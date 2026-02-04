マニュアル作成・社内wikiツール「NotePM」が、AIを活用したファイル取り込み機能＆タイトル提案機能をリリースしました！

株式会社プロジェクト・モード

株式会社プロジェクト・モードが提供する、ナレッジ管理SaaS「NotePM ( https://notepm.jp(https://notepm.jp) )」が、AIを活用した「ファイル取り込み機能」と「タイトル提案機能」をリリースしたことをお知らせいたします。

AIを活用した「ページ作成支援機能」が新たに2つ追加されました！

手元のファイルを活用してスピーディーにマニュアル化したり、

悩みがちなタイトル付けをAIに任せたりと、ドキュメント作成の時間が大幅に短縮されます。

追加された「ページ作成支援機能」の詳細

💡ファイルのマニュアル変換機能

WordやExcel、PDFなどのファイルをアップロードするだけで、

AIが内容を読み取り、NotePMのページ（Markdown形式）として自動生成します。

これまでの「コピペして文章や表示を整える手間」がなくなり、

既存の社内資料やマニュアルを簡単にクラウド化・共有できるようになります。

▼対応フォーマット

・Word (.docx) / Excel (.xlsx) / PDF (.pdf) / テキスト (.txt)

※ PowerPointには対応していません

※ 画像は自動で反映されません、別途ページに添付してください

💡タイトル提案機能

「本文は書けたけど、良いタイトルが思いつかない…」

そんな時はNotePM AIにお任せください！

ページ内の文章をもとに、内容に合ったタイトル案を3つ提案します

詳細は、以下の「NotePM AI機能（β版）」のヘルプページをご確認ください。

https://help.notepm.jp/hc/ja/articles/48514365532441

NotePMとは ( https://notepm.jp(https://notepm.jp) )

NotePM（ノートピーエム）は、マニュアルやノウハウを簡単に投稿でき、強力な検索機能で欲しい情報をすぐ見つけられるサービスです。マニュアル、手順書、業務ノウハウ、社内FAQ、日報・議事録など、何度も検索するような、ストック型の情報管理に最適です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WXrW-pwU6ek ]

NotePMの特徴

・マニュアル作成、バージョン管理、社外メンバー共有

・強力な検索機能。PDFやExcelの中身も全文検索

・社内FAQ・質問箱・社内ポータルとしても活用できる

・銀行、大学も導入している高度なセキュリティ。安全に情報共有できる

NotePM導入による効果

１）検索が強く、ほしい情報がすぐ見つかる

バラバラに散在しているストック情報を、NotePMで一元管理することで、

「あの情報どこにある？」が解消します。

２）「あの人しか知らない」の防止

NotePMに、マニュアル・手順書・ノウハウを残すことで、あの人しか知らないという

属人化の防止になります。

３）教育時間の短縮、業務引継コストの低減

入社時の手続き方法、研修内容、引き継ぎ業務などをNotePMに残すことで、

担当社員の負担や引き継ぎに要する時間を短縮できます。

【NotePM公式サイト】

https://notepm.jp

【料金プラン】

https://notepm.jp/price

【サービス紹介資料】

https://notepm.jp/pamphlet

【NotePMオンラインデモ・個別相談会】

https://notepm.jp/help/online-demo

