

金属検出機とX線検出機での検出が可能な配線固定具 「メタルコンテント・カプラー」の発売開始について

「インシュロック（R） *¹ 」でおなじみの、結束バンドをはじめとする配線資材の総合メーカー、ヘラマンタイトン株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：関 智見）は、二系統の配管・配線の系統分けに最適で、金属検出機とX線検出機、両方での検出が可能な異物混入対策用固定具「メタルコンテント・カプラー」を2月4日（水）より発売いたします。





【メタルコンテント・カプラー詳細（弊社Webサイト）】 https://www.hellermanntyton.co.jp/product/cabletie/a07_metal_content/mcxrcp

【メタルコンテント・カプラー】の特長

金属検出機とX線検出機、両方での検出が可能

メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形されており、金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能です。

結束物を様々な角度で固定可能

メタルコンテントタイで固定後も、上下約180゜の範囲で回転させる事ができ、被結束物を様々な角度で固定することが可能です。

配管・配線整理に最適で、メンテナンス性も向上

食品機械における平行したエアーチューブや配線の結束、または二系統の配管・配線の系統分けに最適で、メンテナンス性も向上します。

*1「インシュロック」は、ヘラマンタイトン株式会社の登録商標です。

【製品詳細（弊社Webサイト）】

【製品仕様】

型番・使用インシュロックタイ

型番：MCXRCP5.2-BLU 使用インシュロックタイ：MCTXR300タイプまで

材質・色・常時使用温度範囲

材質：変性66ナイロン・鉄系成分 色：青 常時使用温度範囲：-40℃～+85℃

価格

オープン

■ヘラマンタイトンについて

HellermannTyton（ヘラマンタイトン）グループは、1935年にドイツで創業されて以来90年以上にわたり、インシュロックをはじめとした、結束、固定、識別、絶縁、保護、管理、接続商品の製造・販売会社として世界各国で活躍してきました。現在グループの商品は電気・電子機器、自動車、通信を中心に世界中の幅広い業界で使用されています。

日本法人は1970年に設立され、研究開発部門から金型製造、品質保証部門まで同一敷地内に配置した国内工場で、高品質な製品を生産し続け、お客様からのご支持を長年にわたりいただいております。

以上