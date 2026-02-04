¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉÙ»Î¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë»³Ãæ¸Ð¡Û¹ñºÝ½÷À¥Ç¡¼¤ò½Ë¤¦¡Ö¥ß¥â¥¶¥«¥é¡¼¡×¤Î½Õ¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¡ÖTerroir Yamanashi ¡ÁMimosa Yellow Spring¡Á¡×¤òÈ¯Çä
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¿Åù¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢1975Ç¯¤Ë¹ñÏ¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¹ñºÝ½÷À¥Ç¡¼¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë²«¿§¤¤²Ö¡¦¥ß¥â¥¶¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢½Õ¤ÎÍÛ¤À¤Þ¤ê¤ò»×¤ï¤»¤ë¤ä¤ï¤é¤«¤Ê²«¿§¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢»³Íü¤Î·Ã¤ß¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿Á´7ÉÊ¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Çòµû¤ÎÆó¿§ÍÈ¤²¤òÇ¦ÌîÂ¼»ºÊüËÒÍñ¤Î²«¿È¿Ý¤ÇÌ£¤ï¤¦¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤ä¡¢¹ÃÈå¥µ¡¼¥â¥ó¤ä¿È±äÅòÍÕ¤òÍÑ¤¤¤¿Á°ºÚ»°¼ï¤¬½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤Þ¤¹¡£¥¹¡¼¥×¤Ë¤Ï¡¢ºÚ²Ö¤Èºù³¤Ï·¤Î¥Õ¥é¥ó¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê²«¿§¤Î°ìÇÕ¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¤½¤Î¸å¡¢½Üµû¤Î¤ªÂ¤Î¤¤ËË±Íü¤È»³Ü¥¤Î¹á¤ê¤òÅº¤¨¤¿°ì»®¤ËÂ³¤¡¢¥á¥¤¥ó¤Ï¤Õ¤¤Î¤È¤¦Ì£Á¹¤È»³ºÚ¤Ç½Õ¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡¢¹Ã½£¥ï¥¤¥ó¥Ó¡¼¥Õ¤Î¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¥°¥ê¥ë¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Äù¤á¤â·ó¤Í¤¿µûÎÁÍý¤ÏºùÂä¤Î¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤Ë¡¢²«¿§¤ÎÍ®»ÒÌÍ¤È¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎºùÌÍ¡¢2¿§¤Î½Õ¿§ÌÍ¤òÅº¤¨¡¢ºÌ¤ê¤È¹á¤ê¤ÎÍ¾±¤¤ò³Ú¤·¤à°ìÉÊ¤ò¤´Äó¶¡¡£¥Ç¥¶¡¼¥È¤Î¥ì¥â¥ó¥Þ¥«¥í¥ó¡Ö¥ß¥â¥¶¡¦¥¸¥ç¡¼¥Ì¡×¤Ï¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¹á¤ê¤È¿§ºÌ¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢µ¨Àá¤Î¹¬Ê¡´¶¤ò¸Þ´¶¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
»³Ãæ¸Ð¤Î½Õ¤Î·Ê¿§¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ß¥â¥¶¤ÎºÌ¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡¢¿´¤Û¤É¤±¤ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¥¿¥¤¥à¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¡ÖTerroir Yamanashi¡ÁMimosa Yellow Spring¡Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹ñºÝ½÷À¥Ç¡¼¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥ß¥â¥¶¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤Ê²«¿§¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢»³Íü¸©»º¿©ºà¤È½Ü¤Î½Õ¿©ºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿½Õ¸ÂÄê¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¡£ºÚ²Ö¤Èºù³¤Ï·¤Î¥Õ¥é¥ó¤äºùÂä¡¢½Õ¿§¤Î2¿§ÌÍ¤Ê¤ÉºÌ¤êË¤«¤Ê°ì»®°ì»®¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£½Õ¤ÎÍÛ¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿»³Ãæ¸Ð¤Î·Ê¿§¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ß¥â¥¶¿§¤ËºÌ¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥á¥Ë¥å¡¼¡Û
