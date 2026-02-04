処分されていた命を、愛犬愛猫のためのおやつへ。アップサイクルする取り組み「MOTTAINU LAB（モッタイヌラボ）」を始動！第1弾「九十九谷産 鹿の旨味ジャーキー」発売！

株式会社イリオスマイル

犬用自然派ごはんとおやつ専門店イリオスマイルを運営する株式会社イリオスマイル（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：川口志穂）はこのたび、これまで利活用されることなく処分されていた命を「無駄にせずアップサイクルして活かす」ことをコンセプトに「MOTTAINU LAB（モッタイヌラボ）」というプロジェクトを始動しました。

その第1弾として「九十九谷産 鹿の旨味ジャーキー」を発売します。

MOTTAINU LAB（モッタイヌラボ）とは

イリオスマイルでは、ワンちゃん・ネコちゃんに美味しいおやつやごはんを届けるため、

素材や製法にこだわり、無添加商品の販売を行ってきました。

私たちが扱う商品の中には、お肉やお魚など、生き物の「命」をいただくものもあります。

その一つひとつの命に感謝しながら、お客様のもとへお届けしてきました。

そんな中で、行き場を失い、利活用されないまま処分されている動物資源の現状を知りました。

この「もったいない」現実に向き合い、命や資源に新たな価値を与える“アップサイクル”という形で

何かできないかと考え、立ち上げたのが「MOTTAINU LAB」です。

MOTTAINU LABでは、“もったいない”の精神を大切にしながら、命や資源を無駄にしないモノづくりを通して、愛犬・愛猫、そして社会にとってやさしい循環を目指してまいります。

千葉県富津市九十九谷の「ちんたら村」 山本さんとの出会い

店長の川口が九十九谷の志組集落という小さな集落「ちんたら村」を訪れ、そこで偶然山本和志さん（株式会社nagomu代表）と出会ったのがこのプロジェクトの始まりでした。

「ちんたら村」は千葉県富津市にある九十九谷という小さな集落にある、「狩猟・ガイド・食・アートを行き来しながら心の住処を育てる」をコンセプトのもと仲間たちが集まった村。そのちんたら村の村長をしている山本さんです。

ちんたら村では、近年、農作物被害や生活被害が深刻化ており、暮らしを守るために畑や民家に入り込む鹿や猪の有害駆除に携わっておりました。

しかし、仕留めた命の多くが土に埋められ、無価値のまま扱われてしまう現状に強い葛藤を抱いていたとのことです。

この大切な命をどうすれば無駄にせず、土地の循環へと返せるのか？ジビエ本来の美味しさや、山間地域が担う役割をどうすれば多くの人に届けられるのか？

その問いに向き合う中で、捨てられていた命を価値ある形へ生まれ変わらせるアップサイクルへ辿り着き生まれたのが「九十九谷産 鹿の旨味ジャーキー」です。

こだわりと特別が詰まった「九十九谷産 鹿の旨味ジャーキー」

九十九谷産 鹿の旨味ジャーキー

鹿ジャーキーと言っても、すでに販売されている一般的な鹿ジャーキーと大きく違うのが、この「九十九谷産 鹿の旨味ジャーキー」です。

土地の特長を生かした「唯一無二の鮮度」

捕獲から搬入・一次処理・冷凍までを30分以内で行える環境が整っています。

そのため、従来の捕獲で一般的だった「血抜き」をせず、血液が劣化する前に固定化して旨味として活かす独自の製法が可能になりました。

狩猟者本人が一貫して仕上げる「クラフトジビエ」

一般的なジビエ加工は分業ですが、鹿の旨味ジャーキーは捕獲→解体→冷凍→スライスまで一人の手で完結しています。

時間をかけて丁寧にじっくりと低温で乾燥させ、素材の旨味と栄養がしっかり凝縮された上質なジャーキーに仕上がっています。

保存料・着色料・香料・充填材を一切使用せず、ひとつひとつ丁寧な手作業で作る特別な逸品です。

また、解凍後すぐに乾燥工程へ進めることで腐敗リスクも抑制できることも特徴です。

美味しさと栄養

「鹿の旨味ジャーキー」は、血抜きをしないことで芳醇な香りと深いコクを持つジャーキーが生まれ、嗜好性は抜群。グルメなワンちゃんやネコちゃんは、特にその違いに気づいてくれます。

鹿肉は高タンパクで必須アミノ酸やヘム鉄が豊富に含まれています。筋肉・被毛・免疫力のサポートに優れ、香りもよく食いつき抜群です。

若々しさを保つ不飽和脂肪酸も含まれているため、健康維持に最適です。

血液に含まれる栄養素も丸ごと凝縮されているため、より栄養価の高いジャーキーに仕上がっています。

鹿肉はこんな子たちにオススメです

アレルギーに悩む子に

鹿肉は、鶏・豚・牛など、これまで犬や猫が日常的に食べてきたお肉とは異なり、「これまであまり食べたことのないタンパク質」にあたります。

こうしたタンパク質は「新奇タンパク源」と呼ばれ、食べる経験が少ない分、後天的なアレルギーが起こりにくいと考えられています。

そのため、アレルギーや体質の変化が気になる子にも選択肢のひとつとして取り入れやすい食材です。

体重管理や胃腸ケアをしたい子に

脂質は牛肉の1/5で、鶏のささみと同程度の低脂質な食材です。脂肪燃焼を助けるカルニチンが多く、体重管理に役立ちます。消化にも負担が少ないため、シニア犬や胃腸が弱い子にもおすすめです。

お口の小さな子や硬いものが苦手な子にも！

鹿肉のジャーキーは人気がある一方で、筋張って硬い部分がある・・ちぎりにくい・・という声をいただくことがあります。無添加だからこそ硬さにバラつきがでてしまうことも事実。

そこで、お客様の声をもとに改良したのが鹿の旨味ジャーキーです！

お口の小さな子や硬いものが苦手な子でも食べやすいよう、鹿肉を薄めにスライスしました。

さらに筋や硬くなりやすい部分はできるだけ取り除き、一枚ずつ丁寧に仕上げています。

千葉県九十九谷産 鹿の旨味ジャーキー 30g

https://www.iliosmile.co.jp/c/treats/is-158

千葉県九十九谷産 鹿の旨味ジャーキー 100g

https://www.iliosmile.co.jp/c/treats/is-159

MOTTAINU LABの今後の取り組み

イリオスマイルでは、アップサイクルを目的とした取り組み「MOTTAINU LAB」を通じて、本来であれば廃棄されてしまう可能性のある原料や素材に、新たな価値を見出す活動を行っています。

今回の鹿肉ジャーキーのように、捕獲されたものの活用先にお困りの野生動物資源や、規格外となってしまった野菜・果物、食品原料などでお困りの企業・生産者様がいらっしゃいましたら、ぜひ一度ご相談ください。

「MOTTAINU LAB」を通じて、もったいないを減らし、生き物の命や資源を大切にする循環を目指してまいります。

【お問い合わせ先】

株式会社イリオスマイル

MAIL：info@iliosmile.co.jp

【関連リンク】

・イリオスマイルについて：https://www.iliosmile.co.jp/f/about

・商品ページ：https://www.iliosmile.co.jp/c/treats/is-158

・商品化の背景となった「ちんたら村」：https://chintaramura.studio.site/