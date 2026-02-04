ハンズ銀座店に日本初のインショップ「ブランチブラザー マーケット」オープン

株式会社ハンズ

株式会社ハンズ(本社:東京都新宿区)は、韓国発のキャラクターブランド「BRUNCH BROTHER（ブランチブラザー）」の日本初のインショップをハンズ銀座店内に「ブランチブラザー マーケット」として2026年1月30日（金）にオープンしました。

■ BRUNCH BROTHER（ブランチブラザー）とは

「何気ない日々の中で1杯のコーヒーでほっとひと息つくような、日常にある小さな幸せをお届けする」という想いから生まれたキャラクター。きょとんとした表情が印象的なトーストを中心に、ゆるくて前向きに癒してくれる友達のような存在として、韓国をはじめ幅広い世代から支持を集めています。食べ物や動物をモチーフにした愛らしいキャラクターたちはステーショナリーやライフスタイル雑貨として展開され、日常にそっと寄り添うブランドとして親しまれています。

■ 注目アイテム

【先行販売】ぬいぐるみ トースト・ダック・ペンギン（各L/M/S/XSの4サイズ） XSサイズ 1,320円、Sサイズ 1,980円、Mサイズ 3,190円、Lサイズ 4,290円

人気のトーストをはじめ、3キャラクターをぬいぐるみに。ＳサイズとＸＳサイズはボールチェーン付きでバッグやポーチに付けて持ち歩ける仕様になっています。

【限定販売】クリアマルチポーチ 各825円

ちょっとした小物や筆記具を持ち歩くのに便利なポーチ。日常使いしやすいアイテムです。正方形と長方形の2サイズの展開。

【限定販売】アクリルキーホルダー Sサイズ 550円、Mサイズ 715円

「ブランチブラザー」ならではの肩の力がふっと抜けるようなデザイン。ギフトにもおすすめ。

【日本初登場】(ハンズ銀座店限定)フィギュアコレクション トーストボックス付 2,420円

開封するまで中身が分からないブラインドタイプのフィギュア。開封時のわくわくがたまらないコレクション性の高いアイテムです。

■ イベント

ノベルティプレゼント

税込1,000円以上お買い上げで、ダイカットステッカーを1枚プレゼント

（なくなり次第終了）

世界観に浸れるフォトスポット

店内空間には、ブランチブラザーの世界観を体感できる装飾を施し、フォトスポットも用意いたします。キャラクターに囲まれながら写真撮影を楽しめます。

※商品・ノベルティのデザイン・仕様などは変更になる場合がございます。

※価格はすべて税込、商品内容・価格等の情報は掲載時点のものです。