¡þ ¥¢¥ß¥å¡¼¥º
Çòµû¤Î½ÕºÌÆó¿§ÍÈ¤²
¡þ µ¨Àá¤ÎÁ°ºÚ»°¼ïÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»
¡¦¥Ú¥³¥í¥¹¤ÎÇò¼Ñ ÇòÌÚÏ¢¡Ê¥Ï¥¯¥â¥¯¥ì¥ó¡Ë¸«Î©¤Æ
¡¦¹ÃÈå¥µ¡¼¥â¥ó¤Î½Õ²â´ó¤»
¡¦Î¤°ò¤ÎÇß²ÖËüÆ¬ ¿È±äÅòÍÕñ²
¡þ¥¹¡¼¥×
ºÚ²Ö¤Èºù³¤Ï·¤Î½Õ¿§¥Õ¥é¥ó
¡þ¤ªÂ¤Î¤
½Üµû¤Î¤ªÂ¤Î¤ Ë±Íü¤È»³Ü¥¤Î¹áÌ£»ÅÎ©¤Æ
¡þ¤ªÆùÎÁÍý
¹Ã½£¥ï¥¤¥ó¥Ó¡¼¥Õ¥µ¡¼¥í¥¤¥ó ¤Õ¤¤Î¤È¤¦Ì£Á¹¤È»³ºÚÅº¤¨
¡¡
¡þ¤ªµûÎÁÍý
ºùÂä¤Îºù²Ö¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö ²Ö¤Ó¤é¹á¤ë½Ð½Á»ÅÎ©¤Æ
¡º¤ÎÆó¿§¤½¤Ð¡Êºù¡¦¤æ¤º¡Ë
¡þ¥Ç¥¶¡¼¥È
¥ì¥â¥ó¥Þ¥«¥í¥ó¤Î¥ß¥â¥¶¡¦¥¸¥ç¡¼¥Ì
¡þ¿©¸å¤Ë
Æ»»ÖÂ¼¤«¤é¡È¿¹¤ÎÌîÁðÃã¡É
¡ÖTerroir Yamanashi¡ÁMimosa Yellow Spring¡Á¡×³µÍ×
´ü´Ö¡§ 2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
ÅÚÍË¡¦ÆÃÄêÆü 17:30¡Á21:00(L.O.)
¾ì½ê¡§ ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖGrill ¡õ Dining G¡×
ÎÁ¶â¡§1Ì¾ÍÍ 14,000±ß
¢¨¾åµÎÁ¶â¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¡¦¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ÎÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£
¢¨µºÜ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼ÆâÍÆ¡¦ÎÁ¶â¡¦Äó¶¡Æü¤Ï¡¢ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´Æ½¤¥·¥§¥Õ¡¡Â¼¾å½ÓÌÀ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö½Õ¤ÎÍÛ¤À¤Þ¤ê¤ò»×¤ï¤»¤ëÍ¥¤·¤¤²«¿§¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¡¦»³Íü¤Î¿©ºà¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÏÂÍÎ¤ÎÄ´ÏÂ¤ÇÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£°ì»®¤´¤È¤Ë½Õ¤ÎºÌ¤ê¤È¹á¤ê¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¡¢ºÚ²Ö¤äºùÂä¤Ê¤É¤Î½Ü¤Î½Õ¿©ºà¤È¡¢¥ß¥â¥¶¥«¥é¡¼¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤Ç¡¢½Õ¤Î¹¬Ê¡´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥³¡¼¥¹¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤ÎË¬¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡ÖTerroir Yamanashi Stay¡ÁSpring¡Á¡×³µÍ×
´ü´Ö¡§ 2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
ÆâÍÆ¡§ ¡¦¥¹¡¼¥Ú¥ê¥¢¥ë¡¼¥à¤äÏÂÍÎ¼¼¡¢²¹ÀôÉÕ¤¥×¥ì¥ß¥¢¥ë¡¼¥à
¤Ê¤É¤Ç¤Î¤´½ÉÇñ¡Ê¤¤¤º¤ì¤â41.2Ö¡Ë
¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¤´Í¼¿©¡§ Terroir Yamanashi ¡ÁMimosa Yellow Spring¡Á
¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¤´Ä«¿©¥Ö¥Ã¥Õ¥§
ÎÁ¶â¡§ 1 Ì¾ÍÍ Âç¿Í33,335±ß¡Á¡Ê2 Ì¾ÍÍ1 ¼¼¤´ÍøÍÑ»þ¡Ë
