サンドイッチのパンの耳を、グラタンの「主役」へ。香ばしく焼き上げたパンの耳に濃厚ベシャメルととろ～りチーズのパングラタンを東海地区限定で発売～販売期間中約1.5トンの食品ロス削減見込み～

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN（キッチン）」のサンドイッチ製造過程で発生する「パンの耳」をおいしく活用した「チキンときのこのパングラタン」を、2026年2月10日（火）から、東海地区（愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の一部）のファミリーマート約2,500店で発売します。これによりパンの耳を食材として販売期間中約1.5トン有効活用し、食品ロスを削減します。

なお、今回の取り組みは、ファミリーマートが継続して取り組む５つのキーワードのうち「食の安全・安心、地球にもやさしい」の取り組みの1つになります。

◆サンドイッチ製造過程で出るパンの耳が秋冬人気のグラタンに！

ファミリーマートでは、サンドイッチに使用するパンのふんわりした食感を追求するため、サンドイッチの製造ラインでパンをスライスし、パンの耳を切り落としています。

そのパンの耳をバターの風味豊かにこんがりと焼き上げることで、風味と食感を引き出しました。そこに、生クリームを使用し濃厚でコクのあるベシャメルソース、鶏・きのこ・玉ねぎの旨みを凝縮したソテー、そしてとろ～りとろけるチーズを合わせて、冬にぴったりの濃厚な味わいに仕上げています。

本商品の販売により、期間中約1.5トンのパンの耳を有効活用することで食品ロスを削減いたします。「もったいない」から生まれた、パンの耳だからこそ実現できたこのおいしさを、ぜひこの機会にご賞味ください。

【商品概要】

【商品名】チキンときのこのパングラタン

【価格】369円（税込398円）

【発売日】2026年2月10日（火）

【発売地域】愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の一部

【内容】バターの風味豊かに香ばしく焼き上げたパンの耳に、鶏・きのこ・玉ねぎの旨みを凝縮したソテーを合わせました。生クリーム入りのなめらかでコク深いベシャメルソース、とろ～りとろけるチーズが一体となった濃厚な味わいのパングラタンです。

◆ファミリーマートの人気サンドイッチ

ファミリーマートのサンドイッチは、配合と製法にこだわったオリジナルのサンドイッチ専用パンを使用し、さらに製造直前にスライスすることで、ふんわりとした柔らかさと、なめらかな口どけを実現しています。

数あるラインアップの中でも特に支持されているのが、売上トップを誇る2つの人気商品です。ハム・チーズ・たまご・ツナにフレッシュな野菜を組み合わせ、多彩な味わいを楽しめる「3種のミックスサンド」と、ポークハムの凝縮された旨味が口いっぱいに広がる「ジューシーハムサンド」は、まさにこだわり抜いたパンのおいしさを実感いただける自信作です。

【商品名】3種のミックスサンド

【価格】298円（税込321円）

【発売地域】全国

【内容】ツナサラダサンド・ハムレタスチーズサンド・たまごサンドの3種類を組み合わせた定番のミックスサンドです。

【商品名】ジューシーハムサンド

【価格】297円（税込320円）

【発売地域】全国（※沖縄県を除く）

【内容】ポークハムに、きゅうりとからし風味のマヨネーズを合わせたシンプルなサンドイッチです。

※関東の一部では仕様・価格が異なります

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。