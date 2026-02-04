FlashIntel Japan、売上創出を根本から変える次世代AIエージェント「SuperAgent」を発表

FlashIntel Japan株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：細井 洋一）は、売上創出（GTM）領域の業務をエンドツーエンドで実行するAIエージェント「SuperAgent」を発表しました。

SuperAgentは、リスト作成・メール・議事録・CRM・Office365・Revenue Operations（RevOps）など複数システムにまたがる業務を横断し、営業・マーケティング・事業運用の実務を24時間体制で支援します。







■背景・狙い

生成AIの活用が進む一方で、営業・マーケティング・RevOps領域では、リードの特定からアプローチ、商談化、パイプライン管理、フォーキャスト、見積・請求など、日々の運用タスクが増大しています。一方で、AI活用が進んでも「提案・生成」止まりとなり、実作業（運用・更新・追客・管理）は人手に残りやすいという課題があります。

SuperAgentは、会話型AIの“提案”に留まらず、実業務の実行までを一気通貫で担う設計により、売上創出に必要な業務の継続稼働と再現性向上を目指します。

■SuperAgent概要

SuperAgent（開発：FlashLabs）は、営業・マーケティング等の売上創出業務に特化したエンタープライズ向けAIエージェントです。継続稼働を前提に、業務文脈の保持（メモリ）、複数ステップのワークフロー、複数の専門エージェント連携により、売上創出に関わる実務を人に代わって実行します。

主なユースケース（例）

・メール、カレンダー、CRM、請求、RevOps業務の自動実行

・ 採用シグナルなどを利用した高精度なリスト作成:

・ Web上のブラウザ操作を伴う処理の実行:

・ 複数のデータシグナルを横断した顧客候補の特定・適格判定（スクリーニング）

・ 議事録、CRMの情報をもとにした個別提案資料の自動生成

・ 稟議書、画像・動画、リサーチ、GTM計画の生成

・ パイプライン管理、予測、Deal QA、フォローアップの実行

・ CRM、メール、SNS、ERP、会計など業務システムとの連携（対象は順次拡大）

・ 担当者がオフラインの間も、システム・データ・パフォーマンスを継続監視

実際のデモ例

・WEB上の採用シグナルから高精度の自動リスト作成: https://superagent.flashlabs.ai/share/9a71529b-5e08-4e6b-bff7-65766e6b2f31

・自動提案資料作成: https://slides.flashlabs.ai/share/ba17316d-7f92-49ba-ad09-e7fb14212c6d

・ABM用のニュースシグナル→メールでの自動アプローチ: https://superagent.flashlabs.ai/share/706d1727-ebe6-4818-b3eb-421f42965895

・動画広告企画→自動生成: https://superagent.flashlabs.ai/share/2aa75ce3-ee7d-4294-ae2b-da003e474bbd

■提供価値

・24時間365日の稼働による機会損失の防止：AIが常に稼働し、今アプローチすべきリードをリストアップ、最適なタイミングでリードへのアプローチを実行。時間や国境の制約を排除します。

・「Human-AI Hybrid」による高精度な成果：機械学習による膨大なデータの高速処理と、人間の戦略的意図を融合。質の高いコミュニケーションを実現します。

・リソースを増やさず売上を最大化：人員を増強することなく、営業パイプラインの創出スピードを加速させ、ROI（投資対効果）を大幅に改善します。

■今後の展開

日本市場においては、営業・マーケティング・RevOps・GTM担当者の業務フローに合わせ、連携システムや実行ユースケースの拡充、運用ガバナンスの整備を順次進めていきます。

■提供開始・利用方法

提供開始日：2026年1月31日（土）

お試し登録：https://future.flashlabs.ai/

デモ動画：YouTube（https://youtu.be/iC36avb-IBk?si=EJORdQhs3uyCZebz）

※日本語版デモ動画は順次公開予定

■FlashIntel Japan株式会社 代表取締役 細井 洋一 のコメント

「人間とAIが、それぞれの長所を生かしてタッグを組むことで、企業は人的リソースを最適化し、市場規模の拡大に寄与します。それと同時に営業部門は、かつてより数段上位の戦略的な業務に集中することができるため、劇的な売り上げ向上を目指せます。日本におけるフロントライン（市場拡大の責任を負うすべての部隊）の方々に、この革新的なソリューションを提供できますことを嬉しく思っております。」

■会社概要

・会社名：FlashIntel Japan株式会社

・ 所在地：東京都千代田区

・ 代表者：代表取締役 細井 洋一

・ 会社URL：flashlabs.ai

・ 事業内容：FlashIntelは、営業とカスタマーエクスペリエンスを自動化、そして最終的には自律化へくことを目指すAI応用研究所です。機械の処理速度・精度と人間の戦略的洞察を融合させた“Human-AI Hybrid”で、従来手法を凌駕する成果を企業にもたらします。