＼好評につき第三弾が登場！／UHA味覚糖「 ぷに キャラグミ トムとジェリー 第三弾」2026年2月9日(月)より新発売

ＵＨＡ味覚糖株式会社

UHA味覚糖株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役：山田泰正）は、ワーナーブラザース・水平グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、 1940 年にアメリカで誕生以来、世界中で愛され続けている大人気アニメ「トムとジェリー」のグミ「 ぷに キャラグミ トムとジェリー 第三弾」を 2026 年2月9日(月)より全国のコンビニエンスストアなどで新発売します。

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s26)

【商品特徴 】

昨年85 周年を迎えた大人気アニメ「トムとジェリー」のグミです。UHA味覚糖「 ぷに キャラグミ」ブランドは立体型のグミが特徴で、本商品ではトムとジェリーの顔を再現したかわいいグミになっております。

また、「トムとジェリー」に登場するタフィーがレア型の“桃タフィー”として入っております。さらに今回は2025年に SNS で話題になったさかなが超レア型として入っており、レア型＆超レア型探しをお楽しみいただけます。

※レア型＆超レア型が必ず入っているとは限りません。

味は作中で頻繁に追いかけっこをしているトムとジェリーにちなんで「ドタバタピーチ味」。

ハード食感のグミで噛むほどにピーチの味わいをお楽しみいただけます。

パッケージは「トムとジェリー」の描き下ろしイラストを使用した特別なバージョンです。「トムとジェリー」 × 桃 の笑顔溢れる全 3 種類。食べて楽しめるだけでなく、かわいらしいパッケージを目で見ても楽しんでいただける商品に仕上げました。

【商品概要 】

◆商品名 ぷに キャラグミ トムとジェリー 第三弾

◆内容量 70g

◆発売日 2026 年 2 月 9 日（月）より順次

※地域・店舗により、発売日が異なる場合がございます。

◆発売場所 全国のコンビニエンスストアなど

※お取り扱いのない店舗もございます。

◆価格 オープン価格