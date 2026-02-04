バイオAIのCraif、技術顧問・共同創業者 安井隆雄が「第22回（令和7年度）日本学士院学術奨励賞」を受賞

Craif株式会社

バイオAIスタートアップのCraif株式会社（所在地：東京都文京区、CEO：小野瀬 隆一、以下Craif）の、技術顧問・共同創業者の安井 隆雄が、「第22回（令和7年度）日本学士院学術奨励賞」を受賞し、2026年2月3日に日本学士院にて、授賞式が開催されましたのでお知らせいたします。

Craifは今後も、さまざまな疾患の早期発見・治療最適化に向けた新しい取り組みを広く皆様に届けることで、当社のミッションである“人々が天寿を全うする社会の実現”に挑戦してまいります。

■研究課題

「ナノワイヤによるリキッドバイオプシーの開発と医療応用への展開」

■授賞理由

リキッドバイオプシーとは血液や尿などの体液の採取・解析のみでがんなどの疾病の検出や追跡ができる検査法です。また、ナノワイヤーとは直径がミクロン以下の非常に細い線状の物質です。安井隆雄氏は酸化亜鉛など特定のナノワイヤーが体液中の生命分子と相互作用することを見出し、リキッドバイオプシーに応用することを発想しました。

さらにナノワイヤーの制御技術、表面解析技術を付加することによりターゲットとする生命分子を網羅的に捕捉する技術を完成しました。安井氏は従来の捕捉技術をはるかに凌駕するこの研究成果を医療応用するために積極的に医工連携を図り、がん予後検知・がん転移機序解明を実現しました。

現在、47都道府県全ての医療機関（2000施設以上）にて社会実装中です。このように医療応用面で有益な成果を挙げるとともに、この技術と知見は世界でも注目され、トップジャーナルで特集記事として取り上げられるなど学術的インパクトも大きいものがあります。

参考：日本学士院学術奨励賞の受賞者決定について

https://www.japan-acad.go.jp/japanese/news/2026/011301.html

■日本学士院学術奨励賞について

日本学士院学術奨励賞は、若手研究者を顕彰して今後の一層の研究を奨励することを目的として平成16年度に創設されました。本賞は今後の活躍が特に期待される者に授与されます。

日本学士院HP：https://www.japan-acad.go.jp/index.html

■技術顧問・共同創業者 安井隆雄について

東京科学大学生命理工学院教授。2014～2019年ImPACTプロジェクトマネージャー補佐就任、2015～2019年JSTさきがけ研究員、2019年～2023年再度JSTさきがけ研究員を拝命。2018～2023年名古屋大学大学院工学研究科・生命分子工学専攻准教授。研究テーマはナノデバイスによる生命分子解析と生命現象解明。がん細胞から正常細胞へ輸送されるがん化因子であるエクソソームの定量解析を目指している中で、ナノワイヤを利用して、わずか1ミリリットルの尿からがんを特定する技術を新たに発見。同技術を実用化すべく、代表の小野瀬と共に2018年5月にCraif株式会社を創業。

■ Craifについて

Craif（クライフ）は がん早期発見に取り組む2018年創業のバイオAIスタートアップです。尿をはじめとする体液から、DNAやマイクロRNAなど多様なバイオマーカーを高精度に検出する独自の解析技術基盤「NANO IP(R)︎（NANO Intelligence Platform）」とAI技術を融合し、がんの超早期発見・早期治療・早期復帰を可能にする革新的な検査を開発しています。バイオテクノロジーとAIの力を社会に広く届けることで、当社のビジョンである「人々が天寿を全うする社会の実現」を推進します。

■「マイシグナル・スキャン」について

「マイシグナル・スキャン」は、尿中のマイクロRNAを抽出しAIで解析することで、すい臓がんを含む10種のがんリスク*を、がんの種類別に、ステージ1から評価する検査です。尿を採取するだけで、体に負担なく検査することが可能です。

詳細はWebサイトをご覧ください。

https://misignal.jp/

「マイシグナル・スキャン」は医療機器ではありません。解析した情報を統計的に計算することによりリスクを判定するものであり、医療行為としてがんに罹患しているかどうかの「診断」に変わるものではなく、リスクが低いと判定された場合でもがんが無いまたは将来がんにかからないとは限りません。

※ 卵巣がん・乳がんは女性のみ、前立腺がんは男性のみ検査対象となります。

【会社概要】

社名：Craif株式会社（読み：クライフ、英語表記：Craif Inc.）

代表者：代表取締役 小野瀬 隆一

設立：2018年5月

資本金：1億円（2024年3月1日現在）

事業：がん領域を中心とした疾患の早期発見や個別化医療の実現に向けた次世代検査の研究・開発、尿がん検査「マイシグナル(R)シリーズ」の提供

本社：東京都新宿区新小川町8-30 THE PORTAL iidabashi B1F

URL：https://craif.com/