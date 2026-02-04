サカーナ・ジャパン、最新外食・中食レポート「飲食店の店舗数、年平均成長率トップは「その他エスニック・多国籍料理店」、ビュッフェレストランやタコス人気で増加」を公表
飲食店舗情報サービス『ReCount(R)*1』と外食・中食市場情報サービス『CREST(R)*2』を提供するサカーナ・ジャパン株式会社（エヌピーディー・ジャパン株式会社より社名変更、東京都港区、ケビン・ソー代表）は、飲食店の店舗数に関するレポートを2026年2月4日に公表します。
本分析レポートでは、大きく以下のことが分かります。日本全国の飲食店の店舗数の2021-2025年における年平均成長率（CAGR）のトップ3業態は、その他エスニック・多国籍料理店11.3％増、カレー専門店11.2％増、アジアン料理店10.2％増でした。
その他エスニック・多国籍料理店の店舗数年平均成長率が11.3％増でトップ
日本全国の飲食店の店舗数の2021-2025年における年平均成長率（CAGR）のトップ3業態（図表1）は、その他エスニック・多国籍料理店11.3％増、カレー専門店11.2％増、アジアン料理店10.2％増でした。1位のその他エスニック・多国籍料理店の成長には、ビュッフェレストランやメキシカンレストランの増加が寄与しました。
サカーナ・ジャパン フードサービスディレクターの東さやか（あずま・さやか）は、次のように話します。「店舗数の年平均成長率トップ業態となった、その他エスニック・多国籍料理店は、前年比の成長率も10.1％増と高いです。これは、物価高の中、お得感の高いビュッフェレストランが人気で店舗数が増加していることが一因です。また、2025年はタコス人気が再燃しており、タコス専門店やメキシカンレストランが増加したことも寄与しました。その他エスニック・多国籍料理店の業態は、大手チェーンの比率も少なく、競合が少ないことからも、これから参入していくにあたり成長の余地がある業態とも言えそうです。2026年2月17日からの外食・中食マーケットトレンドセミナーでは、データに基づく出店戦略について、さらに詳細や分析例をご紹介予定です。」
外食・中食マーケットトレンドセミナー実施概要：
外食・中食市場の動向からインサイトを提供する無料オンデマンドウェブセミナーを2026年2月17日（火）から開催します。本セミナーは、2026年2月17日（火）13:00からの録画ライブセッションの後、2月24日（火）まで9日間、いつでもお好きな時間に視聴できます。サカーナ・ジャパンの3人のフードサービスエキスパートが、外食・中食業界に携わる、さまざまな業種・職種の方に向けて、3つの視点からインサイトを提供します。
◎外食業態の年代別価格戦略
◎コンビニイートイン 直近の利用動向から考える今後
◎勝てる業態・地域を見極める！データで導く出店戦略
登録・申し込みURL：
https://event.on24.com/wcc/r/5204274/AB46DA57133C1FF85C8AC5D44AFE89F9
*1 ReCount(R)
業態/チェーンの店舗数及び店舗情報を提供するサービスです。
日本全国の飲食店90万件の詳細情報リストと集計データ を提供します。
詳細資料: 飲食店舗データベースReCount(R)ご案内
*2 CREST(R)
外食・中食市場において 「いつ、誰が、どこで、何を、どのように食べ、どの程度満足したか」など消費者のあらゆる喫食動態データを1年365日、消費者から収集し、年間13万を超えるサンプル数を元に分析できる情報サービスです。外食市場規模、中食市場規模、客数を業態、セグメント別に把握可能です。世界13か国で実施。
詳細URL: http://www.npdjapan.com/service/food.html
