221億ドル規模のデジタルツイン市場、インフラレベル導入に向けて急拡大
スマートシティ、人工知能主導型プラットフォーム、接続型インフラがデジタルツインを試験段階から大規模展開へ移行させる
市場規模と成長モメンタム
世界のデジタルツイン（自動車分野を除く）市場は2025年に221億2,600万ドルに達し、2020年以降、年平均成長率35.0%で成長しました。この急速な拡大は、スマートインフラおよび高付加価値産業用途における導入加速を反映しています。
今後、市場は2025年の221億2,600万ドルから2030年には837億410万ドルへ、年平均成長率30.5%で成長すると予測されています。さらに2030年以降も成長が続き、2035年には2,825億2,490万ドルに達し、2030年から2035年にかけて年平均成長率27.5%で拡大すると見込まれています。
レポートの完全範囲はこちら：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/digital-twin-global-market-report
過去期間の成長要因
2020年から2025年にかけて、市場成長はデータ主導型インフラおよび運用への構造的移行によって支えられました。主な要因は以下の通りです：
・スマートシティ構想の拡大
・産業全体におけるデジタル変革戦略の拡大
・環境規制遵守および排出監視要件の増加
・高付加価値産業分野におけるデジタルツイン導入の拡大
一方で、高額な初期導入コストや継続的なデータセキュリティおよびプライバシーへの懸念が、コスト重視環境や厳格な規制環境における導入速度を抑制しました。
予測期間を形成する成長要因と制約
今後、デジタルツイン（自動車分野を除く）市場の成長は、接続型デジタルインフラの拡大、再生可能エネルギーおよびスマートグリッド投資の増加、デジタルインフラおよびレジリエンス計画への政府資金の増加、さらにローコードおよびノーコード型産業分析プラットフォームの利用拡大によって支えられると予測されています。
同時に、以下の要因が市場拡大を妨げる可能性があります：
・熟練人材不足および専門知識ギャップ
・規制および遵守上の課題
・技術調達および展開に対する貿易摩擦および関税の影響
無料サンプルはこちら：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=6084&type=smp
タイプ別市場セグメント
タイプ別では、市場は製品デジタルツイン、プロセスデジタルツイン、システムデジタルツインに分類されます。
2025年には、製品デジタルツインが最大セグメントとなり、市場全体の39.4%、87億1,870万ドルを占めました。
今後は、システムデジタルツインが最も速く成長するセグメントとなり、2025年から2030年にかけて年平均成長率35.4%で拡大すると予測されています。これは、インフラおよび産業環境における統合型システムレベルモデリング需要の増加を反映しています。
技術別市場セグメント
技術別では、市場にはモノのインターネット、産業用モノのインターネット、分散型台帳技術、人工知能および機械学習、拡張現実などの技術、ビッグデータ分析、第5世代移動通信技術などが含まれます。
人工知能および機械学習は2025年に最大技術セグメントとなり、市場の23.5%、51億8,870万ドルを占めました。この分野は2025年から2030年にかけて年平均成長率36.2%で成長すると予測されており、デジタルツインプラットフォームにおける人工知能主導分析の中心的役割を示しています。
地域別動向と成長ホットスポット
2025年には北米が最大地域となり、世界市場の35.0%、77億5,200万ドルを占め、続いてアジア太平洋および西ヨーロッパが続きました。
