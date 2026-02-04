世界の電動商用車用トラクションモーター市場：2032年までに150億3,213万米ドルの市場規模と28.4％のCAGR成長予測
近年、電動商用車市場は急速に拡大しており、その中心には電動トラクションモーターが位置しています。電動トラクションモーターは、商用車の動力源として重要な役割を担い、車両の推進力を提供します。本記事では、電動商用車用トラクションモーター市場の最新の動向、成長要因、技術革新、主要プレイヤー、そして今後の展望について詳しく解説します。
電動商用車用トラクションモーター市場の概要
世界の電動商用車用トラクションモーター市場は、2023年から2032年の予測期間において大きな成長が見込まれています。市場規模は、2023年の15億9,022万米ドルから2032年には150億3,213万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は驚異の28.4％に達します。この成長は、環境意識の高まりとともに、商用車の電動化が進む中で、電動トラクションモーターの需要が急増することに起因しています。
電動トラクションモーターは、電気エネルギーを機械エネルギーに変換する重要なコンポーネントであり、商用車が電動走行するために不可欠な技術です。これらのモーターは、電動商用車が効率的に走行できるようにし、さらにブレーキ時には発電機としても機能し、エネルギー回生を実現します。
商用車における電動トラクションモーターの役割
電動商用車におけるトラクションモーターは、車両の推進力を提供し、電気エネルギーを機械エネルギーに変換する機能を持っています。これにより、従来の内燃機関を搭載した商用車に比べて、排出ガスを削減することが可能になります。電動トラクションモーターの主なタイプとしては、永久磁石同期モーター（PMSM）と誘導モーターがあります。
特に、永久磁石同期モーターは、そのコンパクトで軽量な設計が特徴であり、商用車にとって非常に魅力的な選択肢です。このモーターは、高効率で低コストの運用が可能であり、商用車のエネルギー消費を抑えることができます。さらに、ブレーキ時に発生するエネルギーを回生し、バッテリーの充電に利用することができるため、車両の効率を最大化します。
市場の成長ドライバー
環境規制と脱炭素化の進展
世界的に環境規制が強化されており、特に商用車業界では排出ガス規制の厳格化が進んでいます。これにより、商用車の電動化が加速しており、電動トラクションモーターの需要が急増しています。多くの国々がゼロエミッション目標を設定しており、これが商用車市場における電動トラクションモーターの需要を押し上げる要因となっています。
電動商用車の普及
電動商用車の採用が進む中で、トラクションモーターの需要も増加しています。特に都市部では、商用車の電動化が進んでおり、配送や貨物運送業界においても電動商用車の導入が増加しています。このトレンドは、都市部の交通渋滞や環境問題への対応としても注目されています。
技術革新とコスト削減
電動トラクションモーターの技術が進化し、効率性とコストの面で大きな改善が見られます。高効率のモーター技術や新素材の採用が進み、モーターの性能が向上しています。また、生産技術の向上により、モーターのコストも低減しており、商用車メーカーにとってより魅力的な選択肢となっています。
