株式会社マゼックス、「AGRI EXPO新潟2026」に出展

株式会社マゼックス

株式会社マゼックス（本社：大阪府東大阪市）は、2026年2月25日（水）～27日（金）に朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 展示ホールで開催される「AGRI EXPO新潟2026」に出展いたします。 当社は、農業用ドローンおよび関連ソリューションを通じて「現場から進めるスマート農業」を推進しています。本展示会では、作業の省力化・効率化に貢献する農業用ドローンに加え、ALLYNAV製品（スマート農機）との組み合わせによる、より包括的なスマート農業の導入イメージをご提案します。中山間地域の農業者・生産者の皆さまとの情報交換を通じて、地域課題に即した導入可能性を具体的にご紹介いたします。

出展概要

イベント名：AGRI EXPO 新潟 2026（出展社：株式会社マゼックス）

開催日時：2026年2月25日（水）～27日（金）

会 場：朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 展示ホール

出展場所：小間番号10-24

イベント情報：https://agri2026.reg-visitor.com/exhibitor/85_1/S00147161

展示内容

本件に関するお問い合わせ

- 農薬・肥料散布ドローン ・飛助15 ・飛助10 ・飛助mini- 運搬用ドローン・軽助25- 自動操舵システム・AF718（ALLYNAV） ・AF305（ALLYNAV）- 自動走行スピードスプレーヤー ・Aries300N（ALLYNAV）

担当：篠田

TEL：072-960-3221

Email：company@mazex.jp

Web：https://mazex.jp/

会社概要

社名：株式会社マゼックス

代表者名：吉野 弘晃

本社所在地：〒578-0905 大阪府東大阪市川田4丁目3番16号

事業内容：産業用・農業用ドローンの製造・販売、修理・操縦指導、部品販売、スマート農業機器の販売 等