IDOG&ICATオリジナルペットウェア2026年春夏コレクションより機能性ウェアなど14商品を2月4日より発売
犬の服・猫の首輪を中心にペット用品を販売する株式会社ゼフィール（富山県小矢部市）はIDOG&ICAT（アイドッグ＆アイキャット）ドッグウェア2026年春夏コレクション14商品を、2026年2月4日より発売いたします。
2026年春夏コレクションでは毎年人気の暑い季節を快適に過ごすための機能性を備えたドッグウェアや小物もラインナップ。
春夏特有の気候環境を考慮し、愛犬の負担軽減につながるアイテムを多数展開いたします。
カジュアルラインでは、冷感素材や防虫加工を施した機能性ドッグウェアを展開。
タンクトップやメッシュTシャツをはじめ、中大型犬向けのカバーオールや、アクティブなシーンにも対応するシャツアイテムなど、用途に合わせて選べるラインナップを揃えています。
iDog fleur(アイドッグ フルール）ラインでは、可愛らしいモチーフやフリルデザインに、快適性を組み合わせたドッグウェアを展開。
春夏のお出かけや日常使いに適した、デザイン性と機能性を両立したアイテムを提案します。
今回発売する商品には全てiDogのロングラン防虫機能「MOSCAPE（モスケイプ）」を施しています。
ペットに有害な蚊から守る機能加工で、春先から秋にかけて、3シーズンお使いいただけます。
■ 商品ラインナップ
【IDOG&ICAT カジュアルウェア】
・COOL+MOSCAPE プリントタンク
・COOL+MOSCAPE ロゴプリントメッシュTシャツ
・COOL+MOSCAPE セーラータンク
・COOL+MOSCAPE 中大型犬用 アーバントロピカルカバーオール
・COOL ME+MOSCAPE プリントタンク
・COOL ME+MOSCAPE ベースボールシャツ
・IDOG EQUIPMENT COOL ME+MOSCAPE アロハシャツ
【iDog fleur】
・iDog fleur COOL Chill+MOSCAPE くまさんフリルタンク
・iDog fleur MOSCAPE くまさんタンク
・iDog fleur MOSCAPE くま耳パーカー
・iDog fleur COOL+MOSCAPE ひんやりお出かけタンク
・iDog fleur COOL+MOSCAPE チェックフリルつなぎ
・iDog fleur COOL ME+MOSCAPE ハートフリルタンク
・iDog fleur MOSCAPE 小花フリルタンク
レース、フリル、小花柄…女の子のスキを集めました。
可愛らしさとやわらかさ、暖かみのあるclosetを提案致します。
誰からも愛される女の子のリアルクローゼットです。
2026年春夏コレクションは、冷感・防虫といった機能性と、ドッグウェアならではの着用感やデザイン性を重視した14商品を展開します。
詳細は公式サイトおよび各商品ページにてご確認ください。
【当社について】
株式会社ゼフィールは、犬の服・猫首輪が中心となるオリジナルブランド「IDOG＆ICAT」の企画・製作・販売をしております。
【会社概要】
会社名 ：株式会社ゼフィール
設立 ： 1989年5月1日
代表者 ： 代表取締役 長谷川 恭市
住所 ： 〒932-0131 富山県小矢部市名畑5071-1
URL ： https://www.idog.jp/
事業内容：ペット用品の製造・販売
【店舗案内】
■総合本店
インターネットショップ本店：https://www.idog.jp/
■犬用品
犬の服のiDog楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/idog/
犬の服のiDog Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/idog/
犬の服のiDog Amazon店
■猫用品
猫首輪・猫用品iCat楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/icat/
■卸売り専用サイト：https://www.idogicat.net/
配信元企業：株式会社ゼフィール