¢¨¾åµ¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¡¦¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ÎÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£ÊÌÅÓ¡¢ÆþÅòÀÇ¤ò¿½¤·¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨µºÜ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼ÆâÍÆ¤Ï¡¢ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÎÁ¶â¤Ï¤´ÍøÍÑÆü¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥·¡¼¥º¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ºÌ¤êË¤«¤Ê½Õ¿§¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë3¼ï¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¡ÖÅí½Õ(¤â¤â¤Ï¤ë)¡×¡Ê²èÁü º¸¡Ë
»³Íü¸©»º¤ÎÅí¥¸¥å¡¼¥¹¡Ö¥Î¤â¤â¥ó¡×¤ò»È¤Ã¤¿Í¥¤·¤¤´Å¤ß¤È
¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤ÎÁÖ²÷´¶¤¬¹¤¬¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê1ÇÕ¡£
¡¦¡Ö»ç±ñ(¤·¤ª¤ó)¡×¡Ê²èÁü ¿¿¤óÃæ¡Ë
¥«¥·¥¹¥ê¥¥å¡¼¥ë¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤ò¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤²¤¿1ÇÕ¡£
¡¦¡ÖÆü¸þË¢(¤Ò¤Ê¤¿¤¢¤ï)¡×¡Ê²èÁü ±¦¡Ë
¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê²Ì¼ÂÌ£¤È¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤Î¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê
Ë¢¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿´Å¸ý¤Î1ÇÕ¡£
¥·¡¼¥º¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë³µÍ×
´ü´Ö¡§ 2026Ç¯3·î1Æü(Æü)¡Á5·î31Æü(Æü)
»þ´Ö¡§ 11:00¡Á13:30¡ÊL.O.¡Ë / 16:30¡Á21:00¡ÊL.O.¡Ë
¾ì½ê¡§ ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖGrill & Dining G¡×
ÎÁ¶â¡§Æü¸þË¢¡¡2,000±ß
¡¡¡¡ »ç±ñ¡¡¡¡2,200±ß
¡¡¡¡¡¡Åí½Õ¡¡¡¡2,000±ß
¢¨¾åµÎÁ¶â¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¡¦¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¤ÎÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£
¢¨µºÜ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼ÆâÍÆ¤Ï¡¢ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä¡¡
ÉÙ»Î¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë»³Ãæ¸Ð¡¡ TEL¡§0555-65-6400¡¡URL¡§ https://www.fuji-marriott.com
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ã¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä¡¡
ÉÙ»Î¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë»³Ãæ¸Ð¡¡ TEL¡§0555-65-6400¡¡URL¡§ https://www.fuji-marriott.com
¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¿Åù¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢1975Ç¯¤Ë¹ñÏ¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¹ñºÝ½÷À¥Ç¡¼¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë²«¿§¤¤²Ö¡¦¥ß¥â¥¶¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢½Õ¤ÎÍÛ¤À¤Þ¤ê¤ò»×¤ï¤»¤ë¤ä¤ï¤é¤«¤Ê²«¿§¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢»³Íü¤Î·Ã¤ß¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿Á´7ÉÊ¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Çòµû¤ÎÆó¿§ÍÈ¤²¤òÇ¦ÌîÂ¼»ºÊüËÒÍñ¤Î²«¿È¿Ý¤ÇÌ£¤ï¤¦¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤ä¡¢¹ÃÈå¥µ¡¼¥â¥ó¤ä¿È±äÅòÍÕ¤òÍÑ¤