Blocksky Inc. 成果報酬型広告を提供開始 ～ コンバージョントラッキングにより、広告費と事業成果を直接つなぐ ～
2026年2月4日
日本・東京
Blocksky Inc.（本社：東京都、以下 Blocksky）は、同社が提供する Web3 広告プラットフォーム「W3AP」において、コンバージョントラッキングを基盤とした成果報酬型広告の提供を開始したことをお知らせします。
本機能により広告主は、「ユーザー登録」「購入」「入金」「アプリインストール」「KYC完了」など、事業成果に直結するユーザー行動を成果（コンバージョン）として定義し、その成果を基準に広告効果を可視化・評価しながら広告配信を行うことが可能になります。
背景：広告費は使われているが、成果が説明しづらい
デジタル広告は高度に進化してきた一方で、「広告費が実際にどの成果につながったのかを説明できない」「クリックや表示回数は把握できるが、事業KPIと結びつかない」といった課題は、依然として多くの企業に共通しています。
特に新規事業やWeb3、FinTech、アプリビジネスなどでは、成果が見えないまま広告投資を継続すること自体が大きなリスクとなります。
Blockskyはこうした課題に対し、広告配信と成果測定を一体で設計する広告運用として、成果報酬型広告の提供を開始しました。
成果報酬型広告を成立させる「コンバージョントラッキング」
Blockskyの成果報酬型広告は、コンバージョントラッキング機能を中核に設計されています。
広告主は管理画面から、
・どのユーザー行動を成果とみなすか
・その成果が自社にとってどれくらいの価値を持つか
を事前に定義することで、広告配信後の成果を明確に把握できます。
コンバージョントラッキングの主な特長
成果地点を事業に合わせて定義
管理画面では、以下のような成果イベント（コンバージョン）を設定できます。
・ユーザー登録（Registration）
・入金・デポジット（Deposit）
・購入（Purchase）
・サブスクリプション登録（Subscription Registration）
・アプリインストール（App Install）
・KYC完了（KYC Complete）
・初回取引・初回プレイ（First Trade / First Play）
・カスタムイベント（独自定義）
広告の目的と評価基準が一致するため、広告効果が曖昧になりません。
成果ごとに価値を金額で管理
各コンバージョンには、「その成果が事業にとってどれくらいの価値を持つか」を金額（USD）として設定できます。
これにより、どの広告が、どの成果を、どれだけ生み出したのかを定量的に把握することが可能になります。
成果をリアルタイムで可視化する管理画面
管理画面では、
・総コンバージョン数
・承認済・未承認ステータス
・成果価値の合計
・クリックIDと成果の紐付け
・発生日時・手法別の内訳
などをリアルタイムで確認できます。
成果報酬型広告で課題となりやすい「成果定義の不透明さ」や「集計のブラックボックス化」を防ぎ、広告運用・改善を継続的に行うことが可能です。
「成果が出た分だけ評価する」広告運用へ
Blockskyの成果報酬型広告は、広告費を単に削減するための仕組みではありません。
・成果が出ている施策は、安心して継続・拡大
・成果が出ない施策は、早期に見直し・改善
・経営層・社内への説明も、数値で明確に
広告を管理可能な投資として扱える環境を提供します。
今後の展開
Blockskyは今後、以下を順次展開予定です。
・複数成果地点を組み合わせた段階的な成果設計
