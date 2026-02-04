こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【第6回日本財団社会課題研究ゼミ】 就活前夜！ これからの仕事と社会の話をしよう
就活前夜！ これからの仕事と社会の話をしよう
今、学生たちからも注目を浴びる社会起業。下記のゲストたちをお迎えして、これからの時代の働き方について考えます。
まもなく始まる就活。その前に立ち止まり、「これからの仕事」と「社会」について考えてみませんか。
安定、給料、やりがいーー
何を大切にして働きたいのか。
本イベントでは、学生時代の問いや違和感を出発点に、自分なりの形で「仕事」をつくってきた先輩たちを迎えます。
・「どうしたら伝わるジャーナリズムになる？」（RICEメディア／トムさん）
・「平和は、なぜ実現できないの？」（Inspire High／杉浦太一さん）
・「カラダとココロを整えたい！」（nonu／清水虹希さん）
起業、組織づくり、プロジェクト運営ーー
社会への問いを仕事にしてきたリアルな経験とともに、
「それで食べていけるの？」「将来は？」といった本音の部分も語ってもらいます。
迷い、回り道を経て、自分の軸を言葉にし、選択してきたプロセス。
それを知ることは、就活だけでなく、その先のキャリアにもきっと役立ちます。
就活前夜だからこそ、「どこで働くか」ではなく「何を大事にして働きたいのか」を、一緒に考えてみませんか。
この一日が、未来の選択を変えるきっかけになるかもしれません。
さあ、未来に向けた作戦会議を始めましょう。
◾️イベント概要
・日時：2026年2月21日（土）15:00〜19:00（仮）（開場 14:15）
・会場：日本財団ビル
〒107-0052 東京都港区赤坂１丁目２−２ 日本財団ビル
・対象：学生（※当日は受付で【学生証】の提示をお願いいたします。）
・参加費：無料
・参加人数：50-70名程度
・主催：日本財団
・企画：NHKエンタープライズ
・形式：トーク＆ワークショップイベント
◾️参加申し込み｜無料 （※当日は学生証の提示をお願いいたします。）
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefEt10vOlv2eMJJR19s6s6hyF2EqtkNFCDUPNLfMUM8saR9A/viewform?usp=header
◾️イベントに関するお問合せ先 /報道機関からのお問合せ先
・NHKエンタープライズ 北川
本件に関するお問合わせ先
kitagawa-sh@nhk-ep.co.jp
関連リンク
イベントサイト
https://www.nippon-foundation.or.jp/who/news/information/2026/20260129-119086.html
参加申し込みフォーム
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefEt10vOlv2eMJJR19s6s6hyF2EqtkNFCDUPNLfMUM8saR9A/viewform?usp=header