¤¤¿Á°ºÚ»°¼ï¤¬½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤Þ¤¹¡£¥¹¡¼¥×¤Ë¤Ï¡¢ºÚ²Ö¤Èºù³¤Ï·¤Î¥Õ¥é¥ó¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê²«¿§¤Î°ìÇÕ¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¤½¤Î¸å¡¢½Üµû¤Î¤ªÂ¤Î¤¤ËË±Íü¤È»³Ü¥¤Î¹á¤ê¤òÅº¤¨¤¿°ì»®¤ËÂ³¤¡¢¥á¥¤¥ó¤Ï¤Õ¤¤Î¤È¤¦Ì£Á¹¤È»³ºÚ¤Ç½Õ¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡¢¹Ã½£¥ï¥¤¥ó¥Ó¡¼¥Õ¤Î¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¥°¥ê¥ë¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Äù¤á¤â·ó¤Í¤¿µûÎÁÍý¤ÏºùÂä¤Î¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤Ë¡¢²«¿§¤ÎÍ®»ÒÌÍ¤È¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎºùÌÍ¡¢2¿§¤Î½Õ¿§ÌÍ¤òÅº¤¨¡¢ºÌ¤ê¤È¹á¤ê¤ÎÍ¾±¤¤ò³Ú¤·¤à°ìÉÊ¤ò¤´Äó¶¡¡£¥Ç¥¶¡¼¥È¤Î¥ì¥â¥ó¥Þ¥«¥í¥ó¡Ö¥ß¥â¥¶¡¦¥¸¥ç¡¼¥Ì¡×¤Ï¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¹á¤ê¤È¿§ºÌ¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢µ¨Àá¤Î¹¬Ê¡´¶¤ò¸Þ´¶¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
»³Ãæ¸Ð¤Î½Õ¤Î·Ê¿§¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ß¥â¥¶¤ÎºÌ¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡¢¿´¤Û¤É¤±¤ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¥¿¥¤¥à¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¡ÖTerroir Yamanashi¡ÁMimosa Yellow Spring¡Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹ñºÝ½÷À¥Ç¡¼¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥ß¥â¥¶¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤Ê²«¿§¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢»³Íü¸©»º¿©ºà¤È½Ü¤Î½Õ¿©ºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿½Õ¸ÂÄê¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¡£ºÚ²Ö¤Èºù³¤Ï·¤Î¥Õ¥é¥ó¤äºùÂä¡¢½Õ¿§¤Î2¿§ÌÍ¤Ê¤ÉºÌ¤êË¤«¤Ê°ì»®°ì»®¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£½Õ¤ÎÍÛ¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿»³Ãæ¸Ð¤Î·Ê¿§¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ß¥â¥¶¿§¤ËºÌ¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥á¥Ë¥å¡¼¡Û
¡þ ¥¢¥ß¥å¡¼¥º
Çòµû¤Î½ÕºÌÆó¿§ÍÈ¤²
¡þ µ¨Àá¤ÎÁ°ºÚ»°¼ïÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»
¡¦¥Ú¥³¥í¥¹¤ÎÇò¼Ñ ÇòÌÚÏ¢¡Ê¥Ï¥¯¥â¥¯¥ì¥ó¡Ë¸«Î©¤Æ
¡¦¹ÃÈå¥µ¡¼¥â¥ó¤Î½Õ²â´ó¤»
¡¦Î¤°ò¤ÎÇß²ÖËüÆ¬ ¿È±äÅòÍÕñ²
¡þ¥¹¡¼¥×
ºÚ²Ö¤Èºù³¤Ï·¤Î½Õ¿§¥Õ¥é¥ó
¡þ¤ªÂ¤Î¤
½Üµû¤Î¤ªÂ¤Î¤ Ë±Íü¤È»³Ü¥¤Î¹áÌ£»ÅÎ©¤Æ
¡þ¤ªÆùÎÁÍý
¹Ã½£¥ï¥¤¥ó¥Ó¡¼¥Õ¥µ¡¼¥í¥¤¥ó ¤Õ¤¤Î¤È¤¦Ì£Á¹¤È»³ºÚÅº¤¨
¡¡
¡þ¤ªµûÎÁÍý
ºùÂä¤Îºù²Ö¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö ²Ö¤Ó¤é¹á¤ë½Ð½Á»ÅÎ©¤Æ
¡º¤ÎÆó¿§¤½¤Ð¡Êºù¡¦¤æ¤º¡Ë
¡þ¥Ç¥¶¡¼¥È
¥ì¥â¥ó¥Þ¥«¥í¥ó¤Î¥ß¥â¥¶¡¦¥¸¥ç¡¼¥Ì
¡þ¿©¸å¤Ë
Æ»»ÖÂ¼¤«¤é¡È¿¹¤ÎÌîÁðÃã¡É
¡ÖTerroir Yamanashi¡ÁMimosa Yellow Spring¡Á¡×³µÍ×
´ü´Ö¡§ 2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö¡§ ÆüÍË¡Á¶âÍË¡¦º×Æü 18:00¡Á21:00(L.O.)
ÅÚÍË¡¦ÆÃÄêÆü 17:30¡Á21:00(L.O.)
