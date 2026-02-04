【矢野経済研究所 ワッツセミナーVol.248】 2月18日（水）「著作物の取扱いと、画像の有効活用について」 ライブ配信
株式会社矢野経済研究所（本社：東京都中野区）では、ワッツセミナーVol.248「著作物の取扱いと、画像の有効活用について」を2月18日にオンラインライブ配信いたします。
共同通信イメージズは、共同通信社が80年以上にわたり撮影してきた報道写真に加え、国内外のパートナーから提供された画像含め約2600万点以上の素材を保有し、ストックフォトビジネスへ参入されています。
本セミナーでは、株式会社共同通信イメージズ 営業本部営業部 主任 永野 剛氏をお迎えし、報道利用以外に写真を使用する企業、学校、自治体などへどのような判断で使用許諾しているか、また、眠っている画像をいかに活用していくかについて、お話を頂きます。
ご興味をお持ちの皆様のご参加をお待ちしております。
【セミナー概要】
14:30～15:20 「著作物の取扱いと、画像の有効活用について」
1．共同通信イメージズの会社紹介
2．著作権と肖像権について
3．共同通信社と外部提供コンテンツの違いとクレジット表記について
4．デジタルアセット管理（DAM）の重要性について
15:20～15:30 質疑応答
講師：
株式会社共同通信イメージズ
営業本部営業部
主任
永野 剛氏
【開催要綱】
◆開催日時：2026年2月18日（水）14:30～15:30
◆会場：オンラインライブ配信
◆受講料：5,500円（税込）
◆参加方法：ライブ配信は、株式会社ファシオのイベント配信プラットフォーム「Deliveru」（https://deliveru.jp/）を利用します。お申込み受付後、視聴IDを開催日前日にご連絡いたします。
◆主催：株式会社矢野経済研究所
※申込締切：2026年2月17日（火）17時
⇒各セミナーの詳細内容・お申込みは、セミナー毎に下記からご覧ください。
https://www.yano.co.jp/seminar/whats/2026/0218_2.html
⇒その他お問い合わせは、こちらまでお願いいたします。
株式会社矢野経済研究所
カスタマーセンター
TEL:03-5371-6901
株式会社矢野経済研究所
https://www.yano.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340061/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社矢野経済研究所
