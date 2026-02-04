W２、お土産ブランド「福太郎」の公式ECサイトのリニューアルプロジェクトを支援

Ｗ２株式会社

事業形態に合わせたコマースプラットフォームを展開するW２株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：山田大樹、以下W２）が提供する「W2 Unified」が、株式会社山口油屋福太郎（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：樋口 元信、以下福太郎）が運営する公式オンラインストアに採用され、ECサイトのリニューアルプロジェクトを支援したことをお知らせします。

今回の「Ｗ2 Unified」導入により、これまで分断されていた店舗・ECサイト・電話通販の顧客情報および受注情報の完全統合を実現しました。これにより、チャネルを横断したポイント共通化や、LINEを活用した継続的な顧客接点の創出が可能となりました。

システム刷新の背景・目的

明太子や「めんべい」などのヒット商品を持つ福太郎では、これまで店舗とECサイトで異なるシステムを使用しており、会員情報やポイントが分断されていることが課題となっていました。具体的には、店舗で貯めたポイントがECサイトで使えない、あるいはその逆といった事象が発生しており、顧客の利便性を損なう要因となっていました。

こうした背景のもと、将来的な事業成長を見据え、ECサイトと店舗、さらには電話通販までを含めた情報の統合管理が必要であると判断した結果、OMOの提供と、複雑なギフト配送業務の効率化を実現する拡張性と柔軟性を併せ持つ「W2 Unified」が採用されました。

福太郎 導入事例記事：https://www.w2solution.co.jp/example/fukutaro

今回の刷新で解決した3つの課題

公式オンラインストア「FUKUTARO ONLINE STORE」 TOP

今回のリプレイスプロジェクトでは、次の 3つの課題解決を図りました。

1.店舗・ECサイト・電話通販の情報を「1つのシステム」に統合・OMO実現

店舗、ECサイト、電話通販のすべての顧客データと受注データが一元管理できるようになりました。これにより、お客様はどのチャネルで購入しても共通のポイントやクーポンを利用できるようになり、利便性が大幅に向上しました。 また、社内においても店舗部門とEC部門が同一のデータを参照できるようになったことで、部門間の連携が強化され、全社横断でのマーケティング戦略の立案が可能になりました。

2.複雑なギフト配送業務を効率化、店舗の伝票枚数を70%削減

お中元、お歳暮シーズンでは、一度の注文で複数の配送先を指定するケースが頻繁に発生します。今回のシステムリプレイスにより、複数配送先を一括処理できる仕組みを構築した結果、店舗での配送受付業務における伝票枚数を約70%削減することに成功しました。オペレーション負荷を軽減するとともに、お客様の待ち時間短縮を実現し、「店舗DX」を推進しました。

3.LINE連携により観光客などの「一見客」を「リピーター」へ

観光客の利用が多い福太郎では、店舗での購入が一度きりの接点となりやすい課題がありました。そこで、LINE連携機能を活用し、店舗での購入時にLINE会員証の提示や会員登録を促進するフローを構築しました。 2025年10月の本格運用開始以降、順調に新規会員を獲得しており、帰宅後のお客様に対してもECサイトを通じて福太郎の魅力や商品情報を発信することで、継続的な関係構築と再購入（リピート）を促すサイクルの創出に成功しています。

株式会社山口油屋福太郎（福太郎）からのコメント

今回システムを刷新するにあたり、単にECサイトの機能を新しくするだけでなく、店舗とECサイト、そして電話通販を含めた「三位一体」での運営を目指していました。 Ｗ２を選定した最大の理由は、ご提案の段階で、現状の課題解決だけでなく、2年後、3年後といった中長期的な視点での事業戦略まで踏み込んだ提案をいただいたことです。

W２のECプラットフォームが持つ高い柔軟性と拡張性、そしてW2のプロジェクト担当者による伴走支援が必須となります。

今後は、ECサイトを単なる販売チャネルとしてだけでなく、店舗の魅力や最新情報を伝えるメディアとしても活用し、オンラインからオフラインへの送客をより強化していく方針です。今後も、オンラインとオフラインが相互に送客し合う好循環を創出するために、パートナーとして伴走していただけることを期待しています。

株式会社山口油屋福太郎（福太郎）について

福岡・博多で創業し、100年以上の歴史を持つ総合食品メーカー。「明太子」や、福岡土産の定番となった「めんべい」などの製造・販売を行うほか、業務用食品の卸売事業、外食事業など、「食」に関する事業を多角的に展開。「おいしい、楽しい」を食卓へ届けるため、素材選びから製法まで徹底したこだわりを持ち続けている。

会社名：株式会社山口油屋福太郎

代表者：代表取締役社長 樋口 元信

所在地：福岡県福岡市南区五十川1丁目1番1号

URL：https://www.fukutaro.co.jp/

W２株式会社について

当社はお客様のEC事業の「成功」にこだわり、事業形態に合わせた4種のプロダクトやメディア化・AI活用など高度な戦略を実現する多彩なプラグイン、顧客要望に合わせた大規模カスタマイズ開発など、お客様の戦略フェーズに合わせた形でサービスを提供しております。