¾ì½ê¡§ ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖGrill ¡õ Dining G¡×
ÎÁ¶â¡§1Ì¾ÍÍ 14,000±ß
¢¨¾åµÎÁ¶â¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¡¦¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ÎÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£
¢¨µºÜ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼ÆâÍÆ¡¦ÎÁ¶â¡¦Äó¶¡Æü¤Ï¡¢ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´Æ½¤¥·¥§¥Õ¡¡Â¼¾å½ÓÌÀ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö½Õ¤ÎÍÛ¤À¤Þ¤ê¤ò»×¤ï¤»¤ëÍ¥¤·¤¤²«¿§¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¡¦»³Íü¤Î¿©ºà¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÏÂÍÎ¤ÎÄ´ÏÂ¤ÇÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£°ì»®¤´¤È¤Ë½Õ¤ÎºÌ¤ê¤È¹á¤ê¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¡¢ºÚ²Ö¤äºùÂä¤Ê¤É¤Î½Ü¤Î½Õ¿©ºà¤È¡¢¥ß¥â¥¶¥«¥é¡¼¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤Ç¡¢½Õ¤Î¹¬Ê¡´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥³¡¼¥¹¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤ÎË¬¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡ÖTerroir Yamanashi Stay¡ÁSpring¡Á¡×³µÍ×
´ü´Ö¡§ 2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
ÆâÍÆ¡§ ¡¦¥¹¡¼¥Ú¥ê¥¢¥ë¡¼¥à¤äÏÂÍÎ¼¼¡¢²¹ÀôÉÕ¤¥×¥ì¥ß¥¢¥ë¡¼¥à
¤Ê¤É¤Ç¤Î¤´½ÉÇñ¡Ê¤¤¤º¤ì¤â41.2Ö¡Ë
¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¤´Í¼¿©¡§ Terroir Yamanashi ¡ÁMimosa Yellow Spring¡Á
¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¤´Ä«¿©¥Ö¥Ã¥Õ¥§
ÎÁ¶â¡§ 1 Ì¾ÍÍ Âç¿Í33,335±ß¡Á¡Ê2 Ì¾ÍÍ1 ¼¼¤´ÍøÍÑ»þ¡Ë
¢¨¾åµ¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¡¦¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ÎÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£ÊÌÅÓ¡¢ÆþÅòÀÇ¤ò¿½¤·¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨µºÜ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼ÆâÍÆ¤Ï¡¢ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÎÁ¶â¤Ï¤´ÍøÍÑÆü¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥·¡¼¥º¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ºÌ¤êË¤«¤Ê½Õ¿§¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë3¼ï¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¡ÖÅí½Õ(¤â¤â¤Ï¤ë)¡×¡Ê²èÁü º¸¡Ë
»³Íü¸©»º¤ÎÅí¥¸¥å¡¼¥¹¡Ö¥Î¤â¤â¥ó¡×¤ò»È¤Ã¤¿Í¥¤·¤¤´Å¤ß¤È
¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤ÎÁÖ²÷´¶¤¬¹¤¬¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê1ÇÕ¡£
¡¦¡Ö»ç±ñ(¤·¤ª¤ó)¡×¡Ê²èÁü ¿¿¤óÃæ¡Ë
¥«¥·¥¹¥ê¥¥å¡¼¥ë¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤ò¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤²¤¿1ÇÕ¡£
¡¦¡ÖÆü¸þË¢(¤Ò¤Ê¤¿¤¢¤ï)¡×¡Ê²èÁü ±¦¡Ë
¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê²Ì¼ÂÌ£¤È¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤Î¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê
Ë¢¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿´Å¸ý¤Î1ÇÕ¡£
¥·¡¼¥º¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë³µÍ×
´ü´Ö¡§ 2026Ç¯3·î1Æü(Æü)¡Á5·î31Æü(Æü)
»þ´Ö¡§ 11:00¡Á13:30¡ÊL.O.¡Ë / 16:30¡Á21:00¡ÊL.O.¡Ë
¾ì½ê¡§ ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖGrill & Dining G¡×
ÎÁ¶â¡§Æü¸þË¢¡¡2,000±ß
¡¡¡¡ »ç±ñ¡¡¡¡2,200±ß
¡¡¡¡¡¡Åí½Õ¡¡¡¡2,000±ß
¢¨¾åµÎÁ¶â¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¡¦¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¤ÎÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£
¢¨µºÜ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼ÆâÍÆ¤Ï¡¢ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä¡¡
ÉÙ»Î¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë»³Ãæ¸Ð¡¡ TEL¡§0555-65-6400¡¡URL¡§ https://www.fuji-marriott.com
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ã¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä¡¡
ÉÙ»Î¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë»³Ãæ¸Ð¡¡ TEL¡§0555-65-6400¡¡URL¡§ https://www.fuji-marriott.com