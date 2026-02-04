移動時間を充電時間に。PD65W対応、超小型カーチャージャーを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、2台同時に充電できる、PD65Wに対応した超小型カーチャージャー「200-CAR124AC」を発売しました。

掲載ページ

カーチャージャー PD65W PD36W 2ポート コンパクト USB Type-C USB A 12V車 24V車 シガーソケット 充電器 ブラック

型番：200-CAR124AC 販売価格：2,436円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-CAR124AC

おすすめポイント

・最大65WのUSB PD対応

・Type-C+USB Aの2ポート搭載

・超小型設計×メタリックデザイン

商品特長

PD65W対応で移動中でも急速充電

USB Type-CポートはUSB Power Delivery規格に対応し、最大65Wの高出力を実現。スマートフォンはもちろん、タブレットやノートPCまで、移動中でも効率よく充電できます。

2台同時充電で、待たない・困らない

Type-CとUSB Aの2ポートを搭載し、スマートフォンとタブレット、あるいはPCとスマートフォンなど、2台同時充電が可能です。移動中に順番待ちする必要がなく、同乗者とのシェア利用にも最適。家族でのドライブや営業車での使用など、幅広いシーンで活躍します。

普通車から大型車まで幅広く対応

12V／24V入力に対応しているため、一般的な乗用車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用可能です。車種を問わず幅広く使えるため、個人利用から業務用途まで安心して導入できます。

高出力なのに、驚くほどコンパクト

最大65Wの高出力モデルでありながら、本体は直径約20mm×40mmのコンパクトサイズ。アクセサリソケットにすっきり収まり、車内の見た目を損ないません。取り外しやすい取っ手付きで、使い勝手にも配慮。小さくても、妥協のない設計です。

車内に映える、メタリックデザイン

スタイリッシュなメタリック塗装を採用し、ビジネスカーからプライベートカーまで自然に馴染むデザインに仕上げました。「機能だけでなく見た目も重視したい」という声に応える一台。毎日使うものだからこそ、質感にもこだわっています。

商品詳細

サンワダイレクト各店掲載ページ

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-CAR124AC

■サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/200-car124ac/

■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/200-car124ac.html

■サンワダイレクトau Pay マーケット店

■サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GK53B53G

サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

【お客様からのお問い合わせ】

サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp FAX 086-223-5123

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311 E-Mail hansoku@sanwa.co.jp

