ó¡¼¥Ê¥¹¥é¥¤¥ó¼þÊÕ¤Ç½é³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Î¼Ö»³¹â¸¶¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ê¤É¤Ç°ÜÆ°¤¤¤¿¤À¤¡¢È¾Æü¥¯¥í¡¼¥º¥É¥³¡¼¥¹¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¿ÈÂÎ¤¬¥Ð¥¤¥¯¤Ë´·¤ì¤¿ÍâÄ«¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼Æ±¹Ô¤Î¤â¤È¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥Ð¥¤¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°Á°¤ËÎý½¬¤Ç¤¤Æ½õ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÁö¤ê¤ä·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤àÍ¾Íµ¤¬»ý¤Æ¤¿¡×¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ó¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÁö¤ì¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¡¢ËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤´¶ÁÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤ÏºòÇ¯¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡Ö¿®½£¡¦¥Ó¡¼¥Ê¥¹¥é¥¤¥ó¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢ÁÔÂç¤Ê·Ê´Ñ¤ÈÁö¤ë³Ú¤·¤µ¤Ç¥é¥¤¥À¡¼¤ËÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡Ö°¤ÁÉ¡¦¤ä¤Þ¤Ê¤ß¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¡×¤Ç¤â³«ºÅ¤òÍ½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°ÂÁ´¤Ë³Ú¤·¤¯¥Ð¥¤¥¯¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÂé¸ïÌ£¤ò´®Ç½¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È¡¢º£Ç¯¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¼õ¹Ö¼Ô¤ÏÀè¹Ô¤·¤Æ¿½¹þ¼õÉÕ¡Ë¡£
¢£YRA ¥ä¥Þ¥Ï ¥Ð¥¤¥¯¥ì¥Ã¥¹¥ó ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°³µÍ×
¡¡¡Ê¼çºÅ¡¦³ô¼°²ñ¼ÒÆ»ÁÄ¿À¡¿±¿±Ä´ë²è¶¨ÎÏ¡¦¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡ÈÎÇä¡Ë
¡¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ä¡¼¥ê¥ó¥° in °¤ÁÉ
¡¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ä¡¼¥ê¥ó¥° in ¿®½£¥Ó¡¼¥Ê¥¹¥é¥¤¥ó
¡ü³«ºÅÆü»þ
¡¡¡5·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á17Æü¡ÊÆü¡Ë2Çñ3Æü
¡¡¢7·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á12Æü¡ÊÆü¡Ë1Çñ2Æü
¡ü¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥³¡¼¥¹
¡¡¡°¤ÁÉ¼þÊÕ¤Î¤ä¤Þ¤Ê¤ß¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¤ä¥ß¥ë¥¯¥í¡¼¥É¤ò¤Ä¤Ê¤°¥³¡¼¥¹¡ÊÁíÁö¹Ôµ÷Î¥¡§Ìó300km¡Ë
¡¡¢¥Ó¡¼¥Ê¥¹¥é¥¤¥ó¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¿®½£¡¦¼Ö»³¹â¸¶¼þÊÕ¥³¡¼¥¹¡ÊÁö¹Ôµ÷Î¥¡§Ìó140km¡Ë
¡ü¹ÔÄø
¡¡¡¢½éÆü¤Î¤ªÃëº¢¤Ë½¸¹ç¤·¡¢È¾Æü¥¯¥í¡¼¥º¥É¥³¡¼¥¹¤Ç´ðËÜ¥ì¥Ã¥¹¥ó¡£2ÆüÌÜ°Ê¹ß¡¢½ªÆü¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°
¡¡¢¨¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°Ãæ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼ÂÓÆ±
¡ü½¸¹ç¾ì½ê¡ÊÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤¢¤ê/¸½ÃÏÄ¾ÀÜÆþ¤ê²Ä¡Ë
¡¡¡JRÈî¸åÂçÄÅ±Øor·§ËÜ¶õ¹Á
¡¡¢JR³ýÌî±Ø
¡ü½ÉÇñÀè
¡¡¡°¤ÁÉ¥Õ¥¡¡¼¥à¥é¥ó¥É¡¿µµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ëÊÌÉÜ
¡¡¢¼Ö»³¹â¸¶¥¹¥«¥¤¥Ñ¡¼¥¯¥Û¥Æ¥ë
¡üÎÁ¶â¡¡¢¨½ÉÇñÈñ¡¦¿©»ö¡¦¥¬¥½¥ê¥óÂå¡¦¥ì¥Ã¥¹¥óÎÁ¡¦ÊÝ¸±ÎÁ¡¦ÀÇ¹þ¡¡
¡¡¡180,000±ß¡§Ä«¿©2¡¦Ãë¿©2¡¦Í¼¿©1¡ÊÊÌÉÜ¤ÎÍ¼¿©¤Ï³Æ¼«¡¢¼«Í³¹ÔÆ°¡Ë
¡¡¢90,000±ß¡§Ä«¿©¡¦Ãë¿©¡¦Í¼¿©³Æ1²ó
¡üÍ½Ìó³«»ÏÆü
¡¡¡¥ä¥Þ¥Ï ¥Ð¥¤¥¯¥ì¥Ã¥¹¥ó¼õ¹Ö¼ÔÀè¹Ô¼õÉÕ¡§2·î4Æü¡Á2·î11Æü¡¿°ìÈÌ¡§2·î12¡Á
¡¡¢¥ä¥Þ¥Ï ¥Ð¥¤¥¯¥ì¥Ã¥¹¥ó¼õ¹Ö¼ÔÀè¹Ô¼õÉÕ¡§4·î10¡Á4·î17Æü¡¿°ìÈÌ¡§4·î18Æü¡Á
¡üÊç½¸Äê°÷
¡¡¡¢10Ì¾¡ÊºÇ¾¯ºÅ¹Ô¿Í¿ô5Ì¾¡¢ÀèÃå½ç¡Ë
¡ü»ÈÍÑ¼ÖÎ¾
¡¡¡¢MT-25¡¡¢¨¸Ä¿Í¤Î¼ÖÎ¾»ý¤Á¹þ¤ß¤ÏÉÔ²Ä
¡ü¿½¹þÊýË¡
¡¡¡¢ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤«¤é¡¡https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/yra/otona/event-touring/
¡üÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡ÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò¡¡YRA»öÌ³¶É¡¡TEL.03-5713-1677